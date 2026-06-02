Ουρές χιλιομέτρων και χάος στο κέντρο της πόλης (φωτ.)

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματισθεί στην οδό Κισσάμου καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη τα έργα ασφαλτόστρωσης. Όπως μετέφεραν στα «Χανιώτικα νέα» οδηγοί για να διασχίσουν μία απόσταση περίπου 30 μέτρων ο χρόνος αναμονής φτάνει έως και τα 40 λεπτά!
Υπενθυμίζεται ότι είναι κλειστές οι οδοί Κυδωνίας από την οδό Κισσάμου ως την οδό Ζυμβρακάκηδων, η οδός Μαργουνίου από τον οδό Σκαλίδη έως την οδό Κυδωνίας και η οδός Μανουσογιαννάκηδων από την οδό Σκαλίδη έως την οδό Κυδωνίας.
