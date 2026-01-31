ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ: Ενίσχυση στην άμυνα με Κοπας και Αβεντισιάν

1 από 2

Tην απόκτηση του Σλοβάκου κεντρικού αμυντικού Adam Kopas, γνωστοποίησε χθες η ΠΑΕ Χανιά.

Ο Adam Kopas γεννήθηκε στις 16 Αυγούστου 1999 στη Ζίλινα της Σλοβακίας, έχει ύψος 1,90 μ. και αγωνίζεται ως σέντερ μπακ, ξεχωρίζοντας για τη δύναμή του στο ψηλό παιχνίδι, την τακτική του συνέπεια και την ικανότητά του να συμβάλλει τόσο ανασταλτικά όσο και δημιουργικά.

Συνολικά, στην επαγγελματική του καριέρα μετρά 239 συμμετοχές, 22 γκολ και 29 ασίστ.

Οσον αφορά στον Αβέντις Αβεντισιάν γεννήθηκε στις 17 Αυγούστου 2002 στη Θεσσαλονίκη, έχει ύψος 1,72 μ., είναι αριστεροπόδαρος και αγωνίζεται ως ακραίος μπακ. Διαθέτει διπλή υπηκοότητα, Ελλάδας και Αρμενίας.

Εξάλλου, όπως ανακοινώθηκε χθες το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του συλλόγου για τα play outs θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο.

Σύμφωνα με την σχετική ενημέρωση από την ΠΑΕ οι προπονήσεις θα διεξαχθούν στην Αγία Νάπα και θα διαρκέσουν έως τις 9 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της ομάδας στην Κύπρο, έχουν προγραμματιστεί και δύο φιλικοί αγώνες, στο πλαίσιο της αγωνιστικής ετοιμότητας ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων.