menu
23.4 C
Chania
Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΑθλητικά
Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: “Ασημένιος” στο επί κοντώ ο Καραλής!

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Ο Εμμανουήλ Καραλής… έπαιξε με τη φωτιά, αλλά τελικά επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και τις ελπίδες της ελληνικής αποστολής, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο. Ο «Μανόλο» ξεπέρασε για άλλη μία φορά φέτος τα έξι μέτρα και εξασφάλισε τη δεύτερη θέση, πίσω από τον ανίκητο Μόντο Ντουπλάντις, ο οποίος βελτίωσε εκ νέου το παγκόσμιο ρεκόρ με 6,30μ. Νωρίτερα, είχε κάνει δύο αποτυχημένες προσπάθειες στα 5,95μ. που τον άφησαν προσωρινά τέταρτο, αλλά το τρίτο άλμα του ήταν επιτυχημένο και στη συνέχεια, «καθαρίζοντας» με την πρώτη τα 6μ., εξασφάλισε τη δεύτερη θέση.

Ο Καραλής «μπήκε» στον αγώνα από τα 5.75μ. (την ώρα που ο Ντουπλάντις προτίμησε να ξεκινήσει από τα 5,55μ.) και πέρασε τον πήχη με χαρακτηριστική άνεση. Το ίδιο συνέβη και στα 5,90μ., όμως στα 5,95μ. είχε δύο αποτυχημένες προσπάθειες και είδε τον Αυστραλό Κέρτις Μάρσαλ και τον Αμερικανό Σαμ Κέντρικς να περνούν με τη δεύτερη. Οντας πλέον τέταρτος (αφού είχε περάσει φυσικά και ο Ντουπλάντις με την πρώτη), ο Έλληνας πρωταθλητής βρέθηκε με την… πλάτη στον τοίχο. Είχε μία τελευταία ευκαιρία, αποφάσισε να την πάρει στο ίδιο ύψος και πέρασε, μένοντας «ζωντανός» στο κυνήγι του μεταλλίου. Ελάχιστα λεπτά μετά, απαλλαγμένος από το άγχος της τρίτης προσπάθειας, ο «Μανόλο» ξεπέρασε τα έξι μέτρα και ουσιαστικά «καθάρισε» το μετάλλιο. Μάρσαλ και Κέντρικς δεν μπόρεσαν να ξεπεράσουν αυτό το ύψος, με τον Αυστραλό να παίρνει το χάλκινο μετάλλιο (όπως και το 2023 στη Βουδαπέστη) με μία αποτυχημένη λιγότερη, και άφησαν Ντουπλάντις και Καραλή να συνεχίσουν τον αγώνα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής προσπάθησε να κοντράρει τον Σουηδό σουπερστάρ, αλλά αυτό ήταν αδύνατον. Έριξε τον πήχη στα 6,10μ., το πέρασε ο «Μόντο». Το σενάριο επαναλήφθηκε στα 6,15μ. και ο Καραλής δοκίμασε το τελευταίο του άλμα στα 6,20μ., ύψος που δεν έχει περάσει κανένας αθλητής στην ιστορία πέραν του Ντουπλάντις. Δεν τα κατάφερε και ολοκλήρωσε τον αγώνα του με 6,00μ. και το ασημένιο μετάλλιο, το παρθενικό της καριέρας του σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Φυσικά, ο τελικός δεν ολοκληρώθηκε εκεί, αφού ο Ντουπλάντις έβαλε την πήχη στα 6,30μ., για να βελτιώσει το παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει στις 12/8. Στα πρώτα δύο άλματά του βρήκε λίγο τον πήχη και αυτός έπεσε, στην τρίτη όμως του έκανε τη… χάρη και έμεινε στον στυλοβάτη, με τον Σουηδό υπεραθλητή να πετυχαίνει ακόμη ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.

Τα αποτελέσματα του τελικού στο επί κοντώ ανδρών:

1. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) 6,30 μέτρα (Παγκόσμιο ρεκόρ)

2. Εμμανουήλ Καραλής (ΕΛΛΑΔΑ) 6,00

3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία) 5,95

4. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ) 5,95

5. Τιμπό Κολέ (Γαλλία) 5,90

6. Σόντρε Μόγκενς Γκούτορμσεν (Νορβηγία) 5,90

7. Μένο Φλουν (Ολλανδία) 5,90

8. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία) 5,75

9. Σεϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ) 5,75

10. Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία) 5,75

11. Ετάν Κορμόν (Γαλλία) 5,55

Ερσού Σασμά (Τουρκία) ακυρώθηκε

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum