Παγκρήτια πρωταθλήματα μπάσκετ: Μεγάλο διπλό οι παίδες του Κύδωνα

■ Νίκες και για τις οµάδες του ΑΟΚ Χανιά
Ο Κύδωνας άλωσε µε 70-47 την έδρα του πρωτοπόρου ΟΑΑΗ και πλέον µπήκε για τα καλά στο κυνήγι της 4άδας στο παγκρήτιο πρωτάθληµα παίδων. Τώρα που επέστρεψαν βασικότατοι παίκτες όπως ο Σκόδρας δείχνει ότι έχει πολύ µεγάλες δυνατότητες. Ετσι ο ΑΟΚ Χανιά που νίκησε τον Εργοτέλη έµεινε µόνος στην κορυφή των παίδων ενώ ήταν και η µοναδική από τις χανιώτικες οµάδες που πήρε το ροζ φύλλο αγώνος και στους έφηβους. Πιο αναλυτικά:
Παίδων Α
9η αγωνιστική
•ΑΟΚ Χανιά – Εργοτέλης 82-75
10λεπτα: 18-14, 48-30, 68-50, 82-75
ΑΟΚ Χανιά (Παπανικολάου Χ.): Πατεράκης 19 (2), Καστρινάκης 8, Χατζηκυριάκος 7(1), Προυκάκης 21 (3), Συκαλιάς, Κραουνάκης Λ., Γυπαράκης, Κραουνάκης Μ. 14 (2), Φαφούτης 13 (2), Πανταζόπουλος, Γαρεδάκης.
Από τον Εργοτέλη πρώτοι σκόρερ: Κουτσογιώργος 20 (3), ∆ραµουντάνης 20, Σµυρνάκης 14, Βοργιάς 12 (2).
•Ηράκλειο – Κύδων 47-70
Τα δεκάλεπτα: 14-18, 24-37, 34-53, 47-70
Κύδων (Κωνσταντουδάκης): Τσατσαλής 2, Ανδριανάκης 21 (2), Σκόδρας 25 (1), Πιπεράκης, Ροκάκης, ∆ηµητρουλάκης, Μπαγάκης Ν. 12, Μηνάς 2, Χατζηγρηγοράκος, ∆ήµου 8, Λειβαδιωτάκης.
•Ιεράπετρα – Ρέθυµνο 60-71
•ΟΦΗ – Ανδρογέας 64-50
•Ακαδηµία – Ηρόδοτος 83-59
Βαθµολογία (8 αγώνες):
ΑΟΚ Χανιά (7-1) 15
Ηράκλειο (6-2) 14
ΟΦΗ (5-3) 13
Εργοτέλης* (5-2) 12
Ρέθυµνο (4-4) 12
Κύδων* (4-3) 11
Ακαδηµία* (4-3) 11
Ανδρογέας* (1-6) 8
Ιεράπετρα (0-8) 8
Ηρόδοτος** (1-5) 7
Επόµενη 10η αγωνιστική (29/11)
•Ηρόδοτος – ΑΟΚ Χανιά
•Ιεράπετρα – Κύδων
•ΟΦΗ – Ηράκλειο
•Ανδρογέας – Εργοτέλης
•Ακαδηµία – Ρέθυµνο
Παίδων Β
9η αγωνιστική
•Χανιά BC – Ακρωτήρι 33-94
∆ιαιτητές: Καµπίτσης – ∆ηµόπουλος
Χανιά BC (Κατσουλάκης Α.): Κυρµιτζόγλου, Κήλης 2, Τζαγκαράκης 3, Μπραζιώτης 14 (3), Πανταζόπουλος, Στεφανάκης 3, Μιχελαράκης 2, Μπολανάκης, Γαβριλάκης 5 (1), Βακλατζής, Σαρρής 4.
Ακρωτήρι (Αζάς Θ.): Μαρτίνος 6, Μηνάς, Μηναδάκης 18, Συκαλιάς 13, Χατζηδάκης 2, Παπαµιχαήλ 4, Ιππέκης 11, Μελάς 4, Βαρσάµης, Ροζάκης 7 (1), Κυριακάκης 16, Τζορτζ 13.
•Κύδων2 – ΑΟΚ Χανιά2 27-80
∆ιαιτητές: Φλουρής – ∆ηµόπουλος
Κύδων2 (Τασσόπουλος- Λουκάκης): Μαυρογένης 6 (2), Τσικάρης 4, Πουλάκης, Καλιγιάννης, Μαρκαντωνάκης, Χασγκιέτα 4, Σηµαντηράκης 1, Πίτκα 6, Κουναλάκης 3, Φραγκάκης, Μαλανδράκης, Λουβέρδης 3.
ΑΟΚ Χανιά2 (Αλεξίου): Κωνσταντουδάκης 2, Τζαβάρας 6, Καντιδάκης 12, Λιώρας 8, Ζουλάκης 10, Καραπαναγιώτης 23 (1), Βοµβολάκης 2, Τριλυράκης 8, Νταγκουνάκης 6, Σφακιωτάκης, Καπνισάκης 3.
•ΟΑΧ2 – ΟΑΧ1 18-103
∆ιαιτητές: Καµπίτσης Μ. – Καµπίτση ∆.
ΟΑΧ2 (Κόπανος): Αθανασάκης 4, Μαυρακάκης 2, Καλλιτσάκης 6, Βολάνης, Πραµατιώτης 2, ∆ραγασης, Κουλαξουζίδης, Σέρτζιο, Βαβαδάκης 4, Σπετσωτάκης.
ΟΑΧ1 (Χλιαουτάκη): Χότζας-Κωστουράκης 4, Κλεισαρχάκης 17 (1), Κωνστανουδάκης 10, Κουρουπάκης 18 (1), Αρχοντάκης 10, Παραδάς 19 (1), Κουτσοδόντης 10, Σπανουδάκης 8, Εργκι 7 (1).
•Ρέθυµνο2 – Ηράκλειο2 54-41
•Ακαδηµία – ΟΦΗ3 46-72
Βαθµολογία (8 αγώνες):
ΟΑΧ1 (8-0) 16
Ακρωτήρι (7-1) 15
Ρέθυµνο2 (6-2) 14
ΟΦΗ3 (5-3) 13
ΑΟΚ Χανιά2* (5-2) 12
Ακαδηµία* (3-4) 10
ΟΑΧ2 (2-6) 10
Ηράκλειο2 (2-6) 10
Κύδων2 (1-7) 9
Χανιά BC 1µ. (0-8) 7
Επόµενη 10η αγωνιστική (29/11)
•Κύδων2 – ΟΑΧ1
•ΟΑΧ2 – Ηράκλειο2
•Ρέθυµνο2 – Ακρωτήρι
•Ακαδηµία – Χανιά BC
•ΟΦΗ3 – ΑΟΚ Χανιά2
Εφήβων Α
9η αγωνιστική
•ΟΑΧ – Ηρόδοτος 58-65
10λεπτα: 11-15, 24-34, 44-52, 58-65
∆ιαιτητές: Τσεκούρας – Μαρινάκης
ΟΑΧ (Φείδας): Σιρανίδης, Πεντάρης, Λακωνίτης, Παπαλιονάκης 10 (2), Ηλιάκης Α. 19 (4), Σαλιβουράκης 14 (2), Ηλιάκης Κ. 2, Κουτσοδόντης, Αρχοντάκης, Χαµογιωργάκης 13 (1), Κουµανδράκης, Κουρουπάκης.
Από τον Ηρόδοτο πρώτοι σκόρερ: Κατσιαµάγκος 15, Λεονταράκης 14, Μανουσάκης 13 (3), Κρητικάκης 11.
•ΑΟΚ Χανιά – ΟΦΗ 80-71
10λεπτα: 15–13, 32-32, 47-50, 80-71
ΑΟΚ Χανιά (Λεκάκος): Βεγλιρης, ∆ουγαλής Σ. 20 (1), Πατεράκης 24 (2), Λιονάκης, Χατζηδάκης 10, Μαρδάκης 2, Παγωνίδης, Τανασίγιεβιτς 7, Φαφούτης 2, Αθανασίου 2, Παπαδάκης, Γυπαράκης 13(1).
Από τον ΟΦΗ πρώτοι σκόρερ: Σφακιανάκης 27 (6), Μπριτζολάκης 16, Βασιλάκης 14.
•Ανδρογέας – Κύδωνας 88-73
10λεπτα: 11-21, 36-42, 63-59, 88-73
Κύδων (Λουκάκης-Τασσόπουλος): Μαυρογένης 2, Χαροντακης 2, Μπαγάκης Ν. 6, Λέκκας 15, Σισον 3 (1), Χαριτάκης 30 (3), Τσατσαλής 11, Λιοδάκης 4, Ανδρεαδάκης.
Από τον Ανδρογέα πρώτοι σκόρερ: Κυριακάκης 30(3), Ζέφι 20, Χασουράκης 15(1), Πιταροκοίλης 11.
•Ρέθυµνο – Ηράκλειο 63-88
•Εργοτέλης – Ιεράπετρα 60-73
Βαθµολογία (8 αγώνες)
Ανδρογέας (8-0) 16
ΑΟΚ Χανιά (6-2) 14
Ηράκλειο (5-3) 13
Ρέθυµνο* (4-3) 11
ΟΑΧ (3-5) 11
Κύδων (3-5) 11
Ιεράπετρα (3-5) 11
Εργοτέλης (2-6) 10
Ηρόδοτος** (3-3) 9
ΟΦΗ* (1-6) 8
Επόµενη 10η αγωνιστική (30/11)
•ΑΟΚ Χανιά – Ιεράπετρα
•ΟΑΧ – ΟΦΗ
•Εργοτέλης – Κύρων
•Ηράκλειο – Ηρόδοτος
•Ρέθυµνο – Ανδρογέας
Εφήβων Β
9η αγωνιστική
•Πλατανιάς-Ηρόδοτος2 64-38
10λεπτα: 15-10, 32-18, 47-31, 64-38
∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καµπίτση
Πλατανιάς (Βαµβακάς – Τσαγράκης): Τσαγράκης 2, Μαθιουδάκης 2, Λιονάκης 4, Φραγκιουδάκης, Ξενάκης, Καρτσωνάκης, Σταυρακαράς 8 (1), Ζάγαρης 28 (2), Καλατζάκης 8, Καρτάκης 4, Αποστόλου 6
Από τον Ηρόδοτο2 πρώτοι σκόρερ Μανιάτης 17 (2), Ξυδάκης 6 (2).
•Ακαδηµία – ΑΟΚ Χανιά2 69-53
∆ιαιτητές: Καθαράκης – Μπούλης
ΑΟΚ Χανιά2 (Μπασιάς): Λιώρας, Γυπαράκης, Καστρινάκης 12 (1), Κραουνάκης Ε. 5 (1), Καπνισάκης 11 (1), Πανταζόπουλος 2, Φαφούτης 14 (3), Καραπαναγιώτης 8 (1), Καντιδάκης 1.
•Αγ. Νικόλαος – Πεδιάδα 67-64
•∆ειλινό – Ηράκλειο2 61-66
•Αναγέννηση – Κρήτες 20-0 α.α
Βαθµολογία (8 αγώνες)
Αγ. Νικόλαος (7-1) 15
Ακαδηµία* (7-0) 14
ΑΕ Πλατανιά (5-3) 13
ΑΟΚ Χανιά2 (5-3) 13
Αναγέννηση* (5-2) 12
Πεδιάδα* (4-3) 11
Ηράκλειο2* (2-5) 9
∆ειλινό (1-7) 9
Ηρόδοτος2** (1-5) 7
Κρήτες αποχώρησαν
Επόµενη 10η αγωνιστική (30/11)
•Πλατανιάς – ΑΟΚ Χανιά
•Ηράκλειο2 – Πεδιάδα
•∆ειλινό – Ακαδηµία
•Αναγέννηση – Ηρόδοτος
•Αγ. Νικόλαος – Κρήτες (20-0)
Κορασίδων
5η αγωνιστική
•Πλατανιάς – Αρκάδι 35-37
10λεπτα 6-9, 16-20, 29-20, 35-37
∆ιαιτητές: Σταυρουλάκης – Καµπίτση ∆.
ΑΕ Πλατανιά (∆ηµητρουλακη-Βαµβακας): Αποστολάκη 12 (1), Κουτουλακη 2, Τζαλλαρι 2, Καποκακη 6, Κιολαρι, Λυβιακη 2, Μπελλα 11, ∆ρακακακη, Γοµπακη. Τουράνι
Οι σκόρερ από το Αρκάδι: Περβολιανάκη 21 (2), Ξενίδη 6, Πλευράκη 5 (1), Τζανακάκη 5.
•Κύδων – ΟΦΗ 35-79
10λεπτα: 4–19, 8-44, 19-60, 35-79
Κύδων (Κωνσταντουδάκης): Πατσουράκη, Ντέντα, ∆ηµητρουλάκη 17, Μητσκολάβα 2, Χατζηπαράσχου, Μυγιάκη 7 (1), Αποστολάκη 2, Παπαδάκη 7 (1).
Πρώτες σκόρερ του ΟΦΗ στον αγώνα που έγινε στο ΒΑΚ: Χαλαµπαλάκη 12 (1), Κοτσυφού 11(1), Αγιαννιωτάκη 10.
•Ανδρογέας – Ηράκλειο 23-59
Ρεπό: Ηρόδοτος
Βαθµολογία (4 αγώνες)
ΟΦΗ (4-0) 8
Ηρόδοτος (4-0) 8
Αρκάδι (2-2) 6
Ηράκλειο (2-2) 6
Πλατανιάς (1-3) 5
Κύδων (1-3) 5
Ανδρογέας (0-4) 4
Επόµενη 6η αγωνιστική
•Ηράκλειο – Κύδων
•ΟΦΗ – Ηρόδοτος
•Αρκάδι – Ανδρογέας
Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά
Νεανίδων
3η αγωνιστική
•Ηράκλειο – ΟΦΗ 31-76
•Ηρόδοτος – Αρκάδι 65-62 παρ. (51-51)
Ρεπό: ΑΕ Πλατανιά
Βαθµολογία (3 αγώνες)
Ηρόδοτος* (2-0) 4
ΟΦΗ* (2-0) 4
Αρκάδι (1-2) 4
Πλατανιάς* (1-1) 3
Ηράκλειο 1µ. (0-3) 2
Επόµενη 4η αγωνιστική
•Αρκάδι – Πλατανιάς
•ΟΦΗ – Ηρόδοτος
Ρεπό: Ηράκλειο