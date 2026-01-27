Παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ: Νέες νίκες ΟΑΧ – ΑΟΚ Χανιά και γυναίκες ΑΕ Πλατανιά

»Ιστορική επιτυχία για τους Κρήτες που έκαναν σεφτέ

Στο παγκρήτιο πρωτάθλημα μπάσκετ των ανδρών οι 5 πρώτες ομάδες και ανάμεσα τους ο ΟΑΧ και ο ΑΟΚ Χανιά συνέχισαν με νίκες ενώ την έκπληξη έκαναν οι Κρήτες που πήραν το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της ιστορίας τους και μάλιστα στα Χανιά με 73-71 επί του Κύδωνα. Στις γυναίκες η ομάδα της ΑΕ Πλατανιά/μπύρα Χάρμα πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ηροδότου και συνέχισε την αήττητη πορεία της.

1 από 3

Τα αποτελέσματα:

Aνδρών

14η αγωνιστική

•Πλατανιάς-ΟΑΧ 46-106

10λεπτα: 8-22, 22-62, 32-84, 46-106

Διαιτητές: Κώτσου – Αγιάννης

Πλατανιάς (Τσώνη): Καζάνης 11, Μαρινάκης 11 (1), Ερηνάκης 10 (2), Κουβεδάκης 4, Ζάγαρης-Κωνσταντινίδης 3, Κοντεμίρης 1, Λιονάκης 1, Διακόπουλος 2, Μαλεφιουδάκης 3, Μαθιουδάκης.

ΟΑΧ (Φείδας): Σπυριδάκης 5 (1), Αδοντάκης 14, Σκέμπι 3, Περουλάκης 17 (4), Κουτουλάκης 21 (5), Ιωακειμίδης 4, Λυβιάκης 9 (1), Τσιλιμίγκρας 19, Δούκας 4, Δάρας 8 (1), Ναξάκης 2, Μικέλης.

•ΑΟΚ Χανιά-Μεσσαρά 88-51

10λεπτα: 19-9, 41-26, 69-35, 88-51

ΑΟΚ Χανιά (Κατσιάνος): Ζαχαρόπουλος 4, Κοντογιώργος 10 (1), Καναρος 10 (2), Σεκαδάκης 9 (1), Παπαδάκης 15 (2), Σταθάκης 14 (2), Μπουγάς 6, Κουντουράς 6 (2), Γεροντιδάκης 7 (1), Αντωνίου 5 (1), Κρατσας, Παπανικολάου 2.

ΑΟΜ Μεσσαρά (Γιώργος Κολουντζάκης): Κολουντζάκης Π. 5, Γκέγκα 18 (5), Τζωρτζακάκης 12, Καλογρίδης 2, Νησιώτης 6, Διαλεκτάκης 4, Τατούλης 4.

•Κύδων – Κρήτες 71-73

10λεπτα: 12-17, 29-33, 48-47, 71-73

Κύδων (Δρικάκης): Μπαγάκης 23 (4), Παπαδογιάννης 19, Κικίδας 1, Δημητρακόπουλος 5, Μπεγκάι 16 (1), Νασίκας, Μαλαμάς, Χατζηδάκης 7, Κοκοσάλκης, Αντωνίου, Καλαμάρης, Σκόδρας.

Κρήτες (Βίλας): Χασάπης 21, Τζανής 16 (2), Ανδρεάδης 17 (1), Βρυσανάκης 11, Σμαραΐδος 2, Χατζάκης 2, Λαδερός 2, Κουτσοδημάκης, Γριβάκης 2, Πλύτσης, Χότζα, Βίλας.

• Ιεράπετρα-Εργοτέλης 78-82

• Ηράκλειο-Ακαδημία 66-55

• Ηρόδοτος-Αγ. Νικόλαος 81-65

Βαθμολογία (14 αγώνες)

Εργοτέλης (12-2) 26

Ηρόδοτος (12-2) 26

ΟΑ Χανίων (12-2) 26

Ηράκλειο (11-3) 25

ΑΟΚ Χανιά (10-4) 24

Αγ. Νικόλαος* (7-6) 20

Ιεράπετρα (6-8) 20

Ακαδημία Ρεθ. (5-9) 19

Κύδων 1μ. (3-11) 16

Μεσσαρά (2-12) 16

ΑΕ Πλατανιά 1μ. (2-12) 15

Κρήτες* 1μ. (1-12) 13

Επόμενη 15η αγωνιστική

• ΟΑ Χανίων – Ηράκλειο

• Ακαδημία – ΑΟΚ Χανιά

• Ηρόδοτος – Κύδων

• Εργοτέλης – Πλατανιάς

• Κρήτες – Ιεράπετρα

• Αγ. Νικόλαος – Μεσσαρά

Γυναικών

7η αγωνιστική

•Ηρόδοτος – ΑΕ Πλατανιά 43-50

10λεπτα: 6-10, 15-24, 26-38, 43-50.

Διαιτητές: Τσικριτσάκη – Κατσούγκρης

Ηρόδοτος (Πρωτογεράκης, Κουμιανάκης): Μπινιχάκη 6 (1), Χριστοδουλάκη 13 (1), Γιαννοπούλου 2, Μιχελιδάκη 5, Νιχλου 6 (2), Νικοδήμου 3 (1), Γιαλαμά 4, Σούλο, Παναγιωτάκη 2, Χαυζημιχαήλ 2, Τσαντάκη, Ατσαλάκη

ΑΕ Πλατανιά/Μπύρα Χάρμα (Βαμβακάς): Πρασιανάκη 7 (1), Φάρρου 17 (3), Πατρικάκη 8, Καρδαμάκη Ζ. 6, Χαιρετάκη 3 (1), Καρδαμάκη Ι. 6, Νταουντάκη 1, Σκεμπε, Ζανικα 2, Δρικάκη.

•Ηράκλειο-Αρκάδι 47-58

Ρεπό: ΟΦΗ

Βαθμολογία (6 αγώνες)

ΑΕ Πλατανιά (6-0) 11

Αρκάδι** (2-2) 6

Ηρόδοτος** (2-2) 6

Ηράκλειο* (1-4) 6

ΟΦΗ* (1-4) 6

Επόμενη 8η αγωνιστική:

•Αρκάδι – Ηρόδοτος

•ΟΦΗ – Ηράκλειο

•Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά