Παγκρήτια Πρωταθλήματα Μπάσκετ: Σπουδαίες νίκες οι παίδες Κύδωνα και ΑΟΚ Χανιά

Οι νίκες των παίδων του Κύδωνα στον πόντο (77-76) επί του Ρεθύµνου και του ΑΟΚ Χανιά µέσα στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ (80-47) ξεχώρισαν στην επανεκκίνηση των παγκρήτιων πρωταθληµάτων µπάσκετ. Σηµαντικές επιτυχίες και για τις εφηβικές οµάδες των δύο συλλόγων ενώ αντίθετα ήττες γνώρισαν οι χανιώτικες οµάδες σε νεάνιδες και κορασίδες.

Πιο αναλυτικά:

Εφήβων Α

7η αγωνιστική

•ΑΟΚ Χανιά – Ηράκλειο 90-75

10λεπτα: 16-22, 31-33, 60-52, 90-75

ΑΟΚ Χανιά (Λεκάκος): Αθανάσιος 3, ∆ουγαλής Σ. 25, Πατεράκης 8, Λιονάκης, ∆ουγαλής Π., Μαρδάκης, Χατζηδάκης, Τανασίγιεβιτς 5, Φαφούτης 2, Πετράκης 24 (3), Παπαδάκης

Γυπαρακης 23 (3).

Πρώτοι σκόρερ από το Ηράκλειο: Μάρης 16 (1), Σκέντζος 15.

•Κύδων – Ιεράπετρα 75-62

10λεπτα: 21-13, 32-29, 51-47, 75-62

Κύδων (Λουκάκης): Μαυρογένης 4, Μπουντουράκης 2, Χαροντάκης, Σκόδρας 7 (1), Λέκκας 2, Φραγκόπουλος 12, Ανδριανάκης 13 (1), Χαριτάκης 9 (1), Μπαγάκης Ε. 24, Τσατσαλης, Λιοδάκης 2.

Πρώτοι σκόρερ Ιεράπετρας: Καριώτης 22 (3), Καλαϊτζάκης 15 (2), Πατεράκης 14 (1), Ζερβακάκης Φίλ. 10

•Ρέθυµνο – ΟΑΧ 64-45

10λεπτα: 15-16, 31-22, 55-31, 64-45

∆ιαιτητές: Βλάσης – Μπούλης

ΟΑΧ (Φειδάς): Σιρανίδης, Πεντάρης 1, Παπαλιονάκης 13 (3), Ηλιάκης Α. 10 (2), Σαλιβουράκης 6 (1), Ηλιάκης Κ., Πατσιατζής 2, Χαµογιωργάκης 10, Ντένις, Κουρουπάκης 3 (1).

•Ανδρογέας – ΟΦΗ 68-43

•Εργοτέλης – Ηρόδοτος 62-58

* Χθες έπαιξαν σε εξ αναβολής (1η αγ.) Ηρόδοτος – Ηράκλειο

Βαθµολογία (6 αγώνες)

Ανδρογέας (6-0) 12

ΑΟΚ Χανιά (5-1) 11

ΟΑΧ (3-3) 9

Κύδων (3-3) 9

Ρέθυµνο* (3-2) 8

Ιεράπετρα (2-4) 8

Εργοτέλης (2-4) 8

Ηράκλειο* (2-3) 7

ΟΦΗ* (0-5) 5

Ηρόδοτος*** (1-2) 4

Επόµενη 8η αγωνιστική (16/11)

•Κύδων – Ρέθυµνο

•Ηράκλειο – ΟΑΧ

•Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά

•Ιεράπετρα – Ανδρογέας

•ΟΦΗ – Εργοτέλης

Εφήβων Β

7η αγωνιστική

•ΑΟΚ Χανιά2 – Ηρόδοτος2 53-36

10λεπτα: 17-4, 36-15, 43-25, 53-36

∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καρδαµάκη

ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου – Μπασιάς): Λιώρας 3, Καπνισάκης 2, Νταγκουνάκης 4, Γιαννούλης 6 (1), Σπυριδάκης 6, Καραπαναγιώτης 10, Σφακιωτάκης 2, Καντιδάκης 7, Λαβδάκης, Βοµβολάκης 3, Κογχυλάκης 3, Νιολάκης 7 (2)

•Πλατανιάς – Πεδιάδα 65-62 παράταση

10λεπτα: 17-14, 28-35, 39-44, 56-56, 65-62

∆ιαιτητές: Τσεκούρας – Καµπίτση ∆.

ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακάς-Ζάγαρης): Καλατζάκης 10 (3), Μαθιουδάκης, Λιονάκης 4, Καρτάκης 22 (1), Σταυρακαράς 17 (4), Ξενάκης, Αποστόλου 4, Τσαγράκης, Περογιάννης 8.

•Αναγέννηση – Ηράκλειο 89-37

•∆ειλινό – Αγ. Νικόλαος 42-79

•Ακαδηµία – Κρήτες 20-0 α.α.

*Χθες αργά έπαιξαν σε εξ αναβολής (2η αγ.) Αγ. Νικόλαος – Ηρόδοτος

Βαθµολογία (6 αγώνες)

Ακαδηµία* (5-0) 10

ΑΟΚ Χανιά2 (4-2) 10

Αγ. Νικόλαος* (4-1) 9

Αναγέννηση* (4-1) 9

Πεδιάδα* (3-2) 8

ΑΕ Πλατανιά (3-3) 8

∆ειλινό (1-5) 7

Ηράκλειο2* (1-4) 6

Ηρόδοτος*** (1-2) 4

Κρήτες αποχώρησαν

Επόµενη 8η αγωνιστική (16/11)

•ΑΟΚ Χανιά2 – ∆ειλινό

•Ηράκλειο2 – Αγ. Νικόλαος

•Ηρόδοτος2 – Ακαδηµία

•Πεδιάδα – Αναγέννηση

•Κρήτες – Πλατανιάς (0-20)

Παίδων Α

7η αγωνιστική

•Κύδων – Ρέθυµνο 77-76

10λεπτα: 26-17, 35-39, 55-62, 77-76

∆ιαιτητές: Πετράκης Κ. – Μπουζουνιεράκης

Κύδων (Κωνσταντουδάκης Ν.- Λουκάκης): Τσατσαλής 9, Σκόδρας 17 (1), Ροκάκης 3 (1), ∆ηµητρουλάκης, Ανδριανάκης 24, Μπαγάκης Ν. 23 (2), Μηνάς, Χατζηγρηγοράκης, ∆ήµου, Λειβαδιωτάκης.

•ΟΦΗ – ΑΟΚ Χανιά 47-80

10λεπτα: 17-31, 27-58, 34-63, 47-80

ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου): Πατεράκης 12(3), Καστρινάκης 1, Χατζηκυριάκος 14 (4), Σγουρός 8 (2), Προύκακης 18 (2), Γυπαράκης 4, Κραουνάκης Ελ. 5 (1), Συκαλιάς 2, Κραουνάκης Μ. 2, Φαφούτης 12, Πανταζόπουλος 2

Από τον ΟΦΗ πρώτοι σκόρερ: Καραγιαννάκης 20 (1), Παπαδάκης 8.

•Ιεράπετρα – Εργοτέλης 51-93

•Ακαδηµία – Ανδρογέας 75-62

•Ηράκλειο – Ηρόδοτος 68-50

1η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά 46-84 (Σούδα)

10λεπτα: 17-22, 27-49, 31-70, 46-84

∆ιαιτητές: Πετράκης Κ. – Καρδαµάκη

ΑΟΚ Χανιά (Αλεξίου – Λεκάκος): Κραουνάκης Μ. 4, Καστρινάκης 16 (2), Πατεράκης 19 (2), Χατζηκυριάκος 1, Φαφούτης 11 (1), Γυπαράκης 2, Σγουρός 8 (2), Προυκάκης 11, Πανταζόπουλος, Κραουνάκης Ε. 8, Σικαλιάς 4.

Βαθµολογία (6 αγώνες):

Ηράκλειο (5-1) 11

ΑΟΚ Χανιά (5-1) 11

ΟΦΗ (4-2) 10

Εργοτέλης* (4-1) 9

Ρέθυµνο (3-3) 9

Ακαδηµία* (3-2) 8

Κύδων* (2-3) 7

Ανδρογέας* (1-4) 6

Ιεράπετρα (0-6) 6

Ηρόδοτος** (0-4) 4

Επόµενη 8η αγωνιστική (15/11)

•Κύδων – ΟΦΗ

•Ανδρογέας – ΑΟΚ Χανιά

•Ρέθυµνο – Ηράκλειο

•Ηρόδοτος – Ιεράπετρα

•Εργοτέλης – Ακαδηµία

Παίδων Β

7η αγωνιστική

•Χανιά BC – ΟΑΧ1 23-115

∆ιαιτητές: ∆ηµητρουλάκης – Βεγλιρής

Χανιά BC (Κατσουλάκης Α.): Κυρµιτζόγλου, Κήλης 2, Τσαγκαράκης 4, Μπραζιώτης 8 (1), Πανταζόπουλος, Στεφανάκης, Μπολανάκης, Γαβριλάκης 7, Βακλατζής, Σαρρής 2.

ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη): Κλεισαρχάκης 12 (2), Κουρουπάκης 16, Ηλιάκης Κ. 11 (1), Λακωνίτης, Αρχοντάκης 13 (1), Παραδάς 8, Κουτσοδόντης 26 (1), Σπανουδάκης 8 (1), Ζερβάκης 18, Κουτρόννι 3(1).

•Ακρωτήρι – Ηράκλειο2 68-40

10λεπτα: 23-9, 33-20, 50-31, 68-40

∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – ∆ηµόπουλος

Ακρωτήρι (Αζάς Θ.): Μαρτίνος 7, Μηνάς 2, Μηναδάκης 2, Συκαλιάς 2, Χατζηδάκης, Παπαµιχαήλ 6, Ιππέκης 12, Βαρσαµης 2, Μελάς, Ροζάκης 11, Κυριακάκης 8, Τζορτζ 16 (1).

•Ρέθυµνο2 – ΑΟΚ Χανιά2 67-69

10λεπτα: 17-13, 27-28, 50-48, 67-69

∆ιαιτητές: Βλάσσης – Μουταφτσίδης

ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου): Κωνσταντουδάκης 2, Τζαβάρας 6 (1), Καντιδάκης 5, Λιώρας 7, Βοµβολάκης, Ζουλάκης 6, Καραπαναγιώτης 22 (2), ∆ασόπουλος 5, Τριλυράκης 2, Νταγκουνάκης, Σφακιωτάκης 6, Καπνισάκης 8.

•ΟΑΧ2 – ΟΦΗ3 37-56

ΟΑΧ2 (Κόπανος): Αθανασάκης 17 (1), Λαγουδάκης 2, Καλλιτσάκης 5, Βολάνης, Βαβαδάκης, ∆ραγάσης 9, Κουλαξουζίδης, Νικολακάκης, Πραµατιώτης 2, Αρβανιτάκης 1, Μπουντρογιάννης, Μαυράκακης

Από τον ΟΦΗ3 πρώτοι σκόρερ: Χριστοδουλάκης 18, Σανταµούρης 19 (1)

•Ακαδηµία – Κύδων2 57-51

10λεπτα: 7-8, 24-27, 44-32, 57-51

∆ιαιτητές: Σταγάκη – Πανουργιά

Κύδων2 (Τασσόπουλος): Χασγκιέτα, Ανδρεαδάκης 2, Μπρεδολόγος 13, Τσικάρης 6, Φαέθων, Καστανάκης 4 (1), Γεωργιουδάκης 11(1), Καλιγιάννης, Κουναλάκης, Λουβέρδης 10, Πίτκα 2, Μαυρογένης. 3 (1).

5η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Ακαδηµία – ΟΑΧ2 57-42

10λεπτα: 6-4, 18-11, 47-24, 57-42

ΟΑΧ2 (Κόπανος): Λαγουδάκης 4, Μαυρακάκης 2, Καλλιτσάκης, Τσαλίκης 4, Πραµατιώτης 11 (1), ∆ραγάσης, Κουλαξουσίδης, Αρβανιτάκης, Βαβαδάκης 9, Αθανασάκης 5, Μπουντρογιάννης 7.

Από την Ακαδηµία πρώτοι σκόρερ: Καλατζής 20, Σαπουντζής 15 (1), Τζανουδάκης 7 (1).

*Την Πέµπτη θα παίξουν σε άλλο εξ αναβολής Ηρόδοτος2 – Πεδιάδα (20:30)

Βαθµολογία (6 αγώνες):

ΟΑΧ1 (6-0) 12

Ρέθυµνο2 (5-1) 11

Ακρωτήρι (5-1) 11

ΟΦΗ3 (3-3) 9

ΑΟΚ Χανιά2* (3-2) 8

Ακαδηµία* (3-2) 8

ΟΑΧ2 (2-4) 8

Ηράκλειο2 (1-5) 7

Κύδων2 (1-5) 7

Χανιά BC 1µ. (0-6) 5

Επόµενη 8η αγωνιστική (15/11)

• ΟΑΧ1 – Ρέθυµνο2

• Ακρωτήρι – Ακαδηµία

• ΑΟΚ Χανιά2 – ΟΑΧ2

• ΟΦΗ3 – Κύδων2

• Ηράκλειο2 – Χανιά BC

Νεανίδων

2η αγωνιστική

•Πλατανιάς – Ηρόδοτος 24-72

10λεπτα: 1-18, 5-42, 14-60, 24-72

Πλατανιάς (Βαµβακάς, ∆ηµητρουλάκη): Αποστολάκη 5 (1), Κουτουλάκη, Τζαλάρι 4, Καποκάκη 1, Πατρικάκη 6, Πουλή 8 (1), Μπέλλα, Καλλιπολίτη, ∆ρακακάκη.

Από τον Ηρόδοτο πρώτες σκόρερ: Γιαννοπούλου 24 (2), Παναγιωτάκη 14, Μαυράκη 12 (1).

•Αρκάδι – Ηράκλειο αναβλήθηκε

Ρεπό: ΟΦΗ

Βαθµολογία (2 αγώνες)

Πλατανιάς (1-1) 3

Ηρόδοτος* (1-0) 2

ΟΦΗ* (1-0) 2

Ηράκλειο* (0-1) 1

Αρκάδι* (0-1) 1

Επόµενη 3η αγωνιστική

•Ηρόδοτος – Αρκάδι

•Ηράκλειο – ΟΦΗ

Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά

Κορασίδων

4η αγωνιστική

•Ηράκλειο – Πλατανιάς 50-31

∆ιαιτητές: Γερµανός – Χαλεπάκης

10λεπτα: 15-10, 23-13, 35-21, 50-31

Πλατανιάς (∆ηµητρουλάκη): Κουτουλάκη 4, Τζαλάρι 2, Καποκάκη 8, Τορανι, Μπελλα 7, Αποστολάκη 10(1).

Από το Ηράκλειο πρώτες σκόρερ: Φραγκάκη 19, Ρουβάκη 10,

•Ηρόδοτος – Κύδων 93-35

10λεπτα: 28-8, 38-24, 60-30, 93-35

∆ιαιτητές: Σταγάκη – Βαρδαβά.

Κύδων (Τασσόπουλος): Ντέντα, Μητσκολάβα, ∆ηµητρουλάκη 13, Κοβάνη 7 (2), Χατζηπαράσχου 2, Μυγιάκη 11, Πατσουράκη, Παπαδάκη Ν., Κοκοτσάκη, Γαλανάκη 2.

•ΟΦΗ – Ανδρογέας 95-27

Ρεπό: Αρκάδι

Βαθµολογία (3 αγώνες)

ΟΦΗ (3-0) 6

Ηρόδοτος (3-0) 6

Πλατανιάς (1-2) 4

Κύδων (1-2) 4

Ηράκλειο* (1-1) 3

Αρκάδι* (0-2) 2

Ανδρογέας* (0-2) 2

Επόµενη 5η αγωνιστική

•Πλατανιάς – Αρκάδι

•Κύδων – ΟΦΗ

•Ανδρογέας – Ηράκλειο

Ρεπό: Ηρόδοτος