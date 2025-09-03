Παγανιστικά τελετουργικά που γίνονται ακόµα τη µεγαλύτερη µέρα του χρόνου

Κάθε χρόνο, στις 21 Ιουνίου, ο ήλιος παραµένει στον ουρανό λίγο περισσότερο από τις άλλες ηµέρες. Είναι το θερινό ηλιοστάσιο και άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη γιορτάζουν παγανιστικά τη µέρα µε ιδιαίτερες και σε ορισµένες περιπτώσεις… ηµίγυµνες τελετουργίες. Κάποια από τα έθιµα αυτά περιλαµβάνουν έξαλλους χορούς γύρω από φωτιές, άλλα προσοµοιάζουν σε συµβολικό θάνατο, τελετές γονιµότητας ή επίκληση αρχαίων θεών. Από την Εσθονία µέχρι τον Αρκτικό Κύκλο, οι «Ιστορίες από τον Κόσµο» σας παρουσιάζουν τελετουργίες που γίνονται -ακόµα και στις µέρες µας- την ηµέρα του θερινού ηλιοστασίου.

Εσθονία: χορός γύρω από τις φωτιές

Στην Εσθονία, το φεστιβάλ θερινού ηλιοστασίου Jaanipäev γιορτάζεται µε φωτιές – έξαλλους χορούς και παραδοσιακά άλµατα πάνω από τις φλόγες. Εκείνη την ηµέρα, άνθρωποι όλων των ηλικιών χορεύουν ξέφρενα και πηδούν πάνω από τις φλόγες προκειµένου να έχουν καλή τύχη, γονιµότητα και να διώξουν µακριά τα κακά πνεύµατα. Ο θρύλος λέει πως όσο πιο ψηλά πηδά κάποιος τόσο καλύτερες οι σοδειές και οι ροµαντικές επιδόσεις την επόµενη χρονιά. Η συγκεκριµένη παράδοση χρονολογείται από τα ειδωλολατρικά προχριστιανικά χρόνια, οπότε η φωτιά συµβόλιζε κάθαρση και προστασία. Παρά τις προφανείς ανησυχίες για την ασφάλεια, το συγκεκριµένο έθιµο εξακολουθεί να αποτελεί σηµαντικό µέρος των θερινών πάρτι σε όλη τη χώρα. Οικογένειες συγκεντρώνονται γύρω από τεράστιες φωτιές που καίνε µέχρι αργά το βράδυ, µε µουσική, φαγητό και αρκετό αλκοόλ. Ιδίως στις αγροτικές περιοχές η παράδοση διατηρείται στο ακέραιο και οι άλτες δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους. Εννοείται πως κάποιες φορές υπάρχουν τραυµατισµοί, αλλά φαίνεται πως είναι ασήµαντοι µπροστά στην ευηµερία και την καλοτυχία που υπόσχεται η νέα χρονιά!

∆ιαβάστε επίσης: https://estonianworld.com/life/estonias-jaanipaev-from-pagan-rituals-to-national-identity

Αγγλία: Γυµνοί χοροί!

Το Γκλάστονµπερι της Αγγλίας είναι hotspot πνευµατικών αναζητητών και νεοπαγανιστών. Είναι λοιπόν λογικό, κατά το θερινό ηλιοστάσιο, το Γκλάστονµπερι Τορ να µεταµορφώνεται σε τόπο ψαλµών, τυµπάνων και γυµνών χορών. «∆ρυίδες», «µάγισσες» και πνευµατιστές συγκεντρώνονται πριν από την ανατολή για να χαιρετήσουν τον ήλιο από την κορυφή του λόφου σε µια τελετουργία που αποσκοπεί να τιµήσει αρχαίες παραδόσεις που εξυµνούν τη Φύση. Κάποιοι έρχονται ντυµένοι µε τελετουργικά ράσα ή στέµµατα από λουλούδια. Άλλοι έρχονται εντελώς γυµνοί, πιστεύοντας ότι το γυµνό τους φέρνει πιο κοντά στη Γη. Το τελετουργικό γίνεται συνήθως ήσυχα και µε σεβασµό, περιλαµβάνει τραγούδια, προσφορές και συµβολικές χειρονοµίες όπως η ρίψη νερού ή το άναµµα θυµιάµατος. Το Τορ, µε τον πύργο και την πανοραµική θέα του, πιστεύεται ότι ήταν ιερός τόπος πολύ πριν από την έλευση του χριστιανισµού. Σήµερα, εξακολουθεί να θεωρείται τόπος έντονης ενέργειας. Παρότι αυτές οι εκδηλώσεις δεν είναι επίσηµα οργανωµένες, κάθε χρόνο οι συγκεντρωµένοι είναι όλο και περισσότεροι, µε την αστυνοµία συνήθως να παρακολουθεί από απόσταση — αφήνοντας τους παγανιστές ….∆ρυίδες να χορεύουν ξέφρενα µέχρι την αυγή.

∆είτε ένα χαρακτηριστικό βίντεο εδώ:

Και διαβάστε περισσότερα εδώ: https://www.vice.com/da/article/joe-stone-theo-cottle-wiccan-witches

Αρκτικός Κύκλος: ο ήλιος που δεν δύει

Σε περιοχές όπως το Τρόµσε της Νορβηγίας και το Ροβανιέµι της Φινλανδίας, το θερινό ηλιοστάσιο προσφέρει 24ωρο θέαµα κατά το οποίο ο ήλιος δεν δύει ποτέ. Γνωστό ως «Ήλιος του Μεσονυχτίου», το φυσικό φαινόµενο µετατρέπει την ηµέρα σε ένα σουρεαλιστικό, παρατεταµένο λυκόφως όπου ο ουρανός λάµπει διαρκώς χρυσαφένιος. Για να το γιορτάσουν, οι ντόπιοι διοργανώνουν φεστιβάλ µε υπαίθριες συναυλίες, αγώνες µε τάρανδους και µεταµεσονύκτια τουρνουά γκολφ. Στη Σουηδία ερµηνεύουν παραδοσιακά τραγούδια, φορούν τοπικές ενδυµασίες και γλεντούν κάτω από τον λαµπερό ουρανό. Οι επισκέπτες περιγράφουν το θέαµα των εορτασµών ως απόκοσµο, όµορφο και ελαφρώς αποπροσανατολιστικό. Για τη χώρα, η µεγαλύτερη µέρα του χρόνου «τεντώνεται» σε µια σουρεαλιστική, άγρυπνη γιορτή.

∆ιαβάστε επίσης: www.visitnorway.com/things-to-do/nature-attractions/midnight-sun

Ουκρανία: κάψιµο ανθρώπινων οµοιωµάτων

Στην Ουκρανία και σε άλλες σλαβικές χώρες, το θερινό ηλιοστάσιο συµπίπτει µε τη Νύχτα Kupala, και εκφράζεται µε ένα µείγµα παγανιστικών τελετουργιών γονιµότητας και χριστιανικής παράδοσης. Κεντρικό στοιχείο του εορτασµού είναι το κάψιµο ανθρωπόµορφων οµοιωµάτων – συµβολικών µορφών που αντιπροσωπεύουν τον χειµώνα, την ατυχία και την κακή τύχη. Στο πλαίσιο του τελετουργικού, νεαρά ζευγάρια πηδούν πάνω από φωτιές, κορίτσια πετάνε στεφάνια από λουλούδια σε ποτάµια και εικονικοί γάµοι πραγµατοποιούνται υπό το φως της φωτιάς. Σε ορισµένα χωριά, οι κάτοικοι κατασκευάζουν γιγάντιες ψάθινες κούκλες και τις καίνε τελετουργικά ενώ ψάλλουν ή χορεύουν σε κύκλους. Πρόκειται για ένα χαοτικό µείγµα δεισιδαιµονίας, διασκέδασης και αρχαίων συµβολισµών. Παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες να κατασταλούν οι εκδηλώσεις, αρκετοί σύγχρονοι Ουκρανοί γιορτάζουν πλήρως τη Νύχτα Kupala µε µουσικά φεστιβάλ και ολονύχτιες συγκεντρώσεις σε δάση που αµβλύνουν τα όρια µεταξύ παράδοσης, παγανισµού και δυνατής µουσικής.

∆ιαβάστε επίσης: https://kyivindependent.com/ivana-kupala-ukraines-midsummer-festival

Νέα Υόρκη: Ολονύχτιοι εορτασµοί

Κάθε Ιούνιο, η Νέα Υόρκη µετατρέπεται από εµπορική πρωτεύουσα σε πνευµατική αρένα. Ο εορτασµός του θερινού Ηλιοστασίου στην Times Square, είναι αληθινή φαντασµαγορία. Χιλιάδες γιόγκα απλώνουν χαλάκια στη µέση του δρόµου και εκτελούν µαζικά συγχρονισµένους χαιρετισµούς στον ήλιο, κοιτάζοντας αντί για τα βουνά, τους… ουρανοξύστες. Η παράδοση αυτών των εορτασµών ξεκίνησε το 2003, όταν κάποιοι γιόγκι θέλησαν να προσευχηθούν και να γιορτάσουν για να ανακτήσουν ηρεµία και ενσυνειδητότητα κατά τη διάρκεια της κορύφωσης του έτους. Οι γιόγκι επέλεξαν το ηλιοστάσιο -όταν ο ήλιος φτάνει στο ζενίθ του- ως συµβολική στιγµή για να αναλογιστούν και να «επαναφορτίσουν» την ψυχή τους. Πλέον, η εκδήλωση προσελκύει διεθνείς εκπαιδευτές και µεταδίδεται παγκοσµίως. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτές οι εκδηλώσεις είναι στο µεγαλύτερο µέρος τους performance art. Ωστόσο και πάλι, αποτελεί κοµµάτι της παράξενης µαγείας που χαρακτηρίζει τη Νέα Υόρκη.

∆είτε ένα σχετικό βίντεο εδώ:

Και διαβάστε περισσότερα εδώ: www.timessquarenyc.org/things-to-do/solstice