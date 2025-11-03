menu
ΠΑΕ Βόλος: «Έχουμε υποβάλλει μήνυση κατά του Σούντγκρεν. Καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται»

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η ΠΑΕ Βόλος γνωστοποίησε ότι έχει υποβάλλει μήνυση κατά του Ντάνιελ Σούντγκρεν, για τις «ψευδείς και ανυπόστατες», όπως τις χαρακτηρίζει, δηλώσεις του, σχετικά με «στημένους» αγώνες της θεσσαλικής ομάδας στα play-out του περσινού πρωταθλήματος της Super League. Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο σύλλογος της Μαγνησίας αναφέρει ότι ο Σουηδός ποδοσφαιριστής θα πρέπει «να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία», υπογραμμίζοντας ότι, σε αντίθετη περίπτωση «θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια».

Η ανακοίνωση του Βόλου: «Για την πλήρη και σωστή ενημέρωση της φίλαθλης κοινής γνώμης σχετικά με τις ψευδείς και ανυπόστατες δηλώσεις του πρώην ποδοσφαιριστή Σούντγκρεν, που είδαν το φως της δημοσιότητας, κάνουμε γνωστό ότι η ΠΑΕ Βόλος ήδη έχει υποβάλλει μήνυση εναντίον του, προκειμένου ο εν λόγω να εμφανιστεί ενώπιον της Ελληνικής Δικαιοσύνης και να αποδείξει όσα ισχυρίζεται, προσκομίζοντας σοβαρά αποδεικτικά στοιχεία.
Στην αντίθετη περίπτωση θα είναι ένας κοινός συκοφάντης και βεβαίως θα υποχρεωθεί να εξηγήσει ποιος τον έβαλε να προχωρήσει σε αυτή την επαίσχυντη, όσο και ανεξήγητη ενέργεια.
Ο καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.
Sundgren shame on you».

