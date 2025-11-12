Παγκόσμια Ημέρα Μνήμης Θυμάτων Τροχαίων Συγκρούσεων

Όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο SOS Τροχαία Εγκλήματα την Κυριακή 16 Νοεμβρίου τιμάται η παγκόσμια ημέρα θυμάτων τροχαίων.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «μια μέρα που υπενθυμίζει πως σε μια στιγμή ασυνειδησίας και ανευθυνότητας μπορεί να χαθούν τα πάντα για μια οικογένεια όχι μόνο ένας άνθρωπος…

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 665 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο στην χώρα μας το 2024. 64 από αυτούς στους δρόμους της Κρήτης, αριθμός που μας γυρίζει σε άλλες εποχές. Ακόμα περισσότεροι τραυματίστηκαν σοβαρά και πολλοί από αυτούς θα μείνουν ανάπηροι.

Να μη συνηθίσουμε αυτή την «κανονικότητα». Δεν μιλάμε για αριθμούς αλλά για ανθρώπους!

Πολιτεία και πολίτες πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν για να τερματιστεί η αιματοχυσία, για να σταματήσουμε να θρηνούμε χαμένες ζωές.

Κανένας θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός στο δρόμο δεν είναι αποδεκτός!

Με σεβασμό και αμάραντη αγάπη προς όσους χάθηκαν αλλά και ελπίδα για όσους παλεύουν να κρατηθούν στη ζωή διοργανώνομε παράλληλα εθελοντική αιμοδοσία με το ΠΑΓΝΗ.

Μια πράξη που δίνει πραγματικό νόημα στην Μνήμη. Κάθε σταγόνα αίματος μπορεί να σώσει έναν συνάνθρωπο μας, ένα παιδί, έναν τραυματία τροχαίου…

Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε να δώσουμε ζωή και ελπίδα μέσα από την Μνήμη.

Θα μας συνοδεύουν έργα των παιδιών της σχολής Spirtokouto Art που μέσα από τις ζωγραφιές τους εκφράζουν τη δική τους οπτική για την οδική ασφάλεια και την σημασία της.

Όπως κάθε χρόνο η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου θα τιμήσει την ημέρα με την συγκινητική παρουσία της ενώ φέτος θα μας συντροφεύσει και το μουσικό σχολείο Γουβών με μαθητές που θα δώσουν το δικό τους στίγμα με τις μελωδίες τους…

Το Family fm όπως πάντα κοντά μας να συντονίζει αυτή την τόσο σημαντική ημέρα.

Να είμαστε όλοι εκεί: Κυριακή 16 Νοεμβρίου στις 11 στη Λότζια.»