Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης 2026: “Φως μες στο σκοτάδι” – Δράσεις στα Χανιά

Σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Κρήτης, το Chaniartoon και το Comixadiko, τιμούν την Παγκόσμια Ημέρα Αφήγησης με μια σειρά εκδηλώσεων από την Παρασκευή 20 έως και την Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 και προσκεκλημένη την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη.

Όπως ανακοινώθηκε συμμετέχουν ακόμα αφηγητές από τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν στο Comixadiko, με θεματική

«Φως μες στο σκοτάδι»

Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Παρασκευή 20 Μαρτίου – 20.00-21:30Comixadiko Μαραθώνιος Αφηγήσεων

Είσοδος ελεύθερη

Ο τυφλός κι ο κυνηγός (Νότια Αφρική) – Δημήτρης ΣακκάςΤο παραμύθι της ζωής (Ανώγεια) Ο μικρός φοίνικας (Αφρική) – Αμάντα ΓεραρχάκηΤα σημάδια του φεγγαριού – Ελένη Κωστάκη Η Αματεράσου και η Ουρανία Σπηλιά (Ιαπωνία) – Κατερίνα Χρονάκη Το κοράκι που έκλεψε το φως (Ινουίτ) – Μαρίνα ΚωστάκηΟι Όνας και το φεγγάρι (Γη του πυρός) – Αμαλία Κωτσαδάμ Αυτός που ξεπουλούσε όνειρα (Σούφι) – Ρούλα ΤατσοπούλουΤο χρέος του Αλατανγκάνα (φυλή Κόνο, Γουινέα, Αφρική) – Γιώργος Κανδαράκης Πώς ήρθαν οι ιστορίες στον κόσμο (Ινδιάνοι Σένεκα) – Βάνια Σταμπολάκη

Σάββατο 21 Μαρτίου – 20.00-21.00 Comixadiko Αφήγηση – Με την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη

κόστος 10 ευρώ

«Το φως που οδηγεί τα βήματά μας»

Παλιές ιστορίες των ανθρώπων μας μαθαίνουν τη ζωή και τον εαυτό μας.Σαν το νερό που τρέχει ακατάπαυστα και σμιλεύει ακόμα και τον πιο σκληρό βράχο, έτσι κυλά, από τα βάθη των χρόνων, το μουρμουρητό αναρίθμητων ανθρώπων μέσα στις ιστορίες και τα τραγούδια τους, δίχως να γνωρίζουμε ποιος τα πρωτόβαλε σε ρυθμό και λέξεις συνταιριασμένες.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφήγησης:

απευθύνεται σε ενήλικο κοινό και εφήβους από 14 ετών

αποτελείται από προφορικές παραδοσιακές ιστορίες, θρύλους, μύθους και σύμμεικτο παραδοσιακό υλικό από όλον τον κόσμο.

διανθίζεται με ιδιαίτερα και πρωτότυπα μουσικά όργανα απ΄ όλον τον κόσμο

εμπλουτίζεται με μελίσματα και παραδοσιακά τραγούδια από την αφηγήτρια

το πρόγραμμα

απαρτίζει μια επιλογή, μεταξύ άλλων, από αρχαία ινδικά έπη, ανατολίτικα αφηγήματα, παραδοσιακά παραμύθια και μύθους από την Ελλάδα και την Σκανδιναβία, παραδόσεις κ.α.

Κυριακή 22 Μαρτίου 10.00-15.00ComixadikoΕργαστήρι για ενήλικες – Σάσα Βούλγαρη«Τα μυστικά του καλού αφηγητή!» – Βασικές Τεχνικές.

κόστος 30 ευρώ

Εισαγωγικό σεμινάριο με βιωματικό χαρακτήρα με στόχο να δείξει κάποιες πολύ βασικές τεχνικές της Τέχνης της Έντεχνης Προφορικής Αφήγησης.

Δήλωση συμμετοχής:

https://forms.gle/kaqYLC8fXd4VziAZ7