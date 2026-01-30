Π. Πολάκης: Η έλλειψη χώρων στάθμευσης κάνουν τα Χανιά απροσπέλαστα

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου ο Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Παύλος Πολάκης συναντήθηκε στο γραφείο του με αντιπροσωπεία κατοίκων της παλιάς πόλης και της Νέας Χώρας καθώς και με αντιπροσωπεία επιστημονικών, επαγγελματικών φορέων και εργαζομένων παλιάς πόλης και Εμπορικού Κέντρου. Στην συνάντηση κλήθηκε και συμμετείχε η επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης του Δήμου κ. Κατερίνα Μανιμανάκη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση «όλοι οι παρευρισκόμενοι εξέφρασαν την βαθιά τους αγωνία και δυσαρέσκεια για την κατάσταση που επικρατεί στις περιοχές που ζούνε, εργάζονται ή διατηρούν τις επιχειρήσεις τους εξαιτίας του κυκλοφοριακού και της έλλειψης χώρων στάθμευσης . Τόσο οι φορείς όσο και η κυρία Μανιμανάκη έθεσαν υπ όψιν του Βουλευτή σειρά προτάσεων που έχουν θέσει στην Δημοτική Αρχή για αξιοποίηση χώρων μέσα στην πόλη αλλά περιαστικά, χωρίς όμως καμιά ανταπόκριση . Αντίθετα ακόμα και στην περίπτωση του πρώην εργοστασίου της ΑΒΕΑ που αγοράστηκε από τον Δήμο με σκοπό την δημιουργία πάρκου και κατασκευή υπόγειου γκαράζ, με πρόσφατη ανακοίνωση ο χώρος θα χρησιμοποιηθεί για να φιλοξενήσει Λαϊκή αγορά . Καμία επίσης ανταπόκριση δεν υπήρξε στην πρόταση για δημιουργία υπόγειων χώρων στάθμευσης στο Εθνικό Στάδιο Χανίων παρά το γεγονός ότι αποδεσμεύτηκε από την Αρχαιολογία. Η λειτουργία των δύο περιφερειακών χώρων στάθμευσης, από τους τέσσερις που είχαν ανακοινωθεί στην ουσία αυτός του Κλαδισού καλύπτει στο μεγαλύτερο μέρος του τις ανάγκες του παρακείμενου κολυμβητηρίου.

Από την πλευρά του ο κύριος Πολάκης συμφώνησε απόλυτα για τις συνθήκες μη προσβασιμότητας που επικρατούν στην πόλη των Χανίων γιατί ο Δήμος έχει επιλέξει το μοντέλο μιας πόλης που να εξυπηρετεί τον υπερτουρισμό, τη λειτουργία των μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων και της κρουαζιέρας σε βάρος της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Αδιανόητο να προηγηθεί σχεδιασμός και υλοποίηση των έργων διαπλάτυνσης πεζοδρομίων, ποδηλατοδρομιών και πεζοδρομήσεων , χωρίς να έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί προηγουμένως η εξασφάλιση χώρων στάθμευσης ανάλογες όσων χάθηκαν. Αδιανόητο το ότι ο Δήμος δεν αξιοποίησε την χρηματοδότηση του ταμείου Ανάκαμψης προς αυτήν την κατεύθυνση δημιουργώντας επίγειους χώρους πρασίνου και αναψυχής με ταυτόχρονη δημιουργία υπογείων χώρων στάθμευσης ή και αξιοποίηση ήδη υπαρχόντων σημείων που έχουν προταθεί, έργα που θα βελτίωναν την αισθητική και την λειτουργικότητα της πόλης. Ο κύριος Πολάκης έκανε σαφές στους αντιπροσώπους των φορέων και των κατοίκων που τον συνάντησαν, πως θα σταθεί δίπλα τους σε κάθε διεκδίκηση για την πόλη που θέλουμε να ζούμε εμείς και τα παιδιά μας»