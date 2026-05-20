Παγκόσµιο σοκ για τη θανατική ποινή

» Οι εκτελέσεις έφτασαν στο υψηλότερο επίπεδο από το 1981

Η θανατική ποινή αποτελεί µία από τις αρχαιότερες µορφές τιµωρίας στην ανθρώπινη ιστορία και συνδέθηκε διαχρονικά µε την έννοια της δικαιοσύνης, της εξουσίας και του κοινωνικού ελέγχου. Η θανατική ποινή ξεκίνησα από την αρχαιότητα και χρησιµοποιήθηκε εκτεταµένα επί Ρωµαϊκής Αυτοκρατορίας, ενώ στον Μεσαίωνα εξαπλώθηκε σε όλη την Ευρώπη και συνδέθηκε στενά µε τη θρησκευτική και πολιτική εξουσία. Η πρώτη σοβαρή αµφισβήτηση της θανατικής ποινής εµφανίστηκε τον 18ο αιώνα, κατά την εποχή του ∆ιαφωτισµού.

Τον 19ο και 20ό αιώνα ξεκίνησε σταδιακά η κατάργηση της θανατικής ποινής σε αρκετές χώρες

Όµως παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες δεκαετίες η διεθνής κοινότητα κινούνταν σταθερά προς την κατάργηση της θανατικής ποινής, η εικόνα του 2025 δείχνει µια ανησυχητική ανατροπή.

Από τη δεκαετία του 1980 µέχρι σήµερα, δεκάδες χώρες κατήργησαν τις εκτελέσεις είτε νοµικά είτε στην πράξη, ενώ η Ευρώπη µετατράπηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου σε ζώνη χωρίς θανατική ποινή. Ωστόσο, νέα έκθεση της ∆ιεθνούς Αµνησίας αποκαλύπτει ότι ένας µικρός αριθµός κρατών οδηγεί ξανά τους παγκόσµιους αριθµούς σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επαναφέροντας εικόνες που θύµιζαν τις πιο σκοτεινές περιόδους των προηγούµενων δεκαετιών.

Η παγκόσµια χρήση της θανατικής ποινής έφτασε λοιπόν το 2025 στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων 44 ετών, σύµφωνα µε νέα έκθεση της οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωµάτων η οποία καταγράφει τουλάχιστον 2.707 εκτελέσεις σε 17 χώρες.

Ο αριθµός αυτός αντιπροσωπεύει αύξηση 78% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος και αποτελεί τη χειρότερη επίδοση από το 1981. Κύριος υπεύθυνος για αυτή τη δραµατική άνοδο θεωρείται το Ιράν, όπου πραγµατοποιήθηκαν τουλάχιστον 2.159 εκτελέσεις — υπερδιπλάσιες σε σχέση µε το 2024. Μαζί µε τη Σαουδική Αραβία, οι δύο χώρες ευθύνονται για το 93% των καταγεγραµµένων εκτελέσεων παγκοσµίως.

Η ∆ιεθνής Αµνηστία προειδοποιεί ότι η θανατική ποινή χρησιµοποιείται από ορισµένα καθεστώτα όχι µόνο ως ποινικό µέτρο, αλλά και ως εργαλείο εκφοβισµού, πολιτικής καταστολής και κοινωνικού ελέγχου. Σύµφωνα µε την οργάνωση, κυβερνήσεις αξιοποιούν τις εκτελέσεις για να επιβάλουν κλίµα φόβου, να αποδείξουν ισχύ και να αποπροσανατολίσουν από σοβαρά προβλήµατα δηµόσιας ασφάλειας και κοινωνικής δυσλειτουργίας.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατάσταση στην Κίνα, η οποία εκτιµάται ότι παραµένει η χώρα µε τις περισσότερες εκτελέσεις στον κόσµο, αν και τα ακριβή στοιχεία παραµένουν κρατικό µυστικό. Η ∆ιεθνής Αµνηστία υπολογίζει ότι οι εκτελέσεις στην Κίνα ανέρχονται σε χιλιάδες ετησίως, χωρίς δυνατότητα ανεξάρτητης επιβεβαίωσης. Αντίστοιχα αδιαφανείς θεωρούνται οι πληροφορίες για τη Βόρεια Κορέα και το Βιετνάµ.

Σχεδόν οι µισές από τις καταγεγραµµένες εκτελέσεις αφορούσαν υποθέσεις ναρκωτικών σε χώρες όπως η Κίνα, το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και η Σιγκαπούρη. Η ∆ιεθνής Αµνηστία και άλλες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωµάτων επισηµαίνουν ότι η επιβολή της θανατικής ποινής για αδικήµατα ναρκωτικών παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, το οποίο προβλέπει ότι η εσχάτη των ποινών µπορεί να εφαρµόζεται µόνο για τα «σοβαρότερα εγκλήµατα».

Παράλληλα, καταγράφηκαν δηµόσιες εκτελέσεις στο Ιράν και στο Αφγανιστάν, καθώς και περιπτώσεις εκτέλεσης ανθρώπων που ήταν ανήλικοι κατά τον χρόνο του φερόµενου εγκλήµατος.

Στο ίδιο µήκος κύµατος, οι οργανώσεις Iran Human Rights και Together Against the Death Penalty υποστηρίζουν ότι το Ιράν χρησιµοποιεί ολοένα και περισσότερο τη θανατική ποινή ως µηχανισµό πολιτικής καταστολής µετά τις µαζικές αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών.

Σύµφωνα µε κοινές εκθέσεις τους, αυξάνονται οι εκτελέσεις γυναικών, ενώ στοχοποιούνται ιδιαίτερα εθνοτικές και θρησκευτικές µειονότητες. Οι οργανώσεις καταγγέλλουν επίσης σοβαρές παραβιάσεις της δίκαιης δίκης, περιορισµένη πρόσβαση σε νοµική υπεράσπιση και χρήση βασανιστηρίων για την απόσπαση οµολογιών.

Παρά τη δραµατική αύξηση των εκτελέσεων, η διεθνής τάση παραµένει συνολικά υπέρ της κατάργησης της θανατικής ποινής.

Σήµερα 113 χώρες έχουν καταργήσει πλήρως τη θανατική ποινή, ενώ συνολικά 145 κράτη την έχουν καταργήσει είτε νοµικά είτε στην πράξη. Στην Ευρώπη και την Κεντρική Ασία δεν καταγράφηκαν ούτε εκτελέσεις ούτε νέες θανατικές καταδίκες το 2025, ενώ χώρες όπως το Βιετνάµ και η Γκάµπια περιόρισαν περαιτέρω τη χρήση της εσχάτης των ποινών.