Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilca7 Masters 2026 -Πέντε Έλληνες στον…δρόμο για μετάλλια

Πέντε Έλληνες ιστιοπλόοι …φορτσάρουν για ισάριθμα μετάλλια στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Ilca7 Masters 2026, που διοργανώνει ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου σε συνεργασία με την ελληνική ιστιοπλοϊκή ομοσπονδία.
Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, μετά από τρεις ημέρες δράσης με διαφορετικές συνθήκες διεύθυνσης και έντασης ανέμου, σε πέντε συνολικά ιστιοδρομίες, ο Μιχάλης Κουλιανός, ο Αλέξης Κάτσιος και ο Γιώργος Μαρκογιάννης στην κατηγορία Apprentices και ο Αντώνης Μπουγιούρης με τον Αριστοτέλη Χατζησταματίου στην κατηγορία Masters, δείχνουν έτοιμοι για να ανέβουν στο βάθρο.
Είναι χαρακτηριστικό ότι Κουλιανός και Κάτσιος με τους ίδιους βαθμούς ποινής (7) κρατάνε την 1η και την 2η θέση στην κατηγορία Apprentices με την μάχη για το …ελληνικό χρυσό να …ανάβει φτάνοντας πλέον στην τελική ευθεία των τελευταίων ιστιοδρομιών. Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ilca7 Masters μετά από 5 ιστιοδρομίες έχουν ως εξής:
Apprentices
Μιχάλης Κουλιανός GRE 7
Αλέξης Κάτσιος GRE 7
Sweeny John AUS 12
Γιώργος Μαρκογιάννης GRE 17
…
8. Θ. Μπιζμπιάνος GRE 30
Masters
Αντώνης Μπουγιούρης GRE 5
Sartorelli Alessandro ITA 9
Casey Brendan AUS 11
Αριστοτέλης Χατζησταματίου 13 GRE
Μιχάλης Μαυρουδής GRE 31
Γιάννης Παχάκης GRE 33
Αντώνης Κάρτας GRE 33
Παναγιώτης Νόνας GRE 38
Αντώνης Δημητριάδης GRE 45
Grand Masters
Hallawell Robert USA 10
Lyttle Mark GBR 14
Schulz Roger GER 19
…
23. Αντώνης Παπαδόπουλος GRE 78
33. Χριστόφορος Κιφίδης GRE 118
Great Grand Masters
Clark Allan CAN 11
Martinie Andre FRA 16
Gunther Stephen AUS 16
Legends
Jackson Greg USA 5
Hahl Don USA 8
Roberson John AUS 8