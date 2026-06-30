Παγκόσμιο Πόλο Εφήβων: Η Ελλάδα “βούλιαξε” με 33-5 τη Ν. Αφρική

Σκορ και θέαμα από την Εθνική μας ομάδα υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα πόλο εφήβων με τους Χανιώτες Βαγγέλη Γεωρβασάκη και Σταύρο Ζουζούνη στην αποστολή της. Βέβαια λόγω της ευκολίας του αγώνα ο προπονητής επέλεξε να ξεκουράσει βασικά στελέχη όπως τον Γεωρβασάκη ενώ ελάχιστα χρησιμοποίησε τον Ζουζούνη -μόλις 2,5 λεπτά.

Σε παράσταση για έναν ρόλο λοιπόν μετέτρεψε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα την αναμέτρηση με τη Νότιο Αφρική, το πρωί της Δευτέρας, αφού επιβλήθηκε με το ευρύ 33-5, στο πλαίσιο του Παγκοσμίου πρωταθλήματος Εφήβων Κ18, που πραγματοποιείται στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας.

Με απολογισμό δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες το σύνολο του Γιώργου Χατζηδάκη εξασφάλισε την πρώτη θέση στον Ε΄Όμιλο της διοργάνωσης και θα αντιμετωπίσει, στο δρόμο για την οκτάδα, σήμερα στις 20:00 τον Καναδά, που είναι πρώτος στον ΣΤ’ Όμιλο.

Οκτάλεπτα: 1-7, 2-10, 1-11, 1-5

Ελλάδα (Χατζηδάκης): Μπερδές, Λεβάντης, Αγγελόπουλος 7, Λεωνιδάκης 1, Λαμπάτος 1, Χατζής 7, Μότσιας 1, Πατσιλινάκος 6, Κ. Μπιτσάκος 6, Σάρρος 2, Ζουζούνης, Δαμίγος, Δεληγιάννης 1, Μαντζουρίδης 1.