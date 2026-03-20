Παγκόσμια σύρραξη

«Ο πόλεµος είναι

η πιο σκοτεινή αχρειότητα

για την οποία είναι ικανή

η ανθρώπινη φύση».

Έρασµος, Ολλανδός ουµανιστής (1469-1536)

Πράγµατι η ανθρώπινη φύση είναι στο DNA της να δηµιουργεί πολέµους, να κατασκευάζει αντίπαλους, να φτιάχνει εχθρούς, να καταπατεί δικαιώµατα, να προκαλεί µε κάθε τρόπο τον άλλον κλπ.

Ζούµε στον 21ο αιώνα, στο 2026, εν µέσω ταραχών και πολέµων σε ολόκληρη την υφήλιο. Ασφαλώς το ενδιαφέρον εστιάζεται στην παγκόσµια κοινότητα, στον ειδεχθή και αδυσώπητο πόλεµο ανάµεσα στις ΗΠΑ, Ισραήλ και Ιράν µε άµεσα ή έµµεσα εµπλεκόµενες χώρες της Μέσης Ανατολής, όπως Λίβανος, Κουβέιτ, Μπαχρέιν και ΗΑΕ (Ηνωµένα Αραβικά Εµιράτα). Ένας πόλεµος που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου 2026 και κανένας δεν γνωρίζει την περεταίρω έκβασή του! Ο βασικός στόχος των Αµερικανών και του Ισραήλ είναι, όπως λένε, η εξάλειψη του θεοκρατικού, τυραννικού καθεστώτος της Τεχεράνης και η επιβολή ενός νέου καθεστώτος, αρεστού στον Τραµπ και τον Ετανιάχου! Κατά την ταπεινή µας άποψη ο πόλεµος αυτός έχει δύο βασικές όψεις, η µία είναι η διαχείριση του µαύρου χρυσού και η άλλη ο αντιπερισπασµός της Κίνας, µιας ανερχόµενης παγκόσµιας δύναµης. Η συνεχόµενη, καθηµερινή εξαπόλυση πυραύλων και drown, ένθεν και ένθεν, σε Τεχεράνη και Τελ Αβίβ, κυρίως, και η καταστροφή στρατηγικών στόχων, φανερώνει τις επιδιώξεις των εµπολέµων.

Φυσικά σε όλη αυτή την παραφροσύνη του πολέµου και των «τρελών» του κόσµου, την «πληρώνουν» και αθώες ψυχές, σε όλες αυτές τις χώρες, όπως αυτός ο βοµβαρδισµός σε Σχολείο της Τεχεράνης που κόστισε την ζωή διακοσίων και παραπάνω παιδιών! Όλη αυτή η πολεµική µηχανή που στήθηκε, εκτός των δεκάδων θυµάτων, σε καθηµερινή βάση, έχει και τεράστιο κόστος. Λένε πως κάθε µέρα σπαταλούνται δέκα δισεκατοµµύρια δολάρια για την Αµερική και το Ισραήλ, συνυπολογίζοντας, µάλλον, όλα τα έξοδα συντήρησης και κατανάλωσης πολεµικού υλικού!

Ζούµε µια τρέλα, ζούµε και κατά τύχη, αφού, ουσιαστικά δεν ξέρουµε τι «µέλλει γενέσθαι» κι αν θα πέσει στο κεφάλι µας κανένας πύραυλος, µιας και έχουµε δίπλα µας την Αµερικάνικη βάση της Σούδας!

Εν τω µεταξύ όλα τα τρόφιµα και τα καύσιµα έχουν πάρει «φωτιά», αφού το βαρέλι του µαύρου χρυσού έχει ξεπεράσει τα εκατό δολάρια! Ενδεικτικά αναφέρουµε πως η αµόλυβδη βενζίνη έχει καβατζάρει τα δύο Ευρώ και τα κολοκυθάκια τα τέσσερα Ευρώ! Αν είναι δυνατόν! ΟΙ µισθοί και οι συντάξεις είναι καθηλωµένοι στα τάρταρα και το χειρότερο απ’ όλα είναι πως και να τελειώσει ο πόλεµος αυτός, δεν σηµαίνει ότι θα πέσουν και οι τιµές! Η αισχροκέρδεια δεν έχει όρια και οι καταναλωτές στέκονται βουβοί και παγωµένοι σε ένα πανάκριβο θέατρο του παραλόγου! Η κυβέρνηση της χώρας µας, πέρα βρέχει, χαϊδεύοντας, πάντα τα αυτιά των µονοπωλίων και των µεγαλοκαρχαριών, οι φόροι είναι αµετακίνητοι, µε τάση προς τα πάνω, οι εργαζόµενοι ασφυκτιούν στην µέγγενη των φόρων και των οικονοµικών υποχρεώσεων.

ΟΙ ερωτήσεις και απορίες µας µαζί προς την κυβέρνηση Μητσοτάκη, είναι οι εξής:

1. Γιατί δεν µειώνει τον ειδικό φόρο στα καύσιµα;

2. Γιατί δεν µειώνει τους φόρους στα τρόφιµα άµεσης ανάγκης;

3. Γιατί δεν ενισχύει τον παραγωγό στο χωράφι, ώστε να παράγει τρόφιµα µε καλύτερες τιµές στο ράφι;

Ένας παράλογος και αλλόκοτος κόσµος προ των πυλών, µιας παγκόσµιας σύρραξης, που ευνοεί τους ισχυρούς της γης και θίγει ανεπανόρθωτα τους λαούς της, που πάντα αυτοί σήκωναν και σηκώνουν τα βάρη των παραφρονούντων αυτού του κόσµου!