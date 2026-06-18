Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής στο Βενιζέλειο Ωδείο Χανίων

Την Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 και ώρα 19.30 το Βενιζέλειο Ωδείο γιορτάζει στον αύλειο χώρο του την Παγκόσμια ημέρα της μουσικής.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια και η οποία δεν μπορεί να περνά απαρατήρητη ιδιαίτερα από μουσικό εκπαιδευτικούς χώρους και ιδρύματα που διδάσκουν και στηρίζουν με κάθε τρόπο την διάδοση και την παρουσία της, τιμώντας έτσι παράλληλα διδάσκοντες και διδασκόμενους αυτήν, υμνώντας και τους πολυάριθμους συνθέτες κάθε είδους της ανά τον κόσμο.

Το Βενιζέλειο Ωδείο συμμετέχει στον εορτασμό αυτό που ενώνει, εμπνέει και ξεπερνά κάθε σύνορο, του οποίου την δημιουργία και έμπνευση είχε ο μεγάλος φιλέλληνας Γάλλος πολιτικός Ζακ Λανγκ και καθιέρωσε για την Ελλάδα η σπουδαία Ελληνίδα Μελίνα Μερκούρη. Στόχος της εκδήλωσης και του ωδείου είναι να γίνει η μουσική προσβάσιμη σε όλους γιορτάζοντας όσο γίνεται περισσότεροι μαζί τη χαρά της δημιουργίας και της έκφρασης. Τιμούμε μέσα από τον παλμό της εκδήλωσης τους καλλιτέχνες που αφιέρωσαν και αφιερώνουν και σήμερα τη ζωή τους σε αυτήν την τέχνη. Ανάμεσα στους πολυάριθμους Έλληνες καλλιτέχνες και δημιουργούς που τίμησαν τη μουσική της πατρίδας μας είναι ο Αρχάγγελος της Κρήτης Νίκος Ξυλούρης. Το Βενιζέλειο ωδείο θέλοντας να τιμήσει την προσφορά του αλλά και την τοποθέτηση της προτομής του από το Δήμο Χανίων στο απέναντι πάρκο από το ωδείο αποφάσισε η εκδήλωση να αφιερωθεί τιμητικά στη μνήμη του, με την ερμηνεία αξέχαστων επιτυχιών του από το Κρητικό συγκρότημα Βασίλη Καρεφυλλάκη λύρα, Βλαστάκη Χαρίλαο λαούτο και Γιώργου Βαβουλέ κιθάρα.

Οι συντελεστές της εκδήλωσης είναι οι χορωδίες των δύο Πανεπιστημίων, Ρεθύμνου και Πολυτεχνείου Κρήτης καθώς επίσης καθηγητές και μαθητές του ωδείου σε διάφορα σχήματα και σύνολα θα ερμηνεύσουν επιλεγμένες μουσικές δημιουργίες Ελλήνων και ξένων συνθετών δημιουργώντας μία όμορφη μουσική βραδιά όπως της αξίζει. Θα υπάρχει έκθεση του εργαστηρίου ζωγραφικής του Βενιζελείου Ωδείου επιμέλεια Μποβιάτσου Λαμπρινή. Συνδιοργανωτής της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Κρήτης και χορηγός το ταξιδιωτικό γραφείο Κυριακάκης travel. Είσοδος Ελεύθερη»