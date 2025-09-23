Π. Λούβρος στα “Χ.ν.”: «∆εν πάµε να γίνουµε ήρωες, ήρωες είναι οι κάτοικοι της Γάζας»

» Το µέλος της ελληνικής αποστολής που βάζει πλώρη για την Παλαιστίνη µιλά στα «Χανιώτικα νέα» για το ριψοκίνδυνο εγχείρηµα

«Φόβος πάντα υπάρχει, δεν πάµε να γίνουµε ήρωες! Ήρωες είναι οι κάτοικοι της Γάζας που παλεύουν καθηµερινά για να ζήσουν και να αντισταθούν στον κατακτητή» είναι τα λόγια του Παντελή Λούβρου, ενός από τους πολλούς ανθρώπους που επιβαίνει σε σκάφος της ελληνικής αποστολής µε κατεύθυνση τη Γάζα και στόχο το “σπάσιµο” του αποκλεισµού της!

Συνοµιλήσαµε τηλεφωνικά µε τον Π. Λούβρο καθώς βρίσκεται σε ένα από τα σκάφη της αποστολής “Global Sumud Flotilla” που πλέει βόρεια της Κρήτης. «∆υστυχώς έχουµε καθυστερήσει στο εγχείρηµά µας γιατί παρότι είναι Σεπτέµβρης ο καιρός δεν µας κάνει τη χάρη! Έχουµε ισχυρό βοριά, δυνατό αέρα που δυσκολεύει την πλεύση µας προς τη Γάζα» εξηγεί στην αρχή της κουβέντας µας.

Επανερχόµαστε στο θέµα του φόβου καθώς η αποστολή κρύβει τεράστιους κινδύνους. «Όλοι φοβόµαστε, είναι ανθρώπινο συναίσθηµα ο φόβος και κανείς δεν µπορεί να το αρνηθεί. Και οι συγγενείς, οι φίλοι, οι σύντροφοι ανησυχούν» απαντά ο Παντελής και συνεχίζει υπογραµµίζοντας πως « έχουµε φτάσει σε ένα σηµείο που ανησυχεί και ένα µεγάλο κοµµάτι της νεολαίας και των εργαζοµένων. Όµως έχοντας ο ένας τον άλλο σε αυτήν την αποστολή, βλέποντας τη στήριξη των εργαζοµένων, των δεκάδων σωµατείων και συλλογικοτήτων ενσωµατώνουµε το φόβο. Είναι τόσα πολλά τα ενθαρρυντικά µηνύµατα που µας συγκινούν και µας δίνουν δύναµη! Ήταν τόσο ελπιδοφόρα η αναχώρηση µας από τη Σύρο, µοναδική εµπειρία! Το ίδιο και στη Μήλο είδαµε κόσµο να έρχεται στο σκάφος µας και να µας φέρνει φάρµακα ως ανθρωπιστική βοήθεια, άλλοι πάλι να δίνουν χρήµατα, λίγα, ότι έχει ο καθένας αλλά αυτό που µετράει είναι η κίνηση και η ανθρωπιά που δείχνουν».

Οι τελευταίες προσπάθειες να “σπάσει” ο ναυτικός αποκλεισµός της Γάζας απέτυχαν επισηµαίνουµε στο συνοµιλητή µας. Ένα σκάφος βυθίστηκε από ισραηλινό drone, ένα επόµενο καταλήφθηκε από κοµάντος και οδηγήθηκε σε Ισραηλινό λιµάνι, τι κάνει διαφορετική τι δική σας αποστολή; «Πράγµατι έγιναν κάποιες πολύ σοβαρές προσπάθειες, µε καλό σκοπό , πού όµως ήταν µεµονωµένες. Το εγχείρηµα του “Global Sumud Flotilla” να σπάσει ο αποκλεισµός είναι ένα παγκόσµιο γεγονός. Συµµετέχουν περισσότερα από 50 σκάφη µε ένα πολύ µεγάλο αριθµό ανθρώπων από όλον τον κόσµο. ∆ιαφέρουν από τις αποστολές πρόσφατα αλλά και στο παρελθόν. Όλη αυτή η προσπάθεια µε ενέπνευσε αλλά µε συγκλονίζει η γενοκτονία που υλοποιεί το κράτος του Ισραήλ, σε συνεργασία πάντα µε τους Αµερικάνους αλλά και τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής κυβέρνησης. Και η αποστολή µας πέρα από την καταδίκη της γενοκτονίας αναδεικνύει και την αλληλεγγύη των λαών. Πρέπει να αφυπνιστούν όλοι, οι λαοί να ξεσηκωθούν ενάντια σε αυτήν την γενοκτονία. ∆εν µπορώ να προβλέψω αν θα καταφέρουµε να φτάσουµε στη Γάζα, αλλά σίγουρα είµαστε αποφασισµένοι όλοι στη ∆ιεθνή Αποστολή, χωρίς τη χρήση βίας να διεκδικήσουµε να περάσει ο στόχος µε την ανθρωπιστική βοήθεια στην πολύπαθη αυτή περιοχή» απαντάει.

Ο Παντελής συγκλονίστηκε από τις δράσεις, κινητοποιήσεις, διαµαρτυρίες το τελευταίο διάστηµα σε όλη τη χώρα. «Είχαµε δηµόσιες εκδηλώσεις, συναυλίες, παρεµβάσεις, διαδηλώσεις, ο λαός πλέον µιλάει ανοικτά και ζητάει να σταµατήσει η γενοκτονία. ΟΙ κινητοποιήσεις του κόσµου και τον Αύγουστο στην Ελλάδα όπου χιλιάδες κόσµος κατέβηκε σε διάφορα σηµεία της χώρας δηλώνοντας την αλληλεγγύη του ήταν κάτι το φανταστικό, συµµετείχα και εγώ ως µέλος της “Κοµµουνιστικής Απελευθέρωσης” οργάνωση που µετέχει στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ και ήταν µια ξεχωριστή εµπειρία! Η αξία της συλλογικότητας, το “εµείς” πάνω από το “εγώ” πέρασαν µέσα και από αυτές τις δράσεις» αναφέρει.

Τι θα έλεγε όµως σε κάποιον που θα του τόνιζε ότι: «Κάνετε “τσάµπα κόπο” το Ισραηλινό ναυτικό, η αεροπορία, ο στρατός είναι πανίσχυροι, δεν θα πετύχετε κάτι…». «Θα απαντούσα πως τίποτα δεν πάει χαµένο στη ζωή και το έχει αποδείξει η ιστορία. Ότι και να γίνεται έχει τη σηµασία του , αφήνει την παρακαταθήκη του, αφήνει το λιθαράκι. Εµείς θέλουµε να αφήσουµε µια παρακαταθήκη αλληλεγγύης και στήριξης στον Παλαιστινιακό λαό , πιστεύοντας παράλληλα και στη δηµιουργία ενός άλλου εργατικού κινήµατος, αυτού που χρειάζεται και η χώρα µας για να πετύχουµε την ανατροπή. Οι εργαζόµενοι έχουν βγει µπροστά και θα ήθελα να τους στείλω το µήνυµα να παραµείνουν σε εγρήγορση ! Όπως οι λιµενεργάτες της Γένοβας που δήλωσαν πως αν πειραχτεί έστω και ένα από τα σκάφη θα προχωρήσουν σε γενική απεργία να κάνουν το ίδιο και να να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις, απεργίες, διαδηλώσεις» καταλήγει.