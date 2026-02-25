Ουκρανική επίθεση κατά ρωσικής βιομηχανικής μονάδας – 4 νεκροί

«Μαζική» επίθεση ουκρανικών drones που έπληξαν εργοστάσιο στην ρωσική περιοχή του Σμολένσκ προκάλεσε τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων και τον τραυματισμό δέκα, ανακοίνωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

«Επειτα από βάρβαρη τρομοκρατική επίθεση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, τέσσερις εργαζόμενοι σκοτώθηκαν και δέκα τραυματίσθηκαν», ανακοίνωσε, όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Βασίλι Ανόχιν μέσω του Telegram.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη, «η μαζική επίθεση με drone» έπληξε την νύκτα εργοστάσιο παραγωγής «αζωτούχων λιπασμάτων» σε περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων ανατολικά του Σμολένσκ και προκάλεσε πυρκαγιά στην βιομηχανική μονάδα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του, το εργοστάσιο παρήγαγε το 2024 2 εκατομμύρια τόνους λιπασμάτων και κατασκευάζει επίσης και «βιομηχανικά προϊόντα».

Απαντώντας στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο ουκρανικό έδαφος, ο ουκρανικός στρατός πραγματοποιεί συστηματικά επιθέσεις κατά ρωσικών βιομηχανικών στόχων.