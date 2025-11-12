Παγκρήτια Πρωταθλήματα Μπάσκετ: Σπουδαίες νίκες οι παίδες Κύδωνα και ΑΟΚ Χανιά

Οι νίκες των παίδων του Κύδωνα στον πόντο (77-76) επί του Ρεθύµνου και του ΑΟΚ Χανιά µέσα στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ (80-47) ξεχώρισαν στην επανεκκίνηση των παγκρήτιων πρωταθληµάτων µπάσκετ. Σηµαντικές επιτυχίες και για τις εφηβικές οµάδες των δύο συλλόγων ενώ αντίθετα ήττες γνώρισαν οι χανιώτικες οµάδες σε νεάνιδες και κορασίδες.
Πιο αναλυτικά:
Εφήβων Α
7η αγωνιστική
•ΑΟΚ Χανιά – Ηράκλειο 90-75
10λεπτα: 16-22, 31-33, 60-52, 90-75
ΑΟΚ Χανιά (Λεκάκος): Αθανάσιος 3, ∆ουγαλής Σ. 25, Πατεράκης 8, Λιονάκης, ∆ουγαλής Π., Μαρδάκης, Χατζηδάκης, Τανασίγιεβιτς 5, Φαφούτης 2, Πετράκης 24 (3), Παπαδάκης
Γυπαρακης 23 (3).
Πρώτοι σκόρερ από το Ηράκλειο: Μάρης 16 (1), Σκέντζος 15.
•Κύδων – Ιεράπετρα 75-62
10λεπτα: 21-13, 32-29, 51-47, 75-62
Κύδων (Λουκάκης): Μαυρογένης 4, Μπουντουράκης 2, Χαροντάκης, Σκόδρας 7 (1), Λέκκας 2, Φραγκόπουλος 12, Ανδριανάκης 13 (1), Χαριτάκης 9 (1), Μπαγάκης Ε. 24, Τσατσαλης, Λιοδάκης 2.
Πρώτοι σκόρερ Ιεράπετρας: Καριώτης 22 (3), Καλαϊτζάκης 15 (2), Πατεράκης 14 (1), Ζερβακάκης Φίλ. 10
•Ρέθυµνο – ΟΑΧ 64-45
10λεπτα: 15-16, 31-22, 55-31, 64-45
∆ιαιτητές: Βλάσης – Μπούλης
ΟΑΧ (Φειδάς): Σιρανίδης, Πεντάρης 1, Παπαλιονάκης 13 (3), Ηλιάκης Α. 10 (2), Σαλιβουράκης 6 (1), Ηλιάκης Κ., Πατσιατζής 2, Χαµογιωργάκης 10, Ντένις, Κουρουπάκης 3 (1).
•Ανδρογέας – ΟΦΗ 68-43
•Εργοτέλης – Ηρόδοτος 62-58
* Χθες έπαιξαν σε εξ αναβολής (1η αγ.) Ηρόδοτος – Ηράκλειο
Βαθµολογία (6 αγώνες)
Ανδρογέας (6-0) 12
ΑΟΚ Χανιά (5-1) 11
ΟΑΧ (3-3) 9
Κύδων (3-3) 9
Ρέθυµνο* (3-2) 8
Ιεράπετρα (2-4) 8
Εργοτέλης (2-4) 8
Ηράκλειο* (2-3) 7
ΟΦΗ* (0-5) 5
Ηρόδοτος*** (1-2) 4
Επόµενη 8η αγωνιστική (16/11)
•Κύδων – Ρέθυµνο
•Ηράκλειο – ΟΑΧ
•Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά
•Ιεράπετρα – Ανδρογέας
•ΟΦΗ – Εργοτέλης
Εφήβων Β
7η αγωνιστική
•ΑΟΚ Χανιά2 – Ηρόδοτος2 53-36
10λεπτα: 17-4, 36-15, 43-25, 53-36
∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καρδαµάκη
ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου – Μπασιάς): Λιώρας 3, Καπνισάκης 2, Νταγκουνάκης 4, Γιαννούλης 6 (1), Σπυριδάκης 6, Καραπαναγιώτης 10, Σφακιωτάκης 2, Καντιδάκης 7, Λαβδάκης, Βοµβολάκης 3, Κογχυλάκης 3, Νιολάκης 7 (2)
•Πλατανιάς – Πεδιάδα 65-62 παράταση
10λεπτα: 17-14, 28-35, 39-44, 56-56, 65-62
∆ιαιτητές: Τσεκούρας – Καµπίτση ∆.
ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακάς-Ζάγαρης): Καλατζάκης 10 (3), Μαθιουδάκης, Λιονάκης 4, Καρτάκης 22 (1), Σταυρακαράς 17 (4), Ξενάκης, Αποστόλου 4, Τσαγράκης, Περογιάννης 8.
•Αναγέννηση – Ηράκλειο 89-37
•∆ειλινό – Αγ. Νικόλαος 42-79
•Ακαδηµία – Κρήτες 20-0 α.α.
*Χθες αργά έπαιξαν σε εξ αναβολής (2η αγ.) Αγ. Νικόλαος – Ηρόδοτος
Βαθµολογία (6 αγώνες)
Ακαδηµία* (5-0) 10
ΑΟΚ Χανιά2 (4-2) 10
Αγ. Νικόλαος* (4-1) 9
Αναγέννηση* (4-1) 9
Πεδιάδα* (3-2) 8
ΑΕ Πλατανιά (3-3) 8
∆ειλινό (1-5) 7
Ηράκλειο2* (1-4) 6
Ηρόδοτος*** (1-2) 4
Κρήτες αποχώρησαν
Επόµενη 8η αγωνιστική (16/11)
•ΑΟΚ Χανιά2 – ∆ειλινό
•Ηράκλειο2 – Αγ. Νικόλαος
•Ηρόδοτος2 – Ακαδηµία
•Πεδιάδα – Αναγέννηση
•Κρήτες – Πλατανιάς (0-20)
Παίδων Α
7η αγωνιστική
•Κύδων – Ρέθυµνο 77-76
10λεπτα: 26-17, 35-39, 55-62, 77-76
∆ιαιτητές: Πετράκης Κ. – Μπουζουνιεράκης
Κύδων (Κωνσταντουδάκης Ν.- Λουκάκης): Τσατσαλής 9, Σκόδρας 17 (1), Ροκάκης 3 (1), ∆ηµητρουλάκης, Ανδριανάκης 24, Μπαγάκης Ν. 23 (2), Μηνάς, Χατζηγρηγοράκης, ∆ήµου, Λειβαδιωτάκης.
•ΟΦΗ – ΑΟΚ Χανιά 47-80
10λεπτα: 17-31, 27-58, 34-63, 47-80
ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου): Πατεράκης 12(3), Καστρινάκης 1, Χατζηκυριάκος 14 (4), Σγουρός 8 (2), Προύκακης 18 (2), Γυπαράκης 4, Κραουνάκης Ελ. 5 (1), Συκαλιάς 2, Κραουνάκης Μ. 2, Φαφούτης 12, Πανταζόπουλος 2
Από τον ΟΦΗ πρώτοι σκόρερ: Καραγιαννάκης 20 (1), Παπαδάκης 8.
•Ιεράπετρα – Εργοτέλης 51-93
•Ακαδηµία – Ανδρογέας 75-62
•Ηράκλειο – Ηρόδοτος 68-50
1η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά 46-84 (Σούδα)
10λεπτα: 17-22, 27-49, 31-70, 46-84
∆ιαιτητές: Πετράκης Κ. – Καρδαµάκη
ΑΟΚ Χανιά (Αλεξίου – Λεκάκος): Κραουνάκης Μ. 4, Καστρινάκης 16 (2), Πατεράκης 19 (2), Χατζηκυριάκος 1, Φαφούτης 11 (1), Γυπαράκης 2, Σγουρός 8 (2), Προυκάκης 11, Πανταζόπουλος, Κραουνάκης Ε. 8, Σικαλιάς 4.
Βαθµολογία (6 αγώνες):
Ηράκλειο (5-1) 11
ΑΟΚ Χανιά (5-1) 11
ΟΦΗ (4-2) 10
Εργοτέλης* (4-1) 9
Ρέθυµνο (3-3) 9
Ακαδηµία* (3-2) 8
Κύδων* (2-3) 7
Ανδρογέας* (1-4) 6
Ιεράπετρα (0-6) 6
Ηρόδοτος** (0-4) 4
Επόµενη 8η αγωνιστική (15/11)
•Κύδων – ΟΦΗ
•Ανδρογέας – ΑΟΚ Χανιά
•Ρέθυµνο – Ηράκλειο
•Ηρόδοτος – Ιεράπετρα
•Εργοτέλης – Ακαδηµία
Παίδων Β
7η αγωνιστική
•Χανιά BC – ΟΑΧ1 23-115
∆ιαιτητές: ∆ηµητρουλάκης – Βεγλιρής
Χανιά BC (Κατσουλάκης Α.): Κυρµιτζόγλου, Κήλης 2, Τσαγκαράκης 4, Μπραζιώτης 8 (1), Πανταζόπουλος, Στεφανάκης, Μπολανάκης, Γαβριλάκης 7, Βακλατζής, Σαρρής 2.
ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη): Κλεισαρχάκης 12 (2), Κουρουπάκης 16, Ηλιάκης Κ. 11 (1), Λακωνίτης, Αρχοντάκης 13 (1), Παραδάς 8, Κουτσοδόντης 26 (1), Σπανουδάκης 8 (1), Ζερβάκης 18, Κουτρόννι 3(1).
•Ακρωτήρι – Ηράκλειο2 68-40
10λεπτα: 23-9, 33-20, 50-31, 68-40
∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – ∆ηµόπουλος
Ακρωτήρι (Αζάς Θ.): Μαρτίνος 7, Μηνάς 2, Μηναδάκης 2, Συκαλιάς 2, Χατζηδάκης, Παπαµιχαήλ 6, Ιππέκης 12, Βαρσαµης 2, Μελάς, Ροζάκης 11, Κυριακάκης 8, Τζορτζ 16 (1).
•Ρέθυµνο2 – ΑΟΚ Χανιά2 67-69
10λεπτα: 17-13, 27-28, 50-48, 67-69
∆ιαιτητές: Βλάσσης – Μουταφτσίδης
ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου): Κωνσταντουδάκης 2, Τζαβάρας 6 (1), Καντιδάκης 5, Λιώρας 7, Βοµβολάκης, Ζουλάκης 6, Καραπαναγιώτης 22 (2), ∆ασόπουλος 5, Τριλυράκης 2, Νταγκουνάκης, Σφακιωτάκης 6, Καπνισάκης 8.
•ΟΑΧ2 – ΟΦΗ3 37-56
ΟΑΧ2 (Κόπανος): Αθανασάκης 17 (1), Λαγουδάκης 2, Καλλιτσάκης 5, Βολάνης, Βαβαδάκης, ∆ραγάσης 9, Κουλαξουζίδης, Νικολακάκης, Πραµατιώτης 2, Αρβανιτάκης 1, Μπουντρογιάννης, Μαυράκακης
Από τον ΟΦΗ3 πρώτοι σκόρερ: Χριστοδουλάκης 18, Σανταµούρης 19 (1)
•Ακαδηµία – Κύδων2 57-51
10λεπτα: 7-8, 24-27, 44-32, 57-51
∆ιαιτητές: Σταγάκη – Πανουργιά
Κύδων2 (Τασσόπουλος): Χασγκιέτα, Ανδρεαδάκης 2, Μπρεδολόγος 13, Τσικάρης 6, Φαέθων, Καστανάκης 4 (1), Γεωργιουδάκης 11(1), Καλιγιάννης, Κουναλάκης, Λουβέρδης 10, Πίτκα 2, Μαυρογένης. 3 (1).
5η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ακαδηµία – ΟΑΧ2 57-42
10λεπτα: 6-4, 18-11, 47-24, 57-42
ΟΑΧ2 (Κόπανος): Λαγουδάκης 4, Μαυρακάκης 2, Καλλιτσάκης, Τσαλίκης 4, Πραµατιώτης 11 (1), ∆ραγάσης, Κουλαξουσίδης, Αρβανιτάκης, Βαβαδάκης 9, Αθανασάκης 5, Μπουντρογιάννης 7.
Από την Ακαδηµία πρώτοι σκόρερ: Καλατζής 20, Σαπουντζής 15 (1), Τζανουδάκης 7 (1).
*Την Πέµπτη θα παίξουν σε άλλο εξ αναβολής Ηρόδοτος2 – Πεδιάδα (20:30)
Βαθµολογία (6 αγώνες):
ΟΑΧ1 (6-0) 12
Ρέθυµνο2 (5-1) 11
Ακρωτήρι (5-1) 11
ΟΦΗ3 (3-3) 9
ΑΟΚ Χανιά2* (3-2) 8
Ακαδηµία* (3-2) 8
ΟΑΧ2 (2-4) 8
Ηράκλειο2 (1-5) 7
Κύδων2 (1-5) 7
Χανιά BC 1µ. (0-6) 5
Επόµενη 8η αγωνιστική (15/11)
• ΟΑΧ1 – Ρέθυµνο2
• Ακρωτήρι – Ακαδηµία
• ΑΟΚ Χανιά2 – ΟΑΧ2
• ΟΦΗ3 – Κύδων2
• Ηράκλειο2 – Χανιά BC
Νεανίδων
2η αγωνιστική
•Πλατανιάς – Ηρόδοτος 24-72
10λεπτα: 1-18, 5-42, 14-60, 24-72
Πλατανιάς (Βαµβακάς, ∆ηµητρουλάκη): Αποστολάκη 5 (1), Κουτουλάκη, Τζαλάρι 4, Καποκάκη 1, Πατρικάκη 6, Πουλή 8 (1), Μπέλλα, Καλλιπολίτη, ∆ρακακάκη.
Από τον Ηρόδοτο πρώτες σκόρερ: Γιαννοπούλου 24 (2), Παναγιωτάκη 14, Μαυράκη 12 (1).
•Αρκάδι – Ηράκλειο αναβλήθηκε
Ρεπό: ΟΦΗ
Βαθµολογία (2 αγώνες)
Πλατανιάς (1-1) 3
Ηρόδοτος* (1-0) 2
ΟΦΗ* (1-0) 2
Ηράκλειο* (0-1) 1
Αρκάδι* (0-1) 1
Επόµενη 3η αγωνιστική
•Ηρόδοτος – Αρκάδι
•Ηράκλειο – ΟΦΗ
Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά
Κορασίδων
4η αγωνιστική
•Ηράκλειο – Πλατανιάς 50-31
∆ιαιτητές: Γερµανός – Χαλεπάκης
10λεπτα: 15-10, 23-13, 35-21, 50-31
Πλατανιάς (∆ηµητρουλάκη): Κουτουλάκη 4, Τζαλάρι 2, Καποκάκη 8, Τορανι, Μπελλα 7, Αποστολάκη 10(1).
Από το Ηράκλειο πρώτες σκόρερ: Φραγκάκη 19, Ρουβάκη 10,
•Ηρόδοτος – Κύδων 93-35
10λεπτα: 28-8, 38-24, 60-30, 93-35
∆ιαιτητές: Σταγάκη – Βαρδαβά.
Κύδων (Τασσόπουλος): Ντέντα, Μητσκολάβα, ∆ηµητρουλάκη 13, Κοβάνη 7 (2), Χατζηπαράσχου 2, Μυγιάκη 11, Πατσουράκη, Παπαδάκη Ν., Κοκοτσάκη, Γαλανάκη 2.
•ΟΦΗ – Ανδρογέας 95-27
Ρεπό: Αρκάδι
Βαθµολογία (3 αγώνες)
ΟΦΗ (3-0) 6
Ηρόδοτος (3-0) 6
Πλατανιάς (1-2) 4
Κύδων (1-2) 4
Ηράκλειο* (1-1) 3
Αρκάδι* (0-2) 2
Ανδρογέας* (0-2) 2
Επόµενη 5η αγωνιστική
•Πλατανιάς – Αρκάδι
•Κύδων – ΟΦΗ
•Ανδρογέας – Ηράκλειο
Ρεπό: Ηρόδοτος