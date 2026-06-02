Ουρές χιλιομέτρων και χάος στο κέντρο της πόλης (φωτ.)

1 από 16

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματισθεί στην οδό Κισσάμου καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ασφαλτόστρωσης. Όπως μετέφεραν στα «Χανιώτικα νέα» οδηγοί για να διασχίσουν μία απόσταση περίπου 30 μέτρων ο χρόνος αναμονής φτάνει έως και τα 40 λεπτά!

Υπενθυμίζεται ότι είναι κλειστές οι οδοί Κυδωνίας από την οδό Κισσάμου ως την οδό Ζυμβρακάκηδων, η οδός Μαργουνίου από τον οδό Σκαλίδη έως την οδό Κυδωνίας και η οδός Μανουσογιαννάκηδων από την οδό Σκαλίδη έως την οδό Κυδωνίας.