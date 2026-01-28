Παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ: Μόνο οι έφηβοι του Κύδωνα νίκησαν

Μόνο οι έφηβοι του Κύδωνα γεύτηκαν τη χαρά της νίκης στα παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ. Επικράτησαν μέσα στην Ιεράπετρα και παρά το δύσκολο πρόγραμμα διατηρούν τις ελπίδες τους για το F4.

Στους παίδες Α’ ηττήθηκαν ο πρωτοπόρος ΑΟΚ Χανιά από τον ΟΦΗ (τον οποίο είχε νικήσει 80-47 εκτός) και στο καλάθι ο Κύδωνας από το Ρέθυμνο και έτσι έμπλεξε αφού στα παιχνίδια με ΟΦΗ και Ηράκλειο θα ξεκαθαρίσει η 4άδα. Στους έφηβους ο ΑΟΚ Χανιά και ο ΟΑΧ έχασαν έδαφος με τις ήττες στη μάχη για F4 και παραμονή αντίστοιχα ενώ ήττες γνώρισαν και οι κορασίδες της ΑΕ Πλατανιά και του Κύδωνα. Τέλος οι παίδες του ΟΑΧ1 εξασφάλισαν τον τίτλο και μαθηματικά στην Β’ κατηγορία 3 αγωνιστικές πριν πέσει η αυλαία. Η τελευταία αγωνιστική:

Παίδων Α

16η αγωνιστική

• ΑΟΚ Χανιά – ΟΦΗ 58-61

Πρωτάθλημα Παίδων Α’

ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου, Μπασιάς): Πατεράκης 4 (1), Καστρινάκης 6 (1), Καραπαναγιώτης 3 (1), Χατζηκυριάκος 7 (2), Σγουρός 9 (3), Προυκάκης 6, Γυπαράκης, Κραουνάκης Ε. 2, Σικαλιάς 2, Καπνισάκης, Φαφούτης 19 (3), Πανταζόπουλος.

Από τον ΟΦΗ πρώτοι σκόρερ: Καραγιαννάκης 25 (3), Ζερβάκης 21 (1).

• Ρέθυμνο – Κύδων 68-66

10λεπτα: 19-19, 31-28, 57-42, 68-66

Διαιτητές: Θεοδωράκης – Βλάσσης

Κύδων (Κωνσταντουδάκης Ν.): Τσατσαλής 7, Σκόδρας 19 (1), Λειβαδιωτάκης, Δημητρουλάκης 3 (1), Μπαγάκης Ν. 18 (1), Μηνάς 1, Ανδριανάκης 12, Χατζηγρηγοράκης, Γεωργιουδάκης, Μπρεδολόγος, Δήμου 6.

• Εργοτέλης – Ιεράπετρα 77-36

• Ηρόδοτος – Ηράκλειο 41-67

• Ανδρογέας – Ακαδημία 66-74

Την Τετάρτη σε εξ αναβολής της 13ης αγωνιστικής θα παίξουν ΟΦΗ – Ηρόδοτος (20:00)

Βαθμολογία (15 αγώνες):

ΑΟΚ Χανιά (13-2) 28

Εργοτέλης* (12-2) 26

Ηράκλειο (11-4) 26

Κύδων (9-6) 24

ΟΦΗ* (9-5) 23

Ακαδημία (7-8) 22

Ρέθυμνο (6-9) 21

Ανδρογέας (4-11) 19

Ηρόδοτος** (2-11) 15

Ιεράπετρα (0-15) 15

Επόμενη 17η αγωνιστική (31/1)

• ΑΟΚ Χανιά – Ανδρογέας

• ΟΦΗ – Κύδων

• Ακαδημία – Εργοτέλης

• Ηράκλειο – Ρέθυμνο

• Ιεράπετρα – Ηρόδοτος

Παίδων Β

16η αγωνιστική

• ΟΑΧ1 – Χανιά BC 79-17

ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη-Παραδάς Α.): Χότζας 3 (1), Κλεισαρχάκης 17 (1), Λαγουδάκης 9, Κουρουπάκης 12, Ηλιάκης Κ/ 8 (2), Αθανασάκης 2, Αρχοντάκης 2, Παραδάς Κ. 2, Κουτσοδόντης 17 (1), Σπανουδάκης 4, Ζερβάκης, Κουτρόλι 3 (1).

Χανιά BC (Κατσουλάκης): Κυρμιτζόγλου 2, Κήλης, Τζαγκαράκης 3 (1), Μανούσος, Μπραζιώτης 7 (1), Στεφανάκης 3 (1), Μιχελαράκης, Πανταζόπουλος, Μπολανάκης 2, Βακλατζής, Σαρρής.

• Ηράκλειο – Ακρωτήρι 49-45

Ακρωτήρι (Σακούτης Ν.): Ροζάκης 8, Μαρτίνος 8 (1), Κυριακάκης 7, Βαρσάμης, Μηνάς, Οικονομάκης, Ιππέκης 11, Μηναδάκης, Χατζηδάκης, Παπαμιχαήλ 4, Μελάς, Τζορτζ 7.

Από το Ηράκλειο2 πρώτοι σκόρερ: Οικονομακης 15 (1), Γιαπιτζάκης 10 (2),

• Κύδων2 – Ακαδημία 50-48

Κύδων (Τασσόπουλος-Λουκάκης): Πολάκης 4, Πουλάκης, Σημαντηράκης 8 (1), Ανδρεαδάκης Ν., Καραβασιλειάδης, Χασγκιέτα 2, Καστανάκης 2, Πίτκα 4, Μαρινάκης 12, Φραγκάκης 3 (1), Ανδρεαδάκης Γ. 10, Λουβερδής 5.

• ΑΟΚ Χανιά2 – Ρέθυμνο2 43-75

• ΟΦΗ3 – ΟΑΧ2 αναβλήθηκε

Λόγω κρουσμάτων γρίπης στους αθλητές του ΟΦΗ3.

Βαθμολογία (15 αγώνες):

ΟΑΧ1 (15-0) 30

Ακρωτήρι (11-4) 26

Ρέθυμνο2 (11-4) 26

ΟΦΗ3* (10-4) 24

ΑΟΚ Χανιά2* (8-6) 22

Ηράκλειο2 (6-9) 21

Ακαδημία* (5-9) 19

ΟΑΧ2* (4-10) 18

Κύδων2 (3-12) 18

Χανιά BC 1μ. (0-15) 14

Επόμενη 17η αγωνιστική (31/1)

• ΟΑΧ2 – ΑΟΚ Χανιά2

• Χανιά BC – Ηράκλειο

• Κύδων2 – ΟΦΗ3

• Ρέθυμνο – ΟΑΧ1

• Ακαδημία – Ακρωτήρι

Εφήβων Α

16η αγωνιστική

• ΟΑΧ – Ρέθυμνο 56-69

ΟΑΧ (Φείδας – Ιωακειμίδης): Σιρανίδης, Πεντάρης, Παπαλιονάκης 8, Ηλιάκης Α. 8, Μπουντουράκης 6 (2), Ηλιάκης Κ., Πασιατζής, Χαριτάκης 18 (4), Χαμογιωργάκης 13, Πιέτρι, Κουμανδράκης, Κουρουπάκης 3.

• Ηράκλειο – ΑΟΚ Χανιά 84-59

10λεπτα: 23-16, 42-26, 61-40, 84-59

Διαιτητές: Πετράκης Κ. – Σταγάκη

ΑΟΚ Χανιά (Λεκάκος – Μπασιάς): Παπαχρήστου 14, Δουγαλής Στ. 13 (1), Πατεράκης Μ. 9 (1), Δουγαλής Π., Παγωνίδης, Τανασίγιεβιτς 2, Παπαδάκης Γ., Πετράκης, Φαφούτης 2, Γυπαράκης 19.

Πρώτοι σκόρερ από το Ηράκλειο: Ιωάννου 22, Κριτσωτάκης 17 (1), Βλάχος 12 (2), Φουκαράκης Α. 12, Μεταξάκης 11.

• Ιεράπετρα – Κύδων 53-62

10λεπτα: 14-11, 21-29, 37-43, 53-62

Κύδων (Τασσόπουλος – Λουκάκης): Ανδριανάκης 17 (3), Μαυρογένης 5 (1), Λιαδάκης 8, Μπαγάκης Ν. 8, Σκόδρας 9 (1), Λέκκας 2, Φραγκόπουλος 8, Σισου, Λιονάκης, Μπαγάκης Ε. 5, Μαρδάκης.

Από την Ιεράπετρα πρώτοι σκόρερ: Καλαϊτζάκης 16 (2), Ζερβακάκης Φ. 14 (2), Νάτσος Οδ. 12 (3).

• ΟΦΗ – Ανδρογέας 32-86

• Ηρόδοτος – Εργοτέλης 68-60

Βαθμολογία (15 αγώνες)

Ανδρογέας (14-1) 29

Ηράκλειο (11-4) 26

Ρέθυμνο (9-6) 24

ΑΟΚ Χανιά (8-5) 23

Κύδων (7-8) 22

Ηρόδοτος (7-8) 22

Ιεράπετρα (6-9) 21

Εργοτέλης (6-9) 21

ΟΑΧ (5-10) 20

ΟΦΗ (1-14) 16

Επόμενη 17η αγωνιστική (1/2)

• ΑΟΚ Χανιά – Ηρόδοτος

• ΟΑΧ – Ηράκλειο

• Ρέθυμνο – Κύδων

• Ανδρογέας – Ιεράπετρα

• Εργοτέλης – ΟΦΗ

Εφήβων Β

16η αγωνιστική

• Πεδιάδα – Πλατανιάς 86-56

10λεπτα: 18-14, 31-24, 59-40, 86-56.

ΑΕ Πλατανιά (Βαμβακας): Λιονακης 9, Καρτακης 17 (2), Ξενάκης 3 (1), Αθανασίου 3 (1), Ζαγαρης 20 (2), Τσαγρακης 4.

• Ηρόδοτος2 – ΑΟΚ Χανιά2 64-53

10λεπτα; 18-5, 32-16, 56-36, 64-53

Διαιτητές: Βλάσης – Πανουργιά

ΑΟΚ Χανιά (Μπασιάς): Γαρεδάκης 1, Νιολάκης, Τζαβάρας 5 (1), Λιώρας 14 (2), Καντιδάκης 11 (3), Ζουλάκης 10, Σπυριδάκης, Βομβολάκης, Σικαλιάς, Κωνσταντουδάκης 6, Γεωργουσάκης 6 (2)

Από τον Ηρόδοτο2 πρώτοι σκόρερ: Χατζηκωνσταντίνου 12, Μανιάτης 10, Σφακιανάκης 9 (1)

• Αγ. Νικόλαος – Δειλινό 82-51

• Ηράκλειο2 – Αναγέννηση 51-79

• Κρήτες – Ακαδημία 0-20 α.α.

Βαθμολογία (15 αγώνες)

Αγ. Νικόλαος (13-2) 28

Ακαδημία* (13-1) 27

Αναγέννηση* (11-3) 25

Πεδιάδα (10-5) 25

ΑΕ Πλατανιά 1μ. (8-7) 22

ΑΟΚ Χανιά2 1μ. (8-7) 22

Δειλινό (3-12) 18

Ηράκλειο2* 1μ. (4-10) 17

Ηρόδοτος2* (3-11) 17

Κρήτες αποχώρησαν

Επόμενη 17η αγωνιστική (1/2)

• Δειλινό – ΑΟΚ Χανιά2

• Πλατανιάς – Κρήτες (20-0)

• Αγ. Νικόλαος – Ηράκλειο2

• Αναγέννηση – Πεδιάδα

• Ακαδημία – Ηρόδοτος2

Κορασίδων

11η αγωνιστική

• Πλατανιάς – Ηράκλειο 43-47

10λεπτα: 8-9, 19-21, 34-35, 43-47

ΑΕ Πλατανιά (Δημητρουλακη): Αποστολάκη 11 (1), Κιορλαρι, Τζαλαρι 4, Καποκακη 6, Τορανι, Καλλιπολιτη 18, Λυβιακη 4, Γομπακη, Κατακη.

Από το Ηράκλειο πρώτες σκόρερ: Φραγκάκη 14, Ηλία 12, Φωνιαδάκη 11 (2).

• Κύδων – Ηρόδοτος 31-87

10λεπτα: 8-24, 18-42, 26-64, 31-87

Διαιτητές: Τσεκούρας, Φλουρής

Κύδων (Κωνστανουδάκης – Κουτζόγλου): Ντέντα, Μητσκολάβα 1, Μαρκαντωνάκη, Δημητρουλάκη 16 (1), Ψαραδέλη, Κοβάνη 2, Χατζηπαράσχου, Μυγιάκη 10, Τσατσαλή, Κοκοτσάκη, Ανδρουλάκη, Γαλανάκη 2

Από τον Ηρόδοτο πρώτες σκόρερ: Ατσαλάκη 28 (2), Λιοπυράκη 24 (2), Ξενάκη 13 (2), Καββουσανού 10.

• Ανδρογέας – ΟΦΗ 31-78

Ρεπό: Αρκάδι

Βαθμολογία (10 αγώνες)

ΟΦΗ* (9-0) 18

Ηρόδοτος* (7-2) 16

Πλατανιάς (4-6) 14

Αρκάδι** (5-3) 13

Ηράκλειο** (4-4) 12

Κύδων* (2-7) 11

Ανδρογέας* (0-9) 9

Επόμενη 12η αγωνιστική

• Αρκάδι – Πλατανιάς

• ΟΦΗ – Κύδων

• Ηράκλειο – Ανδρογέας

Ρεπό: Ηρόδοτος