Παγκόσμια Ημέρα Μνημείων: Επείγουσα πρόληψη των καταστροφών για τη ζώσα κληρονομιά

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Στην «Αρχαιολογία της μνήμης» εστιάζει το Ελληνικό ICOMOS, στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Μνημείων».

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, πρόκειται για έναν  εορτασμό που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Απριλίου και αποτελεί πρωτοβουλία του Διεθνούς Συμβουλίου Μνημείων και Τοποθεσιών, ICOMOS (International Council of Monuments and Sites), η οποία θεσμοθετήθηκε με ψήφισμα της UNESCO κατά τη 22η Γενική Συνέλευση του 1983.

Ακολουθώντας έναν κοινό θεματικό άξονα εορτασμού, διαφορετικό κάθε χρόνο, όπως προτείνεται από το ICOMOS, για το 2026 επιλέχθηκε ως θέμα «Emergency Response for Living Heritage in contexts of Conflicts and Disasters» – «Επείγουσα πρόληψη των καταστροφών για τη ζώσα κληρονομιά σε περιβάλλον συγκρούσεων και καταστροφών». Στο πλαίσιο του έργου του, το ICOMOS θεωρεί ότι η «ζώσα κληρονομιά» περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς – την υλική, την άυλη και τη φυσική.

Επιπλέον, όπως πληροφορεί το δελτίο Τύπου του ελληνικού ICOMOS, επιθυμεί να αναφερθεί στις διαδικασίες εκείνες μέσα από τις οποίες οι επιστημονικές και επαγγελματικές προσεγγίσεις του τομέα της κληρονομιάς, οι κοινότητες, οι φορείς και οι υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα, είναι δυνατόν να ανταποκριθούν καλύτερα στις καταστροφές και τις συγκρούσεις που πλήττουν τη ζωντανή κληρονομιά. Τι ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν συλλογικά, όλοι οι προηγούμενοι παράγοντες και τι χρειάζονται για να αποβούν αποτελεσματικοί στο έργο αυτό;

Στο πλαίσιο αυτό, το Ελληνικό ICOMOS διοργανώνει ημερίδα αφιερωμένη στην περιοχή των Αχαρνών, μια σημαντικότατη ιστορικά περιοχή του Αττικού λεκανοπεδίου, η οποία έχει απωλέσει το κύρος που της αναλογεί. Η σωτηρία των αρχαίων ερειπίων και η ανασύνταξη της «ερειπιώδους» μνήμης, σε μια περιοχή πολυεθνοτικής πληθυσμιακής συγκρότησης, θα έπρεπε να αποτελούν προτεραιότητες της ελληνικής πολιτείας, καταλήγει το σχετικό δελτίο Τύπου (σύντομα θα ανακοινωθεί πρόγραμμα και πληροφορίες για την ημερίδα).

 

Περισσότερα εδώ: https://icomos.gr/dt/pagkosmia-imera-mnimeion-18-apriliou-2026/

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

