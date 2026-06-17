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Τετάρτη, 17 Ιουνίου, 2026
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Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μουάι Τάι: Ο Ν. Κυδωνάκης διαιτητής στη Μαλαισία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Μία ιδιαίτερα σημαντική διεθνής διάκριση για τον ελληνικό αθλητισμό και την περιοχή μας αποτελεί η επιλογή του Διεθνούς Διαιτητή Muaythai, Νικηφόρου Κυδωνάκη, να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο IFMA World Muaythai Championships 2026, το οποίο άρχισε χθες και θα διαρκέσει έως τις 26 Ιουνίου στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας.

Οπως σημειώνει ο χανιώτικος σύλλογος:
«Η συμμετοχή του στη μεγαλύτερη παγκόσμια διοργάνωση του αθλήματος, με την ιδιότητα του International Technical Official (ITO), δεν αποτελεί μόνο προσωπική επιτυχία, αλλά και μια σπουδαία αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς, της γνώσης και της διεθνούς του παρουσίας στον χώρο του Muaythai.
Σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα όπου θα συγκεντρωθούν οι κορυφαίοι αθλητές, προπονητές και αξιωματούχοι από δεκάδες χώρες, η ελληνική σημαία θα βρίσκεται ανάμεσα στις κορυφαίες δυνάμεις του αθλήματος, με τον Νικηφόρο Κυδωνάκη να αποτελεί έναν από τους επίσημους εκπροσώπους της χώρας μας στα υψηλότερα επίπεδα της διεθνούς διαιτησίας.
Η διάκριση αυτή τιμά όχι μόνο τον ίδιο, αλλά και την τοπική κοινωνία από την οποία προέρχεται, αποδεικνύοντας ότι η συνέπεια, η αφοσίωση και η σκληρή δουλειά μπορούν να οδηγήσουν στην παγκόσμια αναγνώριση.
Η επιλογή του από τους διεθνείς φορείς του αθλήματος επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο των Ελλήνων τεχνικών αξιωματούχων και αναδεικνύει τη χώρα μας ως ενεργό και αξιόπιστο μέλος της παγκόσμιας οικογένειας του Muaythai.
Η τοπική κοινωνία εκφράζει τα θερμά της συγχαρητήρια και τις καλύτερες ευχές για μία επιτυχημένη παρουσία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, εκπροσωπώντας επάξια την Ελλάδα και τον τόπο μας στη διεθνή σκηνή.
Καλή επιτυχία στην Ελληνική Αποστολή και στον Νικηφόρο Κυδωνάκη για τη νέα αυτή κορυφαία διεθνή πρόκληση».

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