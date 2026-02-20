menu
Παρασκευή, 20 Φεβρουαρίου, 2026
Αθλητικά

ΠΑΕ Χανιά: Αποχαιρέτησε τον Αοσμαν

Γιώργος Δρακάκης
Γιώργος Δρακάκης
0

Οπως ήταν αναμενόμενο μετά την απόκτηση 16 νέων παικτών σίγουρα κάποιοι ακόμα θα αποχαιρετήσουν την ομάδα των Χανίων και χθες πήρε σειρά ο Συρο-Γερμανός Αίας Αοσμαν. Ουσιαστικά δεν υπολογίζονται και οι Σερβιλάκης, Αγριμάκης που όμως παραμένουν στην ομάδα ενώ από τους νέους ο Μοβσεσιάν πήρε φανέλα βασικού σε 3 παιχνίδια αλλά τελευταία δείχνει να έχει χάσει έδαφος. Η αποστολή θα αναχωρήσει σήμερα το πρωί για Αθήνα και στη συνέχεια θα μεταβεί στο Αργος για το αυριανό παιχνίδι με τον ουραγό Παναργειακό.
Η σχετική ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Χανιά ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Aias Aosman.
Ο Aosman φόρεσε τη φανέλα της ομάδας μας το περασμένο καλοκαίρι και στο διάστημα της παρουσίας του κατέγραψε 16 συμμετοχές, σημειώνοντας 1 γκολ και μοιράζοντας 2 ασίστ.
Τον ευχαριστούμε θερμά για την προσφορά του στην ομάδα και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της ποδοσφαιρικής του πορείας, καθώς και ό,τι καλύτερο σε προσωπικό επίπεδο».

ΝΙΚΗ-ΑΝΑΣΑ Ο ΑΣΤΕΡΑΣ Χ.
Στον βραδυνό αγώνα της Τετάρτης ο Αστέρας Χ. νίκησε στη Μ. Ελκά 3-2 την Ασπίδα και έφτασε τους 10 βαθμούς παίρνοντας βαθιά βαθμολογική ανάσα.

Β’ κατηγορία “Γ. Ζαγουράκης”
17η αγωνιστική
• Αστέρας Χ. – Ασπίδα 3-2
Γκολ: 45+1 Κατελανάκης, 56’ Μεταξάς, 84’ Καραμιχάλης – 70’ Διγενάκης, 74’ Μπόκολος
Κόκκινες: 90+ Παπαδάκης – 74’ Μπόκολος
Διαιτητής: Κανελάκης (Λογαρίδης – Μαρκετάκης)
Αστέρας Χαλ. (Γιάννης Χαζηράκης): Τραχαλάκης, Κυριακάκης (60’ Ζωγραφάκης), Σκουμπάκης, Κοντός, Σπανουδάκης, Ντουντουνάκης, Καραμιχάλης, Κατελανάκης, Γαρυφαλλής (63’ Παπαδάκης), Λαμάι, Μεταξάς (81’ Παρασκάκης-Μπατίστας)
Ασπίδα (Δημήτρης Φούρλας): Βουλγαράκης, Φούτρας, Ιβόπουλος, Διγενάκης, Σισώης (33’ λ.τρ. Κυμινουλάκης), Μητσώνης, Μπερβανάκης, Μπαχτής (81’ Ταξιάρχου), Μπόκολος Κ., Τρουλλινός, Κοκοτσάκης (87’ Κουφάκης)

