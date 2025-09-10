ΠΑΕ Χανιά: Ανακοίνωσαν τον Σπιριντόνοβιτς

Την απόκτηση του Σρνταν Σπιριντόνοβιτς ανακοίνωσε η ΠΑΕ Χανιά την Τετάρτη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του συλλόγου ο Σπιριντόνοβιτς «επιστρέφει στο ελληνικό ποδόσφαιρο για να φορέσει τη φανέλα της ομάδας μας!

Ο 31χρονος Αυστριακός μεσοεπιθετικός σερβικής καταγωγής έχει γράψει τη δική του ιστορία σε κορυφαία πρωταθλήματα και έρχεται να προσφέρει εμπειρία, ποιότητα και γκολ.

Με θητεία σε Πανιώνιο, Ατρόμητο, Ερυθρό Αστέρα, Πογκόν Στσέτσιν και άλλες σημαντικές ομάδες της Ευρώπης, ο “Spiri” φέρνει μαζί του την ταχύτητα, την τεχνική και τη νοοτροπία νικητή»