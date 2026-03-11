Παγκρήτια Πρωταθλήματα Μπάσκετ: Οι έφηβοι του Κύδωνα στο Φάιναλ 4!

»Νίκησαν στον αγώνα μπαράζ 68-58 την πρωταθλήτρια της Β’ Ακαδημία Ρεθύμνου

Η ομάδα εφήβων του Κύδωνα που ήταν 4η στην Α’ κατηγορία επικράτησε στο Λίντο με 68-58 της πρωταθλήτριας Β’ Ακαδημίας Ρεθύμνου και προκρίθηκε στο Φάιναλ 4 του πρωταθλήματος. Ετσι το Σάββατο στο ίδιο κλειστό του Ηρακλείου θα αντιμετωπίσει τον Ανδρογέα ενώ θα παίξουν ακόμα ΟΑΑΗ – ΑΟΚ Χανιά στον άλλο ημιτελικό.

Οι τελευταίοι αγώνες:

Εφήβων (μπαράζ)

• Κύδων – Ακαδημία Ρ. 68-58

10λεπτα: 22-13, 38-31, 50-48, 68-58

Διαιτητές: Τσικριτσάκη, Ανδρεάδη

Κύδων (Τασσόπουλος, Λουκάκης): Ανδριανάκης 8, Μαυρογένης, Τσατσαλής, Χαροντάκης, Μπαγάκης Ν. 19 (1), Σισόν, Λέκκας, Φραγκόπουλος 12 (1), Μαρδάκης 1, Λιονάκης, Μπαγάκης Ε. 21 (1), Λιοδάκης 7.

Ακαδημία (Παπαδογιαννάκης): Μυστράκης 6 (1), Καψαλάκης Ε., Θυμιατζής 3 (1), Σαπουτζής 3 (1), Μπαρμπούνης 6, Μπικάκης 8, Τσάκος, Μανιατάκης 3, Χανιωτάκης 10, Σταράκης, Γιαννακάκης 5, Καψαλάκης Π. 14.

Το Φάιναλ 4

Το Σάββατο στο Λίντο θα παίξουν στους ημιτελικούς

• Ανδρογέας – Κύδων (16:00)

• Ηράκλειο – ΑΟΚ Χανιά (18:00)

Οι νικήτριες ομάδες θα αγωνισθούν την Κυριακή στον τελικό (13:00) ενώ νωρίτερα στις 11:00 θα διεξαχθεί ο μικρός τελικός.

Νεανίδων

5η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΑΕ Πλατανιά – ΟΦΗ 49-70

10λεπτα: 9-18, 19-36, 39-55, 49-70

Πλατανιάς (Βαμβακάς): Αποστολάκη 4, Κουτουλάκη, Τζαλαρι, Καποκάκη, Καλλιπολίτη 1, Πατρικάκη 20, Πουλή 7, Μπέλλα 10, Λυβιακή 7 (1), Γομπάκη, Σκεμπε.

ΟΦΗ (Ζερβάκη): Ξενάκη 3, Δοκιμάκη 8, Αλεξάκη 12 (2), Γιακουμάκη 2, Χαλαμπαλάκη 15(1), Αγιαννιωτάκη 8, Σπυριδάκη, Κυνηγάκη 4, Παπουτσάκη 2, Κοτσυφού 4

8η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• Αρκάδι – Ηρόδοτος 53-40

Βαθμολογία (8 αγώνες)

Αρκάδι (6-2) 14

ΟΦΗ** (5-1) 11

Ηρόδοτος** (4-2) 10

Πλατανιάς* (2-5) 9

Ηράκλειο αποχώρησε

Επόμενη 10η αγωνιστική (15/3)

• ΟΦΗ – Πλατανιάς (ΒΑΚ, 17:00)

• Ηράκλειο – Ηρόδοτος (0-20)

Ρεπό: ΟΦΗ

Κορασίδων

8η αγωνιστική (εξ αναβολής)

• ΟΦΗ – Ηράκλειο 100-27

Βαθμολογία (12 αγώνες)

ΟΦΗ* (11-0) 22

Ηρόδοτος* (9-2) 20

Αρκάδι (8-4) 20

Ηράκλειο (6-6) 18

Πλατανιάς (5-7) 17

Κύδων (2-10) 14

Ανδρογέας 1μ. (0-12) 11

*Εκκρεμεί ο αγώνα Ηρόδοτος – ΟΦΗ (13η αγωνιστική) χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον αφού στο F4 θα παίξουν ΟΦΗ – Ηράκλειο και Ηρόδοτος – Αρκάδι.

Παμπαίδων

2η αγωνιστική

1ος όμιλος

• ΑΟΚ Χανιά2 – Χανιά BC 78-48

Διαιτητές: Μπουζουνιεράκης – Δημόπουλος

ΑΟΚ Χανιά2 (Μπασιάς – Παπανικολάου): Κογχυλάκης 2, Τριλυράκης 2, Φραγκέδης 9 (1), Δασόπουλος 7, Νιολάκης 10 (1), Γιαννούλης 8, Χρυσαφάκης 9, Παπαδογιωργάκης 4, Χειλουδάκης 3 (1), Προυκάκης 2, Τζαβάρας 6, Παπαχρήστου 6, Πυροβολάκης 3, Χριστινάκης 3 (1), Λαβδάκης 4.

Χανιά BC (Κατσουλάκης Αγγ.): Κυρμιτζόγλου, Τζαγκαράκης 9 (1), Κήλης, Μπραζιώτης Κ. 9 (1), Γκούσκος, Στεφανάκης 7 (1), Μιχελαράκης 5, Μπολανάκης 18.

• ΑΟ Κισσάμου – ΑΕ Πλατανιά 56-20

Διαιτητές: Χριστινάκης Β. – Καρδαμάκη

ΑΟ Κισσάμου (Χριστοφοράκη): Κακαουνάκης, Καρτάκης 5, Σημαντηράκης, Τσουρουπάκης 20, Ηλιάκης 11, Χορευτάκης 2, Τσαλαπατάκης 2, Φραγκιουδάκης 12, Κορναράκης, Δότσιος 2, Γοναλάκης 2.

ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακάς-Κουτρούλης): Φραγκιουδάκης 1, Ανδρουλάκης, Κοκολοδημητράκης 4, Αθανασίου, Σκουλούδης, Μαθιουδάκης, Αρχοντάκης Σ. 1, Καρτσωνάκης 9, Συμβουλίδης, Τσαγράκης 3, Κουτρούλης Γ. 2, Αρχοντάκης Ν., Ψαραύτης.

• ΟΑΧ2 – ΑΓΟΡ2 83-32

Διαιτητές: Τσεκούρας – Αγιάννης

ΟΑΧ2 (Χλιαουτάκη Ε.): Νικολακάκης 2, Μπουντρογιάννης 19 (1), Αθανασάκης 20, Μαυρακάκης 3 (1), Καλλιτσάκης 4, Λεντάρης, Πραματιώτης 9 (1), Μητράκης 9 (1), Παντελίδης 4, Βολάνης 7, Τσαγκαράκης, Ορνεράκης, Δασκαλάκης 6.

Βαθμολογία (2 αγώνες): ΑΟΚ Χανιά2 (2-0) 4, ΟΑΧ2 (2-0) 4, ΑΓΟΡ2 (1-1) 3, ΑΟ Κισσάμου 1μ. (1-1) 2, ΑΕ Πλατανιά (0-2) 2, Χανιά BC (0-2) 2.

Επόμενη 2η αγωνιστική (14/3)

• ΟΑΧ2 – ΑΟΚ Χανιά2 (Κλαδισού, 14:00)

• Χανιά BC – ΑΟ Κισσάμου (Κλαδισού, 16:00)

• ΑΕ Πλατανιά – ΑΓΟΡ2 (Ταυρωνίτη, 14:00)

2ος όμιλος

• ΑΟΚ Χανιά1 – Κύδων 98-56

Διαιτητές: Φλουρής – Χασουράκης

ΑΟΚ Χανιά (Αλεξίου – Μπασιάς): Γεωργουσάκης 10 (2), Φαφούτης 27 (2), Καντιδάκης 4, Λιώρας 14 (2), Κωνσταντουδάκης 2, Ζουλάκης 1, Σπυριδάκης 8 (1), Κραουνάκης Λ. 23 (1), Σικαλιάς 6, Καπνισάκης 3 (1).

Κύδων (Τασσόπουλος – Λουκάκης): Πιπεράκης 16 (2), Πουλάκης 4, Ξανθουδάκης, Λειβαδιωτάκης 17 (1), Ανδρεαδάκης Ν., Δημητρουλάκης 8, Χαζηράκης, Γεωργιουδάκης 2, Χατζιέτα 4, Ανδρεαδάκης Γ. 5, Λουβαρδης.

• ΟΑΧ1 – ΑΓΟΡ1 86-79

Διαιτητές: Κώτσου – Χασουράκης

ΟΑΧ (Κόπανος Κ. – Χλιαουτάκη Ε.): Χότζας, Κλεισαρχάκης 29 (3), Λαγουδάκης 4, Ζερβάκης 27, Παραδάς 8, Αρχοντάκης Γ. 7 (1), Κουτσοδόντης 4, Σπανουδάκης 5 (1), Βαβαδάκης 2.

• Ακαδημία Ρ. – Ακρωτήρι (αναβλήθηκε)

Βαθμολογία (2 αγώνες): ΑΟΚ Χανιά (2-0) 4, ΟΑΧ (2-0) 4, ΑΓΟΡ (1-1) 3, Κύδων (0-2) 2, Ακαδημία* (0-1) 1, Ακρωτήρι* (0-1) 1.

Επόμενη 2η αγωνιστική

• Κύδων – Ακαδημία (Χανίων, 13:00)

• ΟΑΧ – ΑΟΚ Χανιά (Χανίων, 11:00)

• Ακρωτήρι – ΑΓΟΡ (Ακρωτηρίου, 14:00)