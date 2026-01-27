Παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ: Νέες νίκες ΟΑΧ – ΑΟΚ Χανιά και γυναίκες ΑΕ Πλατανιά

»Ιστορική επιτυχία για τους Κρήτες που έκαναν σεφτέ
Στο παγκρήτιο πρωτάθλημα μπάσκετ των ανδρών οι 5 πρώτες ομάδες και ανάμεσα τους ο ΟΑΧ και ο ΑΟΚ Χανιά συνέχισαν με νίκες ενώ την έκπληξη έκαναν οι Κρήτες που πήραν το πρώτο ροζ φύλλο αγώνα της ιστορίας τους και μάλιστα στα Χανιά με 73-71 επί του Κύδωνα. Στις γυναίκες η ομάδα της ΑΕ Πλατανιά/μπύρα Χάρμα πέρασε νικηφόρα από την έδρα του Ηροδότου και συνέχισε την αήττητη πορεία της.
Τα αποτελέσματα:
Aνδρών
14η αγωνιστική
•Πλατανιάς-ΟΑΧ 46-106
10λεπτα: 8-22, 22-62, 32-84, 46-106
Διαιτητές: Κώτσου – Αγιάννης
Πλατανιάς (Τσώνη): Καζάνης 11, Μαρινάκης 11 (1), Ερηνάκης 10 (2), Κουβεδάκης 4, Ζάγαρης-Κωνσταντινίδης 3, Κοντεμίρης 1, Λιονάκης 1, Διακόπουλος 2, Μαλεφιουδάκης 3, Μαθιουδάκης.
ΟΑΧ (Φείδας): Σπυριδάκης 5 (1), Αδοντάκης 14, Σκέμπι 3, Περουλάκης 17 (4), Κουτουλάκης 21 (5), Ιωακειμίδης 4, Λυβιάκης 9 (1), Τσιλιμίγκρας 19, Δούκας 4, Δάρας 8 (1), Ναξάκης 2, Μικέλης.
•ΑΟΚ Χανιά-Μεσσαρά 88-51
10λεπτα: 19-9, 41-26, 69-35, 88-51
ΑΟΚ Χανιά (Κατσιάνος): Ζαχαρόπουλος 4, Κοντογιώργος 10 (1), Καναρος 10 (2), Σεκαδάκης 9 (1), Παπαδάκης 15 (2), Σταθάκης 14 (2), Μπουγάς 6, Κουντουράς 6 (2), Γεροντιδάκης 7 (1), Αντωνίου 5 (1), Κρατσας, Παπανικολάου 2.
ΑΟΜ Μεσσαρά (Γιώργος Κολουντζάκης): Κολουντζάκης Π. 5, Γκέγκα 18 (5), Τζωρτζακάκης 12, Καλογρίδης 2, Νησιώτης 6, Διαλεκτάκης 4, Τατούλης 4.
•Κύδων – Κρήτες 71-73
10λεπτα: 12-17, 29-33, 48-47, 71-73
Κύδων (Δρικάκης): Μπαγάκης 23 (4), Παπαδογιάννης 19, Κικίδας 1, Δημητρακόπουλος 5, Μπεγκάι 16 (1), Νασίκας, Μαλαμάς, Χατζηδάκης 7, Κοκοσάλκης, Αντωνίου, Καλαμάρης, Σκόδρας.
Κρήτες (Βίλας): Χασάπης 21, Τζανής 16 (2), Ανδρεάδης 17 (1), Βρυσανάκης 11, Σμαραΐδος 2, Χατζάκης 2, Λαδερός 2, Κουτσοδημάκης, Γριβάκης 2, Πλύτσης, Χότζα, Βίλας.
• Ιεράπετρα-Εργοτέλης 78-82
• Ηράκλειο-Ακαδημία 66-55
• Ηρόδοτος-Αγ. Νικόλαος 81-65
Βαθμολογία (14 αγώνες)
Εργοτέλης (12-2) 26
Ηρόδοτος (12-2) 26
ΟΑ Χανίων (12-2) 26
Ηράκλειο (11-3) 25
ΑΟΚ Χανιά (10-4) 24
Αγ. Νικόλαος* (7-6) 20
Ιεράπετρα (6-8) 20
Ακαδημία Ρεθ. (5-9) 19
Κύδων 1μ. (3-11) 16
Μεσσαρά (2-12) 16
ΑΕ Πλατανιά 1μ. (2-12) 15
Κρήτες* 1μ. (1-12) 13
Επόμενη 15η αγωνιστική
• ΟΑ Χανίων – Ηράκλειο
• Ακαδημία – ΑΟΚ Χανιά
• Ηρόδοτος – Κύδων
• Εργοτέλης – Πλατανιάς
• Κρήτες – Ιεράπετρα
• Αγ. Νικόλαος – Μεσσαρά
Γυναικών
7η αγωνιστική
•Ηρόδοτος – ΑΕ Πλατανιά 43-50
10λεπτα: 6-10, 15-24, 26-38, 43-50.
Διαιτητές: Τσικριτσάκη – Κατσούγκρης
Ηρόδοτος (Πρωτογεράκης, Κουμιανάκης): Μπινιχάκη 6 (1), Χριστοδουλάκη 13 (1), Γιαννοπούλου 2, Μιχελιδάκη 5, Νιχλου 6 (2), Νικοδήμου 3 (1), Γιαλαμά 4, Σούλο, Παναγιωτάκη 2, Χαυζημιχαήλ 2, Τσαντάκη, Ατσαλάκη
ΑΕ Πλατανιά/Μπύρα Χάρμα (Βαμβακάς): Πρασιανάκη 7 (1), Φάρρου 17 (3), Πατρικάκη 8, Καρδαμάκη Ζ. 6, Χαιρετάκη 3 (1), Καρδαμάκη Ι. 6, Νταουντάκη 1, Σκεμπε, Ζανικα 2, Δρικάκη.
•Ηράκλειο-Αρκάδι 47-58
Ρεπό: ΟΦΗ
Βαθμολογία (6 αγώνες)
ΑΕ Πλατανιά (6-0) 11
Αρκάδι** (2-2) 6
Ηρόδοτος** (2-2) 6
Ηράκλειο* (1-4) 6
ΟΦΗ* (1-4) 6
Επόμενη 8η αγωνιστική:
•Αρκάδι – Ηρόδοτος
•ΟΦΗ – Ηράκλειο
•Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά