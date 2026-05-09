Παγκόσμια επιφυλακή για την έξαρση του χανταϊού

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Σε παγκόσμια επιφυλακή βρίσκεται η επιστημονική κοινότητα για την έξαρση του χανταϊού,

Οπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το κρουαζιερόπλοιο με τους περίπου 140 επιβάτες έχει βάλει πλώρη για τα Κανάρια Νησιά και κατευθύνεται στην Τενερίφη.

Μέσα από το σκάφος μίλησε για πρώτη φορά ένας Αμερικανός γιατρός από το Όρεγκον, επιβάτης και ο ίδιος που κλήθηκε να βοηθήσει τους ασθενείς αλλά και τον γιατρό του πλοίου, που επίσης νόσησε από χανταϊό.

«Γνώριζα έναν από τους επιβάτες που νόσησε. Αυτό συνέβη στα τέλη Απριλίου και επικοινώνησα και ρώτησα αν μπορώ να βοηθήσω τον γιατρό και μου είπαν ότι ο γιατρός ήταν επίσης άρρωστος. Μέσα σε 12 με 24 ώρες έγινε σαφές ότι υπήρχε ένας αριθμός επιβατών που ήταν άρρωστοι και όλο και χειροτέρευαν», είπε χαρακτηριστικά.

Τα συμπτώματα που εμφάνισαν οι πρώτοι ασθενείς θυμίζουν αυτά μιας κοινής γρίπης. «Υπάρχουν τρεις ασθενείς που φαίνεται πως αρρώστησαν το ίδιο διάστημα. Ένας από αυτούς, παρουσίαζε μια γενική αδιαθεσία, είχε ζαλάδα και αδυναμία.

Οι άλλοι δύο, αρκετά νεότεροι, συμπεριλαμβανομένου του γιατρού, είχαν κοινά συμπτώματα, υψηλό πυρετό, κόπωση, έξαψη, ορισμένα γαστρεντερικά προβλήματα και δύσπνοια. Ο φόβος με τον χανταϊό είναι ότι μπορείς από σοβαρά άρρωστος να φτάσεις σε κρίσιμη κατάσταση πολύ γρήγορα», περιέγραψε ο γιατρός.

Το Γαλλικό Πρακτορείο επικοινώνησε με δύο από τους Γάλλους που βρίσκονται πάνω στο κρουαζιερόπλοιο. Η Τζούλια κι ο Ρολάντ περιέγραψαν τη ζωή τους στο πλοίο ως σχεδόν φυσιολογική. «Μας συμβουλεύουν να μένουμε στις καμπίνες μας όσο το δυνατόν περισσότερο, να αποφεύγουμε τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Μπορούμε να συνομιλούμε μεταξύ μας σε μικρές ομάδες και από απόσταση», είπαν.

Σήμερα (09/05) έγινε γνωστό ότι και τρίτος Βρετανός θεωρείται ότι μπορεί να έχει τον ιό και αυτή την ώρα βρίσκεται στο απομακρυσμένο νησί Τριστάν ντα Κούνια, όπου είχε κάνει στάση το πλοίο στα μέσα Απριλίου.

Πάντως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αξιολογεί τον κίνδυνο για τον γενικό πληθυσμό ως χαμηλό. «Αυτή δεν είναι η αρχή μιας επιδημίας. Δεν είναι αρχή μιας πανδημίας», είπε η Αμερικανίδα επιδημιολόγος Μαρία Βαν Κέρκοβ.

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος. «Eίναι όλα, ελπίζουμε, υπό έλεγχο. Έχουμε πολλούς πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Θα είναι όλα καλά, ελπίζουμε», είπε ο Τραμπ.

Την κατάσταση στην Ελλάδα παρακολουθούν στενά το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ. «Δεν έχει καμία σχέση ο ιός με τον κορωνοϊό. Δεν υπάρχει κίνδυνος παγκόσμιας πανδημίας. Δεν μεταδίδεται εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Δεν υπάρχει τίποτα που να μας φοβίζει για να μπούμε σε έναν τόσο μεγάλο συναγερμό», σημείωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ενώ ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεόδωρος Βασιλακόπουλος τόνισε πως τα μέτρα που λαμβάνονται είναι αυστηρότατα.

Ενόψει της τουριστικής περιόδου, το υπουργείο Υγείας εξέδωσε εγκύκλιο με αναλυτικές οδηγίες για μέτρα προστασίας σε κρουαζιερόπλοια.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

