Παγκόσμιο Κύπελλο: Γιγαντώθηκε αλλά δεν μοιάζει πλέον γιορτή…

Με τον αγώνα Μεξικό – Νότια Αφρική ανοίγει σήμερα την αυλαία το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο με τις πολλές πρωτιές. 48 ομάδες, 3 διοργανώτριες χώρες αλλά δυστυχώς η μεγαλύτερη από αυτές (ΗΠΑ) στις οποίες θα γίνουν και οι περισσότεροι και σημαντικότεροι αγώνες μόνο ως γιορτή δεν αντιμετωπίζει την κορυφαία αυτή διοργάνωση σε εθνικό επίπεδο. Ο καλύτερος διαιτητής της Αφρικής Ομάρ Αρτάν απελάθηκε επειδή είναι… Σομαλός, οι αποστολές των εθνικών ομάδων (Ουζμπεκιστάν, Σενεγάλη κ.α.) δέχθηκαν εξευτελιστικές πολύωρες ανακρίσεις για να εξασφαλίσουν βίζα ειδικά όσες προέρχονται από χώρες που δεν συμπαθεί ο γηραιός πλανητάρχης. Επίσης κάποιοι τρελοί νόμοι στη Βοστώνη πλήττουν τα νεαρότερα μέλη των αποστολών Γαλλίας και Γκάνας… Για να μην πάμε στα εισιτήρια που έχουν εκτοξευθεί σε αστρονομικά ύψη. Παρόλα αυτά το Μουντιάλ αναμένεται να κυριαρχήσει στο παγκόσμιο ενδιαφέρον για τις 40 επόμενες μέρες. Παρακάτω μερικά στοιχεία για τη φετινή διοργάνωση αλλά και για τους απόντες όπως είναι η εθνική μας…

Ενα κλειστό κλαμπ 8 μελών οι νικητές

Οι νικητές ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου αποτελούν ένα κλειστό κλαμπ. Στα τέλη του 20ου αιώνα η Γαλλία έγινε μόλις το 7ο μέλος και στα γήπεδα της Ν. Αφρικής το 2010 η Ισπανία το τελευταίο 8ο. Αυτές οι δύο είναι και τα θεωρητικά πρώτα φαβορί για το φετινό τρόπαιο μπροστά από την Αγγλία που ψάχνει από το 1966 ένα κύπελλο. Ακολουθούν στα προγνωστικά οι δύο εκπρόσωποι της Νοτίου Αμερικής, Αργεντινή και Βραζιλία οι μοναδικές που έχουν πανηγυρίσει στα 3 Μουντιάλ που έχουν γίνει σε ΗΠΑ και Μεξικό και η πάντα υπολογίσιμη Γερμανία που θυμίζουμε το… χουνέρι που έκανε στους διοργανωτές του 2014 Βραζιλιάνους. Πολύ πιο πίσω στα προγνωστικά η Ουρουγουάη που πάντως και αυτή έχει καλή παράδοση στις διοργανώσεις της Αμερικής. Στη φωτ. το μεγάλο αστέρι της Φεντερίκο Βαλβέρδε σε ένα “πειραγμένο αυτοκόλλητο” μετά το επεισόδιο που είχε πριν ένα μήνα στα αποδυτήρια της Ρεάλ με τον συμπαίκτη του Γάλλο Τσουαμενί… Μοναδική απούσα ένα από τα “βαριά χαρτιά” η 4 φορές πρωταθλήτρια Ιταλία που απέτυχε για 3η συνεχή διοργάνωση να προκριθεί κάτι που έχει προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα της γειτονικής χώρας.

Μία απουσία που δίνει έξτρα κίνητρο

Ο μεγάλος απών θα είναι ο Πορτογάλος Ντιόγκο Ζότα (φωτ. σε ένα ακόμα “πειραγμένο” αυτοκόλλητο) που χάθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε τροχαίο δυστύχημα στην Ισπανία. Κάτι που δίνει ένα έξτρα κίνητρο σε μία σπουδαία γενιά αφού τόσο ταλέντο ελάχιστες εθνικές διαθέτουν -πρόσφατα ο ομοσπονδιακός προπονητής Ρομπέρτο Μαρτίνεθ μίλησε για +1 παίκτη στην αποστολή. Αρκεί να μπορέσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 41 του χρόνια να παίξει περισσότερο για την ομάδα και λιγότερο κυνηγώντας διάφορα ρεκόρ. Κάτι που αν είχε κάνει πριν δύο χρόνια ίσως και το τελευταίο EURO της Γερμανίας να είχε άλλη κατάληξη… Επίσης η Πορτογαλία έχει να αντιμετωπίσει την καταπόνηση από μία πολύ απαιτητική χρονιά όπως όμως και οι περισσότεροι αστέρες σε αυτή την διοργάνωση. Κάτι που δεν είχε συμβεί στο προηγούμενο επειδή απλά είχε διεξαχθεί χειμώνα στο Κατάρ και έτσι οι παίκτες βρισκόταν σε σαφώς καλύτερη κατάσταση. Τώρα σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες δεν περιμένουμε πολλά…

Η Αμερική που πληγώνει την Ελλάδα…

Δυστυχώς παρότι το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας η Ελλάδα βρέθηκε μία ανάσα από τα προημιτελικά του Μουντιάλ -ηττήθηκε στα πέναλτι από την επίσης απούσα φέτος Κόστα Ρίκα- από τότε δεν κατάφερε να προκριθεί ούτε καν στα τελική φάση των 3 επόμενων διοργανώσεων όπως και στο EURO. Φέτος η άνοδος στην Α’ κατηγορία του Nations League και μάλιστα με εκείνο το 3-0 τον Μάρτιο του 2025 στη Γλασκώβη, δημιούργησε πολλές προσδοκίες και ελπίδες από τη στιγμή που στο δρόμο της βρέθηκε ξανά η Σκωτία. Ομως αυτές διαψεύστηκαν και η εθνική μας έμεινε 3η πίσω από την 2η Δανία. Η τελευταία μάλλον άξιζε περισσότερο την πρόκριση όμως ενώ είχε νικήσει 6-0 εκτός -στην ουδέτερη Ουγγαρία- την Λευκορωσία έκανε “χαρακίρι” παραχωρώντας ισοπαλία 2-2 στην Κοπεγχάγη κάτι που ουσιαστικά την έστειλε στη συνέχεια να παίζει στη Σκωτία την πρωτιά και στη Τσεχία την πρόκριση την οποία και έχασε στα πέναλτι. Γενικά τα Μουντιάλ στις ΗΠΑ πληγώνουν την εθνική μας αν σκεφτούμε ότι το 1994 προκρίθηκε με πολλά όνειρα για πρώτη φορά αλλά έφυγε με ένα βαρύ 0-10 από τα γήπεδα της Αμερικής. Στη φωτ. μία σύνθεση με τον Παυλίδη να εμφανίζεται με τη φανέλα της εθνικής στο προηγούμενο Μουντιάλ του 1994 ενώ δίπλα ο Μαχλάς, που με δικό του τέρμα είχε σφραγίσει την πρόκριση, φοράει την τωρινή εμφάνιση των προκριματικών με Nike -πλέον ως γνωστών συνεχίζει με στολή Adidas η εθνική μας.

Τέσσερις οι πρωτάρες

Η γιγάντωση της τελικής φάσης με τις 48 ομάδες είχε ως αποτέλεσμα να έχουμε φέτος 4 πρωτάρες. Θεωρητικά οι δύο ασιατικές Ουζμπεκιστάν και Ιορδανία θα μπορούσαν να προκριθούν και στην παλαιότερη μορφή των 32 καθώς είχαν φτάσει κοντά σε προηγούμενες διοργανώσεις. Αντίθετα το Πράσινο Ακρωτήριο και το Κουρασάο δύσκολα θα τα βλέπαμε χωρίς την αύξηση. Πάντως τα δύο αυτά νησιωτικά κράτη της Αφρικής και της Καραϊβικής ως πρώην αποικίες της Πορτογαλίας και της Ολλανδίας αντίστοιχα διαθέτουν πληθώρα παικτών που έχουν γεννηθεί και ανδρωθεί ποδοσφαιρικά στην Ευρώπη έτσι αναμένεται να είναι αξιόμαχα. Περισσότερο οι Αφρικανοί που άφησαν εκτός κοτζάμ Καμερούν και λιγότερο το Κουρασάο που έγινε η μικρότερη χώρα σε τελικά καθώς έχει πληθυσμό όσο ο Νομός (Π.Ε.) Χανίων. Φωτό ένα ακόμα “πειραγμένο” αυτοκόλλητο που κάνει λογοπαίγνιο με μία από τις πρωτάρες (Ιορδανία) και τον κορυφαίο Αμερικανό μπασκετμπολίστα

Σερβία – Κροατία βίοι αντίθετοι

Παραδόξως από τα… 7 κομμάτια της πρώην Γιουγκοσλαβίας το μεγαλύτερο που είναι η Σερβία θα απουσιάζει κάτι που την τελευταία 20ετία είχε συμβεί μόνο το 2014. Γενικά πάντως τα τελευταία χρόνια βρίσκεται σε πτώση (δεν προκρίθηκε από την φάση των ομίλων το 2006, 10, 18 και 22) ενώ στον αντίποδα η Κροατία, η 2η μεγαλύτερη χώρα που προέκυψε από τον διαμελισμό της Γιουγκοσλαβίας, εντυπωσίασε στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις φθάνοντας στα ημιτελικά στο Κατάρ και στον τελικό στη Ρωσία. Πάντως με γερασμένο ρόστερ δύσκολα θα μπορέσει να κάνει ανάλογη πορεία φέτος ενώ υπάρχει και η Βοσνία που πέταξε εκτός την Ιταλία και λίγο έλειψε να δούμε και το Κόσοβο που ηττήθηκε από την Τουρκία εντός στο τελευταίο παιχνίδι των πλέι οφ. Στη φωτ. με φανέλα της πρώην Γιουγκοσλαβίας η Κροάτισσα τραγουδίστρια Σεβερίνα Βούκοβιτς από τις πιο γνωστές στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Κάτι σαν την Αννα Βίσση δηλαδή…

Περιμένοντας το τρίτο μεγάλο αστέρι

Αν ανατρέξουμε στην ιστορία των προηγούμενων 22 Παγκοσμίων Κυπέλλων θα βρούμε αρκετά αστέρια που έλαμψαν όμως δύο έκαναν την διαφορά και η πορεία τους είναι συνυφασμένη με την κορυφαία διοργάνωση. Από όλα αυτά ο Πελέ και ο Μαραντόνα ήταν αυτοί που έχουν σφραγίσει με ανεξίτηλα χρώματα τον θεσμό έστω και αν ο Αργεντίνος όχι πάντα ως θετικός πρωταγωνιστής… Από την φετινή διοργάνωση μονάχα δύο παίκτες θεωρούμε ότι μπορούν να προσεγγίσουν τους παραπάνω καθώς ήδη έχουν διαγράψει αξιομνημόνευτη πορεία στις προηγούμενες διοργανώσεις. Ο Λιονέλ Μέσι και ο Κιλιάν Εμπαμπέ που σήκωσαν το τρόπαιο σε Κατάρ και Ρωσία αντίστοιχα έχουν την ευκαιρία να μπουν στο πάνθεον των κορυφαίων δίπλα στους δύο γίγαντες της Νοτίου Αμερικής (φωτ. σε σύνθεση από ομάδα στο facebook). Αν μάλιστα κάποιος από τους δύο ξανακερδίσει το κύπελλο στον τελικό της 19ης Ιουλίου στο Νιου Τζέρσεϊ ή αν πετύχει κάποια μεγάλα ρεκόρ -πχ και οι δύο κυνηγούν του αρχισκόρερ σε Μουντιάλ- τότε δικαιωματικά μάλλον θα μπορεί να τοποθετηθεί ισάξιος στους δύο “ποδοσφαιρικούς” θεούς!