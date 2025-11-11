menu
21.6 C
Chania
Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, 2025
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΥγεία
Τοπικά

Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ∆ιαβήτη

Αργυρώ Γκόγκου
Αργυρώ Γκόγκου
0
Η Παγκόσµια Ηµέρα κατά του ∆ιαβήτη είναι µια ευκαιρία για άτοµα που ζουν µε διαβήτη, επαγγελµατίες υγείας, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και το κοινό να ευαισθητοποιηθούν και να αφυπνίσουν το κοινωνικό τους περιβάλλον σχετικά µε τη νόσο.

Το θέμα της Παγκόσμιας Ημέρας Διαβήτη για το διάστημα 2024–26 είναι ο Διαβήτης και η Ευεξία. Το επίκεντρο όμως της εκστρατείας ειδικότερα για το 2025 είναι ο διαβήτης και ο χώρος εργασίας, με σύνθημα: «Μάθετε περισσότερα και κάντε περισσότερα για τον διαβήτη στην εργασία».

Εκατοµµύρια άτοµα µε διαβήτη αντιµετωπίζουν καθηµερινές προκλήσεις στη διαχείριση της κατάστασής τους στον χώρο εργασίας. Ακόµα και σήµερα εξακολουθούν να αγωνίζονται να εξισορροπήσουν την υγεία τους µε τις προσδοκίες από την εργασία, γεγονός που επηρεάζει την ψυχική ευεξία αλλά και περιορίζει την επαγγελµατική τους εξέλιξη.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι:
7 στα 10 άτοµα που ζουν µε διαβήτη είναι σε ηλικία εργασίας.
4 στα 5 άτοµα που ζουν µε διαβήτη παρουσίασαν επαγγελµατική εξουθένωση λόγω της νόσου.
Με αφορµή τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα ∆ιαβήτη, η ∆ιεθνής Οµοσπονδία ∆ιαβήτη (IDF) καλεί τους εργοδότες, τους εργαζόµενους και την παγκόσµια κοινότητα να βελτιώσουν τις γνώσεις τους σχετικά µε τον διαβήτη και να αναλάβουν δράση για τη δηµιουργία υποστηρικτικών εργασιακών περιβαλλόντων για τα άτοµα µε την πάθηση. Ζητά πιο συµπεριληπτικούς χώρους εργασίας, όπου τα άτοµα µε διαβήτη δεν θα αισθάνονται στιγµατισµό, διακρίσεις ή αποκλεισµό.
Ας µην ξεχνάµε τα βασικά µηνύµατα:
Ο διαβήτης µπορεί να επηρεάσει τους ανθρώπους σε κάθε στάδιο της ζωής τους.
Από την παιδική ηλικία έως την τρίτη ηλικία, οι προσπάθειες πρόληψης και φροντίδας του διαβήτη πρέπει να ενσωµατώνονται σε όλα τα στάδια της ζωής.
Η υποστήριξη της ευεξίας και της αυτοφροντίδας ενδυναµώνει τα άτοµα µε διαβήτη σε κάθε ηλικία.

*H Αργυρώ Γκόγκου είναι Παθολόγος µε εξειδίκευση στον Σακχαρώδη ∆ιαβήτη

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum