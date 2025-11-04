Παγκόσμιο Πρωτάθλημα SUP: Δεύτερη θέση για τις Χανιώτισσες Μαλεκάκη και Ηλιάκη

Σπουδαία διάκριση για τις Χανιώτισσες αθλήτριες του SUP Ερασμία Μαλεκάκη και Αναστασία Ηλιάκη οι οποίες κατέκτησαν το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία Κ18 Γυναικών στα Ομαδικά Αγωνίσματα – Τεχνικό Αγώνισμα,

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ομοσπονδίας αναφέρει «Η αυλαία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος SUP 2025 στο Άμπου Ντάμπι έπεσε με τις μεγάλες αποστάσεις με εντυπωσιακές εμφανίσεις και κορυφαίες διακρίσεις για την Εθνική Ομάδα της Ελλάδας σε όλα τα αγωνίσματα ειδικά της Πέννυς Τσαούτου με την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο🏅!

🏆🇬🇷 ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΡΙΑ ΧΩΡΑ στα Ομαδικά Αγωνίσματα η ΕΛΛΑΔΑ!

Μια τεράστια επιτυχία που αντανακλά το πάθος, τη συνοχή και την αφοσίωση ολόκληρης της εθνικής αποστολής.

Η Ελλάδα διακρίθηκε ξανά, κάνοντας περήφανη όλη την ελληνική κοινότητα του Sup!

🏄‍♂️ Μεγάλες Αποστάσεις

Δυνατές προσπάθειες και αντοχή από όλους τους αθλητές και αθλήτριες μας σε μία απαιτητική διαδρομή:

Κ18 Ανδρών:

Τζανάκης Νικήτας – 13ος • Γεραλέξης Βασίλης – 22ος • Ηλιάκης Εμμανουήλ – 27ος • Παπαδάκης Νικόλαος – 28ος • Πιστιόλας Κων/νος – 30ος • Κοκολάκης Εμμ. – 36ος

Κ18 Γυναικών:

Αλεξανδράκη Ευτυχία – 10η • Κατσαβαβάκη Θεοδώρα – 11η • Εργαζάκη Μαρίνα – 13η • Μαλεκάκη Ερασμία – 19η • Ηλιάκη Αναστασία – 21η • Γιαλαμά Ευδοξία – 22η • Παπαδημητρίου Ιωάννα – 25η • Φιρφιρή Άννα – 26η • Βομβολάκη Σοφία – 27η

Ανδρών:

Μαλεκάκης Νίκος – 6ος • Τσούρης Τάσος – 12ος • Φράγκος Γιώργος – 18ος • Δούκας Φαίδων – 29ος

Γυναικών:

Καραΐνδρου Νάνσυ – 10η • Παναγή Μαρία – 15η • Πατεράκη Μαρία – 18η • Γιακουμάκη Ελένη – 19η • Λαντζανάκη Κατερίνα – 20η • Μεσλεμέ Χριστιάνα – 21η • Βαή Ελένη – 25η

Ανδρών 40+:

Πράπας Αλέξανδρος – 14ος • Καραμέτος Δημήτρης – 21ος • Παπαδάκης Νίκος – 25ος • Κλεινάκης Γιώργος – 26ος • Συντυχάκης Σπύρος – 33ος • Μουστακαλής Στέλιος – 39ος

Γυναικών 40+:

Λογκάκη Ειρήνη – 13η • Δανδουλάκη Ειρήνη – 20η

Ανδρών 50+:

Μαρουλάκης Λευτέρης – 5ος • Τοψαχαλίδης Ιωάννης – 8ος • Τούντας Ιωάννης – 18ος • Ασημακόπουλος Ιωάννης – 39ος

Γυναικών 50+:

🏆 Τσαούτου Πέννυ – 1η θέση και Χρυσό Μετάλλιο! 🥇

🏄‍♀️ Νεανικές Κατηγορίες Κ15 – Εντυπωσιακή Παρουσία!

Sprint – Κ15 Αγοριών:

🥇 Φαρσάρης Νίκος – 1ος • Αναστασίου Μάριος

Sprint – Κ15 Κοριτσιών:

🥈 Παπαδημητρίου Δήμητρα – 2η • Φιρφιρή Αριστέα

Τεχνικό – Κ15 Αγοριών:

🥇 Φαρσάρης Νίκος – 1ος • 🥈 Αναστασίου Μάριος – 2ος

Τεχνικό – Κ15 Κοριτσιών:

🥈 Παπαδημητρίου Δήμητρα – 4η

🌊 Ομαδικά Αγωνίσματα – Μεγάλες Αποστάσεις

Ανδρών: 🥇 1η θέση – Μαλεκάκης Νίκος, Τσούρης Τάσος, Φράγκος Γιώργος, Δούκας Φαίδων

Γυναικών: 🥈 2η θέση – Καραΐνδρου Νάνσυ, Παναγή Μαρία, Πατεράκη Μαρία, Μεσλεμέ Χριστιάνα

Κ18 Ανδρών: 5η θέση – Τζανάκης Νικήτας, Γεραλέξης Βασίλης, Πιστιόλας Κων/νος, Παπαδάκης Νίκος

Κ18 Γυναικών: 4η θέση – Κατσαβαβάκη Θεοδώρα, Εργαζάκη Μαρίνα, Μαλεκάκη Ερασμία, Ηλιάκη Αναστασία

⚡ Ομαδικά Αγωνίσματα – Τεχνικό Αγώνισμα

Ανδρών: 🥈 2η θέση – Μαλεκάκης Νίκος, Τσούρης Τάσος, Καλατζάκης Νίκος, Δούκας Φαίδων

Γυναικών: 🥈 2η θέση – Καραΐνδρου Νάνσυ, Λογοθέτη Ρέα, Πατεράκη Μαρία, Γιακουμάκη Ελένη

Κ18 Ανδρών: 4η θέση – Κιούσης Βούλγαρης Ανδρέας, Τζανάκης Νικήτας, Φαρσάρης Μάνος, Κοκολάκης Μάνος

Κ18 Γυναικών: 🥈 2η θέση – Φιρφιρή Άννα, Μαλεκάκη Ερασμία, Ηλιάκη Αναστασία, Παπαδημητρίου Ιωάννα»