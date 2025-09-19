Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης Θυµάτων Τροχαίων και φέτος στο πάρκο “Χρ. Πολέντας”

Η Παγκόσµια Ηµέρα Μνήµης Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων θα τιµηθεί φέτος στα Χανιά µε εκδηλώσεις που θα πραγµατοποιηθούν την Κυριακή 16 Νοεµβρίου 2025, στο Πάρκο «Χρήστος Πολέντας» στη Νεραντζιά Βουκολιών, στο Μνηµείο του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια.

Οι δράσεις συνδιοργανώνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, τον ∆ήµο Πλατανιά και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Αρωγής και Αλληλεγγύης Οικογενειών Θυµάτων Τροχαίων ∆υστυχηµάτων, στο πλαίσιο της παγκόσµιας πρωτοβουλίας για ευαισθητοποίηση γύρω από τις συνέπειες των τροχαίων. Το πρόγραµµα θα περιλαµβάνει οµιλίες και παρεµβάσεις µε στόχο την ανάδειξη της ανάγκης για οδική ασφάλεια και σεβασµό στη ζωή.

Για τον σχεδιασµό των εκδηλώσεων έχει προγραµµατιστεί σύσκεψη των εµπλεκόµενων φορέων τη ∆ευτέρα 22 Σεπτεµβρίου, στη 1 το µεσηµέρι, στην αίθουσα συσκέψεων του Περιφερειακού Μεγάρου Χανίων.