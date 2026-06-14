Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilca7 Masters 2026 -Πέντε Έλληνες στον…δρόμο για μετάλλια

Πέντε Έλληνες ιστιοπλόοι …φορτσάρουν για ισάριθμα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilca7 Masters 2026, που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου σε συνεργασία με την ελληνική ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά από τρεις ημέρες δράσης με διαφορετικές συνθήκες διεύθυνσης και έντασης ανέμου, σε πέντε συνολικά ιστιοδρομίες, ο Μιχάλης Κουλιανός, ο Αλέξης Κάτσιος και ο Γιώργος Μαρκογιάννης στην κατηγορία Apprentices και ο Αντώνης Μπουγιούρης με τον Αριστοτέλη Χατζησταματίου στην κατηγορία Masters, δείχνουν έτοιμοι για να ανέβουν στο βάθρο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι Κουλιανός και Κάτσιος με τους ίδιους βαθμούς ποινής (7) κρατάνε την 1η και την 2η θέση στην κατηγορία Apprentices με την μάχη για το …ελληνικό χρυσό να …ανάβει φτάνοντας πλέον στην τελική ευθεία των τελευταίων ιστιοδρομιών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ilca7 Masters μετά από 5 ιστιοδρομίες έχουν ως εξής:

Apprentices

Μιχάλης Κουλιανός GRE 7

Αλέξης Κάτσιος GRE 7

Sweeny John AUS 12

Γιώργος Μαρκογιάννης GRE 17

…

8. Θ. Μπιζμπιάνος GRE 30

Masters

Αντώνης Μπουγιούρης GRE 5

Sartorelli Alessandro ITA 9

Casey Brendan AUS 11

Αριστοτέλης Χατζησταματίου 13 GRE

Μιχάλης Μαυρουδής GRE 31

Γιάννης Παχάκης GRE 33

Αντώνης Κάρτας GRE 33

Παναγιώτης Νόνας GRE 38

Αντώνης Δημητριάδης GRE 45

Grand Masters

Hallawell Robert USA 10

Lyttle Mark GBR 14

Schulz Roger GER 19

…

23. Αντώνης Παπαδόπουλος GRE 78

33. Χριστόφορος Κιφίδης GRE 118

Great Grand Masters

Clark Allan CAN 11

Martinie Andre FRA 16

Gunther Stephen AUS 16

Legends

Jackson Greg USA 5

Hahl Don USA 8

Roberson John AUS 8