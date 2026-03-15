Παχυσαρκία και ενέσιµα φάρµακα

»Η νέα εποχή στη θεραπεία της σύγχρονης επιδηµίας

Η παχυσαρκία αποτελεί µία από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της σύγχρονης ιατρικής.

Τα ενέσιµα φάρµακα για την απώλεια βάρους αποτελούν σήµερα µία επανάσταση στην ενδοκρινολογία. Η ανάπτυξη αυτών των θεραπειών δεν προέκυψε ξαφνικά. Η επιστηµονική έρευνα γύρω από τους µηχανισµούς ρύθµισης της όρεξης και του µεταβολισµού εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια. Ήδη από την περίοδο της εκπαίδευσής µου στο Imperial College of London πραγµατοποιούνταν σηµαντικές µελέτες προς αυτήν την κατεύθυνση. Για εµάς, λοιπόν, δεν είναι κάτι νέο, καθώς τα µελετούµε και τα εφαρµόζουµε στην πράξη εδώ και χρόνια.

∆εν παύουν όµως να είναι φάρµακα και ως τέτοια πρέπει να αντιµετωπίζονται. Η σωστή επιλογή ασθενών, η εκτίµηση πιθανών αντενδείξεων και η παρακολούθηση πιθανών παρενεργειών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφαλή χρήση τους.

Τα ενέσιµα φάρµακα αποτελούν σήµερα την πλέον ιατρικά τεκµηριωµένη φαρµακευτική θεραπεία για την παχυσαρκία. Ωστόσο, δεν αποτελούν πανάκεια. Η αποτελεσµατικότητά τους µεγιστοποιείται όταν εντάσσονται σε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα αλλαγής τρόπου ζωής, που περιλαµβάνει σωστή διατροφική εκπαίδευση και συστηµατική φυσική δραστηριότητα.

Ο µηχανισµός δράσης των φαρµάκων αυτών βασίζεται κυρίως στην αύξηση του αισθήµατος κορεσµού και στην επιβράδυνση της γαστρικής κένωσης, γεγονός που οδηγεί σε µικρότερη πρόσληψη τροφής. Παράλληλα συµβάλλουν στη βελτίωση του γλυκαιµικού ελέγχου χωρίς να προκαλούν επεισόδια υπογλυκαιµίας.

∆εν πρόκειται για «µαγικό ραβδί» αισθητικής βελτίωσης, αλλά για ένα ουσιαστικό εργαλείο βελτίωσης της υγείας των ασθενών µε παχυσαρκία. Η απώλεια βάρους συνδέεται µε σηµαντικά οφέλη, όπως η µείωση της αρτηριακής πίεσης, η βελτίωση της δυσλιπιδαιµίας, η βελτίωση του γλυκαιµικού ελέγχου και η µείωση του κινδύνου καρδιαγγειακών συµβαµάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις, η απώλεια βάρους µπορεί να φτάσει ακόµη και το 20–22%, ποσοστό που προσεγγίζει τα αποτελέσµατα των βαριατρικών χειρουργικών επεµβάσεων.

Η συνεχής ανάπτυξη νέων σκευασµάτων, ακόµη και σε µορφή χαπιού που αναµένεται στο µέλλον και στην Ελλάδα, δηµιουργεί µια νέα θεραπευτική πραγµατικότητα για την αντιµετώπιση της χρόνιας πολυπαραγοντικής νόσου της παχυσαρκίας. Μιας νόσου που απαιτεί επιστηµονική γνώση, εξατοµικευµένη προσέγγιση και υπεύθυνη ιατρική διαχείριση.

*Η Μαρία Μαρινάκη Γαβριλάκη είναι ενδοκρινολόγος -∆ιαβητολόγος MSc στη Γυναικεία Αναπαραγωγή, µε εκπαίδευση στην Παχυσαρκία στο Imperial College of London.