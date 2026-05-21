Παγκρήτια πρωταθλήματα βόλεϊ: Πρόκριση για τις κορασίδες του Κύδωνα

Η ομάδα του Κύδωνα έκανε την ανατροπή αφού νίκησε με “καθαρό” 3-0 τη Μεσσαρά και προκρίθηκε στην ημιτελική φάση του παγκρήτιου πρωταθλήματος βόλεϊ κορασίδων Β.

Θυμίζουμε ότι στο α’ παιχνίδι είχε ηττηθεί στο τάι μπρέικ όπως και ο Ανεμος από τον ΟΦΗ μόνο που στο ζευγάρι αυτό επικράτησε ξανά με 3-2 ο σύλλογος του Ηρακλείου και πέρασε στους “4”. Μάλιστα ο χανιώτικος όμιλος προηγήθηκε 2-0 και αν επικρατούσε σε ένα από τα δύο επόμενα σετ θα είχε πάρει αυτός την πρόκριση! Η άλλη χανιώτικη ομάδα του Αετού είχε πολύ πιο δύσκολη αποστολή με την εντός έδρας ήττα από τον Αρη Γουρνών και πράγματι ο τελευταίος συνεχίζει στα ημιτελικά όπως και ο Αστέρας.

Τα αποτελέσματα:

Κορασίδων Β’

Γ’ φάση (χιαστί)

• Κύδων* – Μεσσαρά 3-0 (2-3)

Σετ: 25-15 (23′), 25-21 (31′), 25-22 (32′).

Διαιτητες: Μπασκακη Αγγ. – Ντουρα Σ. (Αγγελιδη Μ.)

Κυδων (Κατοικος Χρ.): Κινα Αθ., Δαμιανακη Δ., Καλαφατη Αγ., Κιαγιαδακη Αικ., Παπαδομανωλακη Μ., Σκαλιδη Μ. (6αδα), Γιακουμακη Στ., Μανουσακη Αρ., Μαριδακη Αρ., Μετα Ιρ., Πρωιμακη Αν., Γναφακη Χρ. (λ), Μαυροκουκουλακη Μ. (λ).

ΓΑΣ Μεσσαρας (Ιωαννου Π.): Κουνδουρακη Μ., Πατρικαλακη Μ., Μαριδακη Μ., Λεονταρακη Ζ., Θεοδωρακη Μ., Χατζηδακη Σ. (6αδα), Βοσκακη Ζ., Μαλεφιτσακη Ι., Γιαννεδακη Σ., Τερζακη Μ., Μυρτακη Αθ. (λ) , Ρωμανακη Π. (λ).

• Ανεμος – ΟΦΗ* 2-3 (2-3)

Σετ: 25-14 (22′), 25-23 (35′), 22-25 (32′), 16-25 (25′), 13-15 (22′).

Διαιτητες: Ξυδακης Ηρ.- Λινοξυλακη Δ. (Ντουρα Σ.)

Ανεμος: Τσαρατσι Ελ., Σαριδακη Αικ., Τραχανατζη Μ., Σαριδακη Ν., Στρατουδακη Παρ., Στρατουδακη Ευφ. (6αδα), Καστρινακη Α., Παπαδακη Ι., Τζουρμπακη Αικ., Κουρουπακη Α., Πατρικακη Ιρ., Ναξακη Μ. (λ), Βενακη Στ. (λ).

ΟΦΗ (Ανδρεαδης Α.): Καστρινακη Μ., Κουπε Γκ., Χατζηδακη Αικ., Παπαδακη Χ., Κοσμαδακη Αντ., Αραμπατζή Εμ. (6αδα), Κοσμαδακη Ν., Τζαγκαρακη Γ., Αρετινη Ειρ., Φαντη Ν. (λ), Τζατζη Μ. (λ).

• Αρης Γ.* – Αετός 3-0 (3-0)

Σετ: 25-4 (15′), 25-4 (12′), 25-5 (17′).

Διαιτητες: Καραπουλακης Ευ. – Κωνσταντινου Σ. (Πρόϊος Δ.)

Αρης Γουρνων (Παπαδακη Κ.): Βαλαδακη Αθ., Αγαπητου Ελ., Ρεϊζογλου Αν., Σπανακη Λυδ., Διαβακη Ειρ., Γιουλα Αικ. (6αδα), Φαρσαρακη Β., Τριαλωνη Έιρ., Φραγκακη Μαρ., Μιχαλοπουλου Αφρ., Φαρσαρακη Αικ., Μιχαηλιδη Νεφ. (λ), Ρειζογλου Ειρ. (λ).

Αετος (Μπουρμπακης Γεωργιος) : Νικακη Μ., Ευαγγελου Αντ., Πατρελακη Φωτ., Κορωνακη Ελ., Μελανι Σ., Γουβερακη Ματθ. (6αδα), Κουτσοκελακη Ζ.

• Ν.ΟΠΕΡ – Αστέρας* 0-3 (0-3)

Με αστερίσκο οι ομάδες που προκρίθηκαν στα ημιτελικά και σε παρένθεση το σκορ του α’ αγώνα

*Στο επόμενο φύλλο μας οι μικρότερες κατηγορίες.