menu
12.2 C
Chania
Κυριακή, 15 Μαρτίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΥγεία
Υγεία

Παχυσαρκία και ενέσιµα φάρµακα

Μαρία Μαρινάκη - Γαβριλάκη
0

»Η νέα εποχή στη θεραπεία  της σύγχρονης επιδηµίας

Η παχυσαρκία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής.

Τα ενέσιµα φάρµακα για την απώλεια βάρους αποτελούν σήµερα µία επανάσταση στην ενδοκρινολογία. Η ανάπτυξη αυτών των θεραπειών δεν προέκυψε ξαφνικά. Η επιστηµονική έρευνα γύρω από τους µηχανισµούς ρύθµισης της όρεξης και του µεταβολισµού εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από την περίοδο της εκπαίδευσής µου στο Imperial College of London πραγµατοποιούνταν σηµαντικές µελέτες προς αυτήν την κατεύθυνση. Για εµάς, λοιπόν, δεν είναι κάτι νέο, καθώς τα µελετούµε και τα εφαρµόζουµε στην πράξη εδώ και χρόνια.

∆εν παύουν όµως να είναι φάρµακα και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται. Η σωστή επιλογή ασθενών, η εκτίµηση πιθανών αντενδείξεων και η παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση τους.

Τα ενέσιµα φάρµακα αποτελούν σήµερα την πλέον ιατρικά τεκµηριωµένη φαρµακευτική θεραπεία για την παχυσαρκία. Ωστόσο, δεν αποτελούν πανάκεια. Η αποτελεσµατικότητά τους µεγιστοποιείται όταν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αλλαγής τρόπου ζωής, που περιλαµβάνει σωστή διατροφική εκπαίδευση και συστηµατική φυσική δραστηριότητα.

Ο µηχανισµός δράσης των φαρµάκων αυτών βασίζεται κυρίως στην αύξηση του αισθήµατος κορεσµού και στην επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης, γεγονός που οδηγεί σε µικρότερη πρόσληψη τροφής. Παράλληλα συµβάλλουν στη βελτίωση του γλυκαιµικού ελέγχου χωρίς να προκαλούν επεισόδια υπογλυκαιµίας.

∆εν πρόκειται για «µαγικό ραβδί» αισθητικής βελτίωσης, αλλά για ένα ουσιαστικό εργαλείο βελτίωσης της υγείας των ασθενών µε παχυσαρκία. Η απώλεια βάρους συνδέεται µε σηµαντικά οφέλη, όπως η µείωση της αρτηριακής πίεσης, η βελτίωση της δυσλιπιδαιµίας, η βελτίωση του γλυκαιµικού ελέγχου και η µείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών συµβαµάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις, η απώλεια βάρους µπορεί να φτάσει ακόµη και το 20–22%, ποσοστό που προσεγγίζει τα αποτελέσµατα των βαριατρικών χειρουργικών επεµβάσεων.

Η συνεχής ανάπτυξη νέων σκευασµάτων, ακόµη και σε µορφή χαπιού που αναµένεται στο µέλλον και στην Ελλάδα, δηµιουργεί µια νέα θεραπευτική πραγµατικότητα για την αντιµετώπιση της χρόνιας πολυπαραγοντικής νόσου της παχυσαρκίας. Μιας νόσου που απαιτεί επιστηµονική γνώση, εξατοµικευµένη προσέγγιση και υπεύθυνη ιατρική διαχείριση.

*Η Μαρία Μαρινάκη Γαβριλάκη είναι ενδοκρινολόγος -∆ιαβητολόγος MSc στη Γυναικεία Αναπαραγωγή, µε εκπαίδευση στην Παχυσαρκία στο Imperial College of London.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum