Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ∆ιαβήτη είναι µια ευκαιρία για άτοµα που ζουν µε διαβήτη, επαγγελµατίες υγείας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το κοινό να ευαισθητοποιηθούν και να αφυπνίσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον σχετικά µε τη νόσο.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη για το διάστημα 2024–26 είναι ο Διαβήτης και η Ευεξία. Το επίκεντρο όμως της εκστρατείας ειδικότερα για το 2025 είναι ο διαβήτης και ο χώρος εργασίας, με σύνθημα: «Μάθετε περισσότερα και κάντε περισσότερα για τον διαβήτη στην εργασία».

Εκατοµµύρια άτοµα µε διαβήτη αντιµετωπίζουν καθηµερινές προκλήσεις στη διαχείριση της κατάστασής τους στον χώρο εργασίας. Ακόµα και σήµερα εξακολουθούν να αγωνίζονται να εξισορροπήσουν την υγεία τους µε τις προσδοκίες από την εργασία, γεγονός που επηρεάζει την ψυχική ευεξία αλλά και περιορίζει την επαγγελµατική τους εξέλιξη.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι:

7 στα 10 άτοµα που ζουν µε διαβήτη είναι σε ηλικία εργασίας.

4 στα 5 άτοµα που ζουν µε διαβήτη παρουσίασαν επαγγελµατική εξουθένωση λόγω της νόσου.

Με αφορµή τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία ∆ιαβήτη (IDF) καλεί τους εργοδότες, τους εργαζόµενους και την παγκόσµια κοινότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τον διαβήτη και να αναλάβουν δράση για τη δηµιουργία υποστηρικτικών εργασιακών περιβαλλόντων για τα άτοµα µε την πάθηση. Ζητά πιο συµπεριληπτικούς χώρους εργασίας, όπου τα άτοµα µε διαβήτη δεν θα αισθάνονται στιγµατισµό, διακρίσεις ή αποκλεισµό.

Ας µην ξεχνάµε τα βασικά µηνύµατα:

Ο διαβήτης µπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Από την παιδική ηλικία έως την τρίτη ηλικία, οι προσπάθειες πρόληψης και φροντίδας του διαβήτη πρέπει να ενσωµατώνονται σε όλα τα στάδια της ζωής.

Η υποστήριξη της ευεξίας και της αυτοφροντίδας ενδυναµώνει τα άτοµα µε διαβήτη σε κάθε ηλικία.

*H Αργυρώ Γκόγκου είναι Παθολόγος µε εξειδίκευση στον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη