Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Πολιτική

Π. Πολάκης: Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν την θέση τους

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
0

Την θέση του σε σχέση με τα όσα έγιναν στην Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, ξεκαθάρισε με ανάρτησή του ο Παύλος Πολάκης.

Συγκεκριμένα αναφέρει: Επειδή βλέπω πολλές «διαρροές», που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα από την συνεδρίαση της Π.Γ, αυτά που είπα είναι τα εξής: 1) Την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα δεν την θεωρώ θετική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ, που πέρασε δύο διασπάσεις πρόσφατα και πήγε να ισορροπήσει μετά τις τελευταίες εκλογές για πρόεδρο και το πρόσφατο συνέδριο που διατυπώσαμε ένα ξεκάθαρο πρόγραμμα αριστερών προοδευτικών αλλαγών, πάνω στο οποίο καλέσαμε και καλούμε όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις να τοποθετηθούν. Αντικειμενικά η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα διασπά και αδυνατίζει τον ΣΥΡΙΖΑ και αυτό που μέχρι τώρα έχει καταλήξει και προτείνει ως λόγο και τακτική.

2) Προσωπικά αρνήθηκα να δώσω οποιαδήποτε συνέντευξη πριν την Πολιτική Γραμματεία και δεν μου αρέσει να βλέπω κάποιους να βγαίνουν στα κανάλια λες και είναι “εκπρόσωποι τύπου” του νέου κόμματος, όντας βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Φτάνει!!!

3) Θεωρώ πως όλοι και εννοείται και η όποια απόπειρα του Αλέξη Τσίπρα θα κριθεί πρώτα απ΄όλα και πάνω απ΄όλα από το πρόγραμμα που θα εκπέμψει σε σχέση με το τι έχει ανάγκη η κοινωνική πλειοψηφία μετά την καταστροφική εξαετία Μητσοτάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πρόγραμμα διατυπωμένο στο συνέδριο και με ανάλυση των αξόνων του πρόσφατα στη ΔΕΘ από τον Σωκράτη Φάμελλο και στη βάση αυτή καλεί τους πάντες και πρώτα απ΄όλα τον ελληνικό λαό.

4)Αυτά που μέχρι στιγμής έχω ακούσει (πολύ λίγα και γενικόλογα) σε προγραμματικό επίπεδο από τον Αλέξη Τσίπρα πχ για “ταμείο εφοπλιστών” εμένα δεν με εμπνέουν!

5) Προφανώς δεν υπάρχουν μεσσίες, αλλά συλλογική προσπάθεια και λαϊκό κίνημα που αν δεν κινηθεί δεν θα αλλάξει τίποτα! Γι αυτό συνεχίζουμε τον ασυμφιλίωτο αγώνα απέναντι στην διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει. Εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και καλώ όλους να ξεκαθαρίσουν την θέση τους.

Συνεχίζουμε τον ασυμφίλιωτο αγώνα απέναντι στη διαπλοκή και την πτώση του παρακράτους Μητσοτάκη με βάση τις θέσεις που έχουμε καταλήξει» .

