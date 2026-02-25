menu
17.4 C
Chania
Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ουκρανική επίθεση κατά ρωσικής βιομηχανικής μονάδας – 4 νεκροί

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

«Μαζική» επίθεση ουκρανικών drones που έπληξαν εργοστάσιο στην ρωσική περιοχή του Σμολένσκ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Επειτα από βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Βασίλι Ανόχιν μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, «η μαζική επίθεση με drone» έπληξε την νύκτα εργοστάσιο παραγωγής «αζωτούχων λιπασμάτων» σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Σμολένσκ και προκάλεσε πυρκαγιά στην βιομηχανική μονάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το εργοστάσιο παρήγαγε το 2024 2 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και κατασκευάζει επίσης και «βιομηχανικά προϊόντα».

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων.

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum