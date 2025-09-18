Ούτε µία θέση για τροφοδοσία

Σειρά καταστηµάτων στην οδό Παπανδρέου από την πλατεία ∆ικαστηρίων µέχρι το ρολόι, όµως δεν υπάρχει ούτε µία θέση για φορτοεκφόρτωση εµπορευµάτων.

Το πρόβληµα είναι καθηµερινό, µε επαγγελµατίες της περιοχής να µας περιγράφουν µια αδιέξοδη κατάσταση, καθώς τα οχήµατα που σταµατούν για τροφοδοσία είτε αναγκάζονται να διπλοπαρκάρουν προκαλώντας κυκλοφοριακό πρόβληµα, είτε σταθµεύουν παράνοµα σε θέσεις για ΑµεΑ.

Πρόσφατα µάλιστα βεβαιώθηκε σχετική τροχονοµική παράβαση σε επαγγελµατία οδηγό µε την Τροχαία να κάνει µεν τυπικά τη δουλειά της, τον επαγγελµατία δε να αναρωτιέται πώς µπορεί να κάνει αυτός τη δουλειά του όταν δεν υπάρχουν όσα έπρεπε να έχει προβλέψει ο ∆ήµος.