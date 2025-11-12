menu
15.4 C
Chania
Τετάρτη, 12 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Παγκρήτια Πρωταθλήματα Μπάσκετ: Σπουδαίες νίκες οι παίδες Κύδωνα και ΑΟΚ Χανιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0
Οι νίκες των παίδων του Κύδωνα στον πόντο (77-76) επί του Ρεθύµνου και του ΑΟΚ Χανιά µέσα στο Ηράκλειο επί του ΟΦΗ (80-47) ξεχώρισαν στην επανεκκίνηση των παγκρήτιων πρωταθληµάτων µπάσκετ. Σηµαντικές επιτυχίες και για τις εφηβικές οµάδες των δύο συλλόγων ενώ αντίθετα ήττες γνώρισαν οι χανιώτικες οµάδες σε νεάνιδες και κορασίδες.

Πιο αναλυτικά:
Εφήβων Α
7η αγωνιστική
•ΑΟΚ Χανιά – Ηράκλειο 90-75
10λεπτα: 16-22, 31-33, 60-52, 90-75
ΑΟΚ Χανιά (Λεκάκος): Αθανάσιος 3, ∆ουγαλής Σ. 25, Πατεράκης 8, Λιονάκης, ∆ουγαλής Π., Μαρδάκης, Χατζηδάκης, Τανασίγιεβιτς 5, Φαφούτης 2, Πετράκης 24 (3), Παπαδάκης
Γυπαρακης 23 (3).
Πρώτοι σκόρερ από το Ηράκλειο: Μάρης 16 (1), Σκέντζος 15.
•Κύδων – Ιεράπετρα 75-62
10λεπτα: 21-13, 32-29, 51-47, 75-62
Κύδων (Λουκάκης): Μαυρογένης 4, Μπουντουράκης 2, Χαροντάκης, Σκόδρας 7 (1), Λέκκας 2, Φραγκόπουλος 12, Ανδριανάκης 13 (1), Χαριτάκης 9 (1), Μπαγάκης Ε. 24, Τσατσαλης, Λιοδάκης 2.
Πρώτοι σκόρερ Ιεράπετρας: Καριώτης 22 (3), Καλαϊτζάκης 15 (2), Πατεράκης 14 (1), Ζερβακάκης Φίλ. 10
•Ρέθυµνο – ΟΑΧ 64-45
10λεπτα: 15-16, 31-22, 55-31, 64-45
∆ιαιτητές: Βλάσης – Μπούλης
ΟΑΧ (Φειδάς): Σιρανίδης, Πεντάρης 1, Παπαλιονάκης 13 (3), Ηλιάκης Α. 10 (2), Σαλιβουράκης 6 (1), Ηλιάκης Κ., Πατσιατζής 2, Χαµογιωργάκης 10, Ντένις, Κουρουπάκης 3 (1).
•Ανδρογέας – ΟΦΗ 68-43
•Εργοτέλης – Ηρόδοτος 62-58
* Χθες έπαιξαν σε εξ αναβολής (1η αγ.) Ηρόδοτος – Ηράκλειο
Βαθµολογία (6 αγώνες)
Ανδρογέας (6-0) 12
ΑΟΚ Χανιά (5-1) 11
ΟΑΧ (3-3) 9
Κύδων (3-3) 9
Ρέθυµνο* (3-2) 8
Ιεράπετρα (2-4) 8
Εργοτέλης (2-4) 8
Ηράκλειο* (2-3) 7
ΟΦΗ* (0-5) 5
Ηρόδοτος*** (1-2) 4
Επόµενη 8η αγωνιστική (16/11)
•Κύδων – Ρέθυµνο
•Ηράκλειο – ΟΑΧ
•Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά
•Ιεράπετρα – Ανδρογέας
•ΟΦΗ – Εργοτέλης
Εφήβων Β
7η αγωνιστική
•ΑΟΚ Χανιά2 – Ηρόδοτος2 53-36
10λεπτα: 17-4, 36-15, 43-25, 53-36
∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καρδαµάκη
ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου – Μπασιάς): Λιώρας 3, Καπνισάκης 2, Νταγκουνάκης 4, Γιαννούλης 6 (1), Σπυριδάκης 6, Καραπαναγιώτης 10, Σφακιωτάκης 2, Καντιδάκης 7, Λαβδάκης, Βοµβολάκης 3, Κογχυλάκης 3, Νιολάκης 7 (2)
•Πλατανιάς – Πεδιάδα 65-62 παράταση
10λεπτα: 17-14, 28-35, 39-44, 56-56, 65-62
∆ιαιτητές: Τσεκούρας – Καµπίτση ∆.
ΑΕ Πλατανιά (Βαµβακάς-Ζάγαρης): Καλατζάκης 10 (3), Μαθιουδάκης, Λιονάκης 4, Καρτάκης 22 (1), Σταυρακαράς 17 (4), Ξενάκης, Αποστόλου 4, Τσαγράκης, Περογιάννης 8.
•Αναγέννηση – Ηράκλειο 89-37
•∆ειλινό – Αγ. Νικόλαος 42-79
•Ακαδηµία – Κρήτες 20-0 α.α.
*Χθες αργά έπαιξαν σε εξ αναβολής (2η αγ.) Αγ. Νικόλαος – Ηρόδοτος
Βαθµολογία (6 αγώνες)
Ακαδηµία* (5-0) 10
ΑΟΚ Χανιά2 (4-2) 10
Αγ. Νικόλαος* (4-1) 9
Αναγέννηση* (4-1) 9
Πεδιάδα* (3-2) 8
ΑΕ Πλατανιά (3-3) 8
∆ειλινό (1-5) 7
Ηράκλειο2* (1-4) 6
Ηρόδοτος*** (1-2) 4
Κρήτες αποχώρησαν
Επόµενη 8η αγωνιστική (16/11)
•ΑΟΚ Χανιά2 – ∆ειλινό
•Ηράκλειο2 – Αγ. Νικόλαος
•Ηρόδοτος2 – Ακαδηµία
•Πεδιάδα – Αναγέννηση
•Κρήτες – Πλατανιάς (0-20)
Παίδων Α
7η αγωνιστική
•Κύδων – Ρέθυµνο 77-76
10λεπτα: 26-17, 35-39, 55-62, 77-76
∆ιαιτητές: Πετράκης Κ. – Μπουζουνιεράκης
Κύδων (Κωνσταντουδάκης Ν.- Λουκάκης): Τσατσαλής 9, Σκόδρας 17 (1), Ροκάκης 3 (1), ∆ηµητρουλάκης, Ανδριανάκης 24, Μπαγάκης Ν. 23 (2), Μηνάς, Χατζηγρηγοράκης, ∆ήµου, Λειβαδιωτάκης.
•ΟΦΗ – ΑΟΚ Χανιά 47-80
10λεπτα: 17-31, 27-58, 34-63, 47-80
ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου): Πατεράκης 12(3), Καστρινάκης 1, Χατζηκυριάκος 14 (4), Σγουρός 8 (2), Προύκακης 18 (2), Γυπαράκης 4, Κραουνάκης Ελ. 5 (1), Συκαλιάς 2, Κραουνάκης Μ. 2, Φαφούτης 12, Πανταζόπουλος 2
Από τον ΟΦΗ πρώτοι σκόρερ: Καραγιαννάκης 20 (1), Παπαδάκης 8.
•Ιεράπετρα – Εργοτέλης 51-93
•Ακαδηµία – Ανδρογέας 75-62
•Ηράκλειο – Ηρόδοτος 68-50
1η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά 46-84 (Σούδα)
10λεπτα: 17-22, 27-49, 31-70, 46-84
∆ιαιτητές: Πετράκης Κ. – Καρδαµάκη
ΑΟΚ Χανιά (Αλεξίου – Λεκάκος): Κραουνάκης Μ. 4, Καστρινάκης 16 (2), Πατεράκης 19 (2), Χατζηκυριάκος 1, Φαφούτης 11 (1), Γυπαράκης 2, Σγουρός 8 (2), Προυκάκης 11, Πανταζόπουλος, Κραουνάκης Ε. 8, Σικαλιάς 4.
Βαθµολογία (6 αγώνες):
Ηράκλειο (5-1) 11
ΑΟΚ Χανιά (5-1) 11
ΟΦΗ (4-2) 10
Εργοτέλης* (4-1) 9
Ρέθυµνο (3-3) 9
Ακαδηµία* (3-2) 8
Κύδων* (2-3) 7
Ανδρογέας* (1-4) 6
Ιεράπετρα (0-6) 6
Ηρόδοτος** (0-4) 4
Επόµενη 8η αγωνιστική (15/11)
•Κύδων – ΟΦΗ
•Ανδρογέας – ΑΟΚ Χανιά
•Ρέθυµνο – Ηράκλειο
•Ηρόδοτος – Ιεράπετρα
•Εργοτέλης – Ακαδηµία
Παίδων Β
7η αγωνιστική
•Χανιά BC – ΟΑΧ1 23-115
∆ιαιτητές: ∆ηµητρουλάκης – Βεγλιρής
Χανιά BC (Κατσουλάκης Α.): Κυρµιτζόγλου, Κήλης 2, Τσαγκαράκης 4, Μπραζιώτης 8 (1), Πανταζόπουλος, Στεφανάκης, Μπολανάκης, Γαβριλάκης 7, Βακλατζής, Σαρρής 2.
ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη): Κλεισαρχάκης 12 (2), Κουρουπάκης 16, Ηλιάκης Κ. 11 (1), Λακωνίτης, Αρχοντάκης 13 (1), Παραδάς 8, Κουτσοδόντης 26 (1), Σπανουδάκης 8 (1), Ζερβάκης 18, Κουτρόννι 3(1).
•Ακρωτήρι – Ηράκλειο2 68-40
10λεπτα: 23-9, 33-20, 50-31, 68-40
∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – ∆ηµόπουλος
Ακρωτήρι (Αζάς Θ.): Μαρτίνος 7, Μηνάς 2, Μηναδάκης 2, Συκαλιάς 2, Χατζηδάκης, Παπαµιχαήλ 6, Ιππέκης 12, Βαρσαµης 2, Μελάς, Ροζάκης 11, Κυριακάκης 8, Τζορτζ 16 (1).
•Ρέθυµνο2 – ΑΟΚ Χανιά2 67-69
10λεπτα: 17-13, 27-28, 50-48, 67-69
∆ιαιτητές: Βλάσσης – Μουταφτσίδης
ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου): Κωνσταντουδάκης 2, Τζαβάρας 6 (1), Καντιδάκης 5, Λιώρας 7, Βοµβολάκης, Ζουλάκης 6, Καραπαναγιώτης 22 (2), ∆ασόπουλος 5, Τριλυράκης 2, Νταγκουνάκης, Σφακιωτάκης 6, Καπνισάκης 8.
•ΟΑΧ2 – ΟΦΗ3 37-56
ΟΑΧ2 (Κόπανος): Αθανασάκης 17 (1), Λαγουδάκης 2, Καλλιτσάκης 5, Βολάνης, Βαβαδάκης, ∆ραγάσης 9, Κουλαξουζίδης, Νικολακάκης, Πραµατιώτης 2, Αρβανιτάκης 1, Μπουντρογιάννης, Μαυράκακης
Από τον ΟΦΗ3 πρώτοι σκόρερ: Χριστοδουλάκης 18, Σανταµούρης 19 (1)
•Ακαδηµία – Κύδων2 57-51
10λεπτα: 7-8, 24-27, 44-32, 57-51
∆ιαιτητές: Σταγάκη – Πανουργιά
Κύδων2 (Τασσόπουλος): Χασγκιέτα, Ανδρεαδάκης 2, Μπρεδολόγος 13, Τσικάρης 6, Φαέθων, Καστανάκης 4 (1), Γεωργιουδάκης 11(1), Καλιγιάννης, Κουναλάκης, Λουβέρδης 10, Πίτκα 2, Μαυρογένης. 3 (1).
5η αγωνιστική (εξ αναβολής)
• Ακαδηµία – ΟΑΧ2 57-42
10λεπτα: 6-4, 18-11, 47-24, 57-42
ΟΑΧ2 (Κόπανος): Λαγουδάκης 4, Μαυρακάκης 2, Καλλιτσάκης, Τσαλίκης 4, Πραµατιώτης 11 (1), ∆ραγάσης, Κουλαξουσίδης, Αρβανιτάκης, Βαβαδάκης 9, Αθανασάκης 5, Μπουντρογιάννης 7.
Από την Ακαδηµία πρώτοι σκόρερ: Καλατζής 20, Σαπουντζής 15 (1), Τζανουδάκης 7 (1).
*Την Πέµπτη θα παίξουν σε άλλο εξ αναβολής Ηρόδοτος2 – Πεδιάδα (20:30)
Βαθµολογία (6 αγώνες):
ΟΑΧ1 (6-0) 12
Ρέθυµνο2 (5-1) 11
Ακρωτήρι (5-1) 11
ΟΦΗ3 (3-3) 9
ΑΟΚ Χανιά2* (3-2) 8
Ακαδηµία* (3-2) 8
ΟΑΧ2 (2-4) 8
Ηράκλειο2 (1-5) 7
Κύδων2 (1-5) 7
Χανιά BC 1µ. (0-6) 5
Επόµενη 8η αγωνιστική (15/11)
• ΟΑΧ1 – Ρέθυµνο2
• Ακρωτήρι – Ακαδηµία
• ΑΟΚ Χανιά2 – ΟΑΧ2
• ΟΦΗ3 – Κύδων2
• Ηράκλειο2 – Χανιά BC
Νεανίδων
2η αγωνιστική
•Πλατανιάς – Ηρόδοτος 24-72
10λεπτα: 1-18, 5-42, 14-60, 24-72
Πλατανιάς (Βαµβακάς, ∆ηµητρουλάκη): Αποστολάκη 5 (1), Κουτουλάκη, Τζαλάρι 4, Καποκάκη 1, Πατρικάκη 6, Πουλή 8 (1), Μπέλλα, Καλλιπολίτη, ∆ρακακάκη.
Από τον Ηρόδοτο πρώτες σκόρερ: Γιαννοπούλου 24 (2), Παναγιωτάκη 14, Μαυράκη 12 (1).
•Αρκάδι – Ηράκλειο αναβλήθηκε
Ρεπό: ΟΦΗ
Βαθµολογία (2 αγώνες)
Πλατανιάς (1-1) 3
Ηρόδοτος* (1-0) 2
ΟΦΗ* (1-0) 2
Ηράκλειο* (0-1) 1
Αρκάδι* (0-1) 1
Επόµενη 3η αγωνιστική
•Ηρόδοτος – Αρκάδι
•Ηράκλειο – ΟΦΗ
Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά
Κορασίδων
4η αγωνιστική
•Ηράκλειο – Πλατανιάς 50-31
∆ιαιτητές: Γερµανός – Χαλεπάκης
10λεπτα: 15-10, 23-13, 35-21, 50-31
Πλατανιάς (∆ηµητρουλάκη): Κουτουλάκη 4, Τζαλάρι 2, Καποκάκη 8, Τορανι, Μπελλα 7, Αποστολάκη 10(1).
Από το Ηράκλειο πρώτες σκόρερ: Φραγκάκη 19, Ρουβάκη 10,
•Ηρόδοτος – Κύδων 93-35
10λεπτα: 28-8, 38-24, 60-30, 93-35
∆ιαιτητές: Σταγάκη – Βαρδαβά.
Κύδων (Τασσόπουλος): Ντέντα, Μητσκολάβα, ∆ηµητρουλάκη 13, Κοβάνη 7 (2), Χατζηπαράσχου 2, Μυγιάκη 11, Πατσουράκη, Παπαδάκη Ν., Κοκοτσάκη, Γαλανάκη 2.
•ΟΦΗ – Ανδρογέας 95-27
Ρεπό: Αρκάδι
Βαθµολογία (3 αγώνες)
ΟΦΗ (3-0) 6
Ηρόδοτος (3-0) 6
Πλατανιάς (1-2) 4
Κύδων (1-2) 4
Ηράκλειο* (1-1) 3
Αρκάδι* (0-2) 2
Ανδρογέας* (0-2) 2
Επόµενη 5η αγωνιστική
•Πλατανιάς – Αρκάδι
•Κύδων – ΟΦΗ
•Ανδρογέας – Ηράκλειο
Ρεπό: Ηρόδοτος

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum