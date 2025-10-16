ΠΑΕ Χανιά: Ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων για τον αγώνα με Μαρκό

Η ΠΑΕ Χανιά ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα της 6ης αγωνιστικής της Super League 2 με αντίπαλο την Μαρκό, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 στις 14:00 στο γήπεδο Περιβολίων, έχει ήδη ξεκινήσει.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «οι φίλαθλοι μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας Ticketmaster και από την επίσημη ιστοσελίδα της ΠΑΕ Χανιά.

Την ημέρα του αγώνα, τα εκδοτήρια του γηπέδου θα ανοίξουν στις 12:30.

Οι τιμές εισιτηρίων διαμορφώνονται ως εξής:

Θύρες 1 και 2: 10€

Θύρα VIP: 25€

Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα εισέρχονται στο γήπεδο με την επίδειξη του αντίστοιχου εισιτηρίου»