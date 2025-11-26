Παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ: Μεγάλο διπλό οι παίδες του Κύδωνα

■ Νίκες και για τις οµάδες του ΑΟΚ Χανιά

Ο Κύδωνας άλωσε µε 70-47 την έδρα του πρωτοπόρου ΟΑΑΗ και πλέον µπήκε για τα καλά στο κυνήγι της 4άδας στο παγκρήτιο πρωτάθληµα παίδων. Τώρα που επέστρεψαν βασικότατοι παίκτες όπως ο Σκόδρας δείχνει ότι έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες. Ετσι ο ΑΟΚ Χανιά που νίκησε τον Εργοτέλη έµεινε µόνος στην κορυφή των παίδων ενώ ήταν και η µοναδική από τις χανιώτικες οµάδες που πήρε το ροζ φύλλο αγώνος και στους έφηβους. Πιο αναλυτικά:

Παίδων Α

9η αγωνιστική

•ΑΟΚ Χανιά – Εργοτέλης 82-75

10λεπτα: 18-14, 48-30, 68-50, 82-75

ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου Χ.): Πατεράκης 19 (2), Καστρινάκης 8, Χατζηκυριάκος 7(1), Προυκάκης 21 (3), Συκαλιάς, Κραουνάκης Λ., Γυπαράκης, Κραουνάκης Μ. 14 (2), Φαφούτης 13 (2), Πανταζόπουλος, Γαρεδάκης.

Από τον Εργοτέλη πρώτοι σκόρερ: Κουτσογιώργος 20 (3), ∆ραµουντάνης 20, Σµυρνάκης 14, Βοργιάς 12 (2).

•Ηράκλειο – Κύδων 47-70

Τα δεκάλεπτα: 14-18, 24-37, 34-53, 47-70

Κύδων (Κωνσταντουδάκης): Τσατσαλής 2, Ανδριανάκης 21 (2), Σκόδρας 25 (1), Πιπεράκης, Ροκάκης, ∆ηµητρουλάκης, Μπαγάκης Ν. 12, Μηνάς 2, Χατζηγρηγοράκος, ∆ήµου 8, Λειβαδιωτάκης.

•Ιεράπετρα – Ρέθυµνο 60-71

•ΟΦΗ – Ανδρογέας 64-50

•Ακαδηµία – Ηρόδοτος 83-59

Βαθµολογία (8 αγώνες):

ΑΟΚ Χανιά (7-1) 15

Ηράκλειο (6-2) 14

ΟΦΗ (5-3) 13

Εργοτέλης* (5-2) 12

Ρέθυµνο (4-4) 12

Κύδων* (4-3) 11

Ακαδηµία* (4-3) 11

Ανδρογέας* (1-6) 8

Ιεράπετρα (0-8) 8

Ηρόδοτος** (1-5) 7

Επόµενη 10η αγωνιστική (29/11)

•Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά

•Ιεράπετρα – Κύδων

•ΟΦΗ – Ηράκλειο

•Ανδρογέας – Εργοτέλης

•Ακαδηµία – Ρέθυµνο

Παίδων Β

9η αγωνιστική

•Χανιά BC – Ακρωτήρι 33-94

∆ιαιτητές: Καµπίτσης – ∆ηµόπουλος

Χανιά BC (Κατσουλάκης Α.): Κυρµιτζόγλου, Κήλης 2, Τζαγκαράκης 3, Μπραζιώτης 14 (3), Πανταζόπουλος, Στεφανάκης 3, Μιχελαράκης 2, Μπολανάκης, Γαβριλάκης 5 (1), Βακλατζής, Σαρρής 4.

Ακρωτήρι (Αζάς Θ.): Μαρτίνος 6, Μηνάς, Μηναδάκης 18, Συκαλιάς 13, Χατζηδάκης 2, Παπαµιχαήλ 4, Ιππέκης 11, Μελάς 4, Βαρσάµης, Ροζάκης 7 (1), Κυριακάκης 16, Τζορτζ 13.

•Κύδων2 – ΑΟΚ Χανιά2 27-80

∆ιαιτητές: Φλουρής – ∆ηµόπουλος

Κύδων2 (Τασσόπουλος- Λουκάκης): Μαυρογένης 6 (2), Τσικάρης 4, Πουλάκης, Καλιγιάννης, Μαρκαντωνάκης, Χασγκιέτα 4, Σηµαντηράκης 1, Πίτκα 6, Κουναλάκης 3, Φραγκάκης, Μαλανδράκης, Λουβέρδης 3.

ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου): Κωνσταντουδάκης 2, Τζαβάρας 6, Καντιδάκης 12, Λιώρας 8, Ζουλάκης 10, Καραπαναγιώτης 23 (1), Βοµβολάκης 2, Τριλυράκης 8, Νταγκουνάκης 6, Σφακιωτάκης, Καπνισάκης 3.

•ΟΑΧ2 – ΟΑΧ1 18-103

∆ιαιτητές: Καµπίτσης Μ. – Καµπίτση ∆.

ΟΑΧ2 (Κόπανος): Αθανασάκης 4, Μαυρακάκης 2, Καλλιτσάκης 6, Βολάνης, Πραµατιώτης 2, ∆ραγασης, Κουλαξουζίδης, Σέρτζιο, Βαβαδάκης 4, Σπετσωτάκης.

ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη): Χότζας-Κωστουράκης 4, Κλεισαρχάκης 17 (1), Κωνστανουδάκης 10, Κουρουπάκης 18 (1), Αρχοντάκης 10, Παραδάς 19 (1), Κουτσοδόντης 10, Σπανουδάκης 8, Εργκι 7 (1).

•Ρέθυµνο2 – Ηράκλειο2 54-41

•Ακαδηµία – ΟΦΗ3 46-72

Βαθµολογία (8 αγώνες):

ΟΑΧ1 (8-0) 16

Ακρωτήρι (7-1) 15

Ρέθυµνο2 (6-2) 14

ΟΦΗ3 (5-3) 13

ΑΟΚ Χανιά2* (5-2) 12

Ακαδηµία* (3-4) 10

ΟΑΧ2 (2-6) 10

Ηράκλειο2 (2-6) 10

Κύδων2 (1-7) 9

Χανιά BC 1µ. (0-8) 7

Επόµενη 10η αγωνιστική (29/11)

•Κύδων2 – ΟΑΧ1

•ΟΑΧ2 – Ηράκλειο2

•Ρέθυµνο2 – Ακρωτήρι

•Ακαδηµία – Χανιά BC

•ΟΦΗ3 – ΑΟΚ Χανιά2

Εφήβων Α

9η αγωνιστική

•ΟΑΧ – Ηρόδοτος 58-65

10λεπτα: 11-15, 24-34, 44-52, 58-65

∆ιαιτητές: Τσεκούρας – Μαρινάκης

ΟΑΧ (Φείδας): Σιρανίδης, Πεντάρης, Λακωνίτης, Παπαλιονάκης 10 (2), Ηλιάκης Α. 19 (4), Σαλιβουράκης 14 (2), Ηλιάκης Κ. 2, Κουτσοδόντης, Αρχοντάκης, Χαµογιωργάκης 13 (1), Κουµανδράκης, Κουρουπάκης.

Από τον Ηρόδοτο πρώτοι σκόρερ: Κατσιαµάγκος 15, Λεονταράκης 14, Μανουσάκης 13 (3), Κρητικάκης 11.

•ΑΟΚ Χανιά – ΟΦΗ 80-71

10λεπτα: 15–13, 32-32, 47-50, 80-71

ΑΟΚ Χανιά (Λεκάκος): Βεγλιρης, ∆ουγαλής Σ. 20 (1), Πατεράκης 24 (2), Λιονάκης, Χατζηδάκης 10, Μαρδάκης 2, Παγωνίδης, Τανασίγιεβιτς 7, Φαφούτης 2, Αθανασίου 2, Παπαδάκης, Γυπαράκης 13(1).

Από τον ΟΦΗ πρώτοι σκόρερ: Σφακιανάκης 27 (6), Μπριτζολάκης 16, Βασιλάκης 14.

•Ανδρογέας – Κύδωνας 88-73

10λεπτα: 11-21, 36-42, 63-59, 88-73

Κύδων (Λουκάκης-Τασσόπουλος): Μαυρογένης 2, Χαροντακης 2, Μπαγάκης Ν. 6, Λέκκας 15, Σισον 3 (1), Χαριτάκης 30 (3), Τσατσαλής 11, Λιοδάκης 4, Ανδρεαδάκης.

Από τον Ανδρογέα πρώτοι σκόρερ: Κυριακάκης 30(3), Ζέφι 20, Χασουράκης 15(1), Πιταροκοίλης 11.

•Ρέθυµνο – Ηράκλειο 63-88

•Εργοτέλης – Ιεράπετρα 60-73

Βαθµολογία (8 αγώνες)

Ανδρογέας (8-0) 16

ΑΟΚ Χανιά (6-2) 14

Ηράκλειο (5-3) 13

Ρέθυµνο* (4-3) 11

ΟΑΧ (3-5) 11

Κύδων (3-5) 11

Ιεράπετρα (3-5) 11

Εργοτέλης (2-6) 10

Ηρόδοτος** (3-3) 9

ΟΦΗ* (1-6) 8

Επόµενη 10η αγωνιστική (30/11)

•ΑΟΚ Χανιά – Ιεράπετρα

•ΟΑΧ – ΟΦΗ

•Εργοτέλης – Κύρων

•Ηράκλειο – Ηρόδοτος

•Ρέθυµνο – Ανδρογέας

Εφήβων Β

9η αγωνιστική

•Πλατανιάς-Ηρόδοτος2 64-38

10λεπτα: 15-10, 32-18, 47-31, 64-38

∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καµπίτση

Πλατανιάς (Βαµβακάς – Τσαγράκης): Τσαγράκης 2, Μαθιουδάκης 2, Λιονάκης 4, Φραγκιουδάκης, Ξενάκης, Καρτσωνάκης, Σταυρακαράς 8 (1), Ζάγαρης 28 (2), Καλατζάκης 8, Καρτάκης 4, Αποστόλου 6

Από τον Ηρόδοτο2 πρώτοι σκόρερ Μανιάτης 17 (2), Ξυδάκης 6 (2).

•Ακαδηµία – ΑΟΚ Χανιά2 69-53

∆ιαιτητές: Καθαράκης – Μπούλης

ΑΟΚ Χανιά2 (Μπασιάς): Λιώρας, Γυπαράκης, Καστρινάκης 12 (1), Κραουνάκης Ε. 5 (1), Καπνισάκης 11 (1), Πανταζόπουλος 2, Φαφούτης 14 (3), Καραπαναγιώτης 8 (1), Καντιδάκης 1.

•Αγ. Νικόλαος – Πεδιάδα 67-64

•∆ειλινό – Ηράκλειο2 61-66

•Αναγέννηση – Κρήτες 20-0 α.α

Βαθµολογία (8 αγώνες)

Αγ. Νικόλαος (7-1) 15

Ακαδηµία* (7-0) 14

ΑΕ Πλατανιά (5-3) 13

ΑΟΚ Χανιά2 (5-3) 13

Αναγέννηση* (5-2) 12

Πεδιάδα* (4-3) 11

Ηράκλειο2* (2-5) 9

∆ειλινό (1-7) 9

Ηρόδοτος2** (1-5) 7

Κρήτες αποχώρησαν

Επόµενη 10η αγωνιστική (30/11)

•Πλατανιάς – ΑΟΚ Χανιά

•Ηράκλειο2 – Πεδιάδα

•∆ειλινό – Ακαδηµία

•Αναγέννηση – Ηρόδοτος

•Αγ. Νικόλαος – Κρήτες (20-0)

Κορασίδων

5η αγωνιστική

•Πλατανιάς – Αρκάδι 35-37

10λεπτα 6-9, 16-20, 29-20, 35-37

∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καµπίτση ∆.

ΑΕ Πλατανιά (∆ηµητρουλακη-Βαµβακας): Αποστολάκη 12 (1), Κουτουλακη 2, Τζαλλαρι 2, Καποκακη 6, Κιολαρι, Λυβιακη 2, Μπελλα 11, ∆ρακακακη, Γοµπακη. Τουράνι

Οι σκόρερ από το Αρκάδι: Περβολιανάκη 21 (2), Ξενίδη 6, Πλευράκη 5 (1), Τζανακάκη 5.

•Κύδων – ΟΦΗ 35-79

10λεπτα: 4–19, 8-44, 19-60, 35-79

Κύδων (Κωνσταντουδάκης): Πατσουράκη, Ντέντα, ∆ηµητρουλάκη 17, Μητσκολάβα 2, Χατζηπαράσχου, Μυγιάκη 7 (1), Αποστολάκη 2, Παπαδάκη 7 (1).

Πρώτες σκόρερ του ΟΦΗ στον αγώνα που έγινε στο ΒΑΚ: Χαλαµπαλάκη 12 (1), Κοτσυφού 11(1), Αγιαννιωτάκη 10.

•Ανδρογέας – Ηράκλειο 23-59

Ρεπό: Ηρόδοτος

Βαθµολογία (4 αγώνες)

ΟΦΗ (4-0) 8

Ηρόδοτος (4-0) 8

Αρκάδι (2-2) 6

Ηράκλειο (2-2) 6

Πλατανιάς (1-3) 5

Κύδων (1-3) 5

Ανδρογέας (0-4) 4

Επόµενη 6η αγωνιστική

•Ηράκλειο – Κύδων

•ΟΦΗ – Ηρόδοτος

•Αρκάδι – Ανδρογέας

Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά

Νεανίδων

3η αγωνιστική

•Ηράκλειο – ΟΦΗ 31-76

•Ηρόδοτος – Αρκάδι 65-62 παρ. (51-51)

Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά

Βαθµολογία (3 αγώνες)

Ηρόδοτος* (2-0) 4

ΟΦΗ* (2-0) 4

Αρκάδι (1-2) 4

Πλατανιάς* (1-1) 3

Ηράκλειο 1µ. (0-3) 2

Επόµενη 4η αγωνιστική

•Αρκάδι – Πλατανιάς

•ΟΦΗ – Ηρόδοτος

Ρεπό: Ηράκλειο