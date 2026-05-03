Ουκρανικά drones έπληξαν το λιμάνι Πριμόρσκ, τάνκερ και πολεμικά πλοία

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Η Ουκρανία εξαπέλυσε σήμερα κύμα επιθέσεων με drones εναντίον στόχων σε όλη τη Ρωσία, πλήττοντας το λιμάνι Πριμόρσκ στη Βαλτική Θάλασσα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά, και πλοία, καθώς εντείνει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές και σε άλλους στόχους.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχολίασε το τελευταίο κύμα πληγμάτων, μεταξύ των οποίων και σε ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι, σε μια πυραυλάκατο Karakurt και σε ένα περιπολικό σκάφος, λέγοντας πως έχουν προκληθεί σημαντικές ζημιές στην υποδομή του λιμανιού του τερματικού σταθμού πετρελαίου.

Σε ανάρτηση στο Telegram, ο Ζελένσκι είπε πως η Ουρανία έπληξε την πυραυλάκατο Karakurt, ένα περιπολικό σκάφος και ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο στη Βαλτική Θάλασσα, προσθέτοντας πως «κάθε τέτοιο αποτέλεσμα περιορίζει περαιτέρω το πολεμικό δυναμικό της Ρωσίας».

Ο Αλεξάντρ Ντροζντένκο, κυβερνήτης της βορειοδυτικής περιοχής όπου βρίσκεται το λιμάνι είπε πως περισσότερα από 60 drones καταρρίφθηκαν στη διάρκεια της νύκτας πάνω από την περιφέρεια αυτή. Είπε πως η πυρκαγιά στο Πριμόρσκ, ένα σημαντικό λιμάνι για την εξαγωγή πετρελαίου, κατασβέστηκε γρήγορα και ότι δεν σημειώθηκε διαρροή πετρελαίου μετά την επίθεση.

Το Πριμόρσκ, ένα από τα σημαντικότερα λιμάνια της Ρωσίας για την εξαγωγή πετρελαίου, έχει τη δυνατότητα να χειρίζεται 1 εκατομμύριο βαρέλια πετρελαίου ημερησίως. Τους τελευταίους μήνες έχει γίνει πολλές φορές στόχος πληγμάτων, καθώς οι συνομιλίες υπό τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Ο Ζελένσκι δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν επίσης δύο πετρελαιοφόρα του ρωσικού σκιώδους στόλου στην είσοδο του λιμανιού Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα.

«Τα τάνκερ αυτά χρησιμοποιούνταν για τη μεταφορά πετρελαίου – όχι πια», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram. «Οι μεγάλης εμβέλειας δυνατότητες της Ουκρανίας θα συνεχίσουν να αναπτύσσονται ολοκληρωμένα – στη θάλασσα, στον αέρα και στην ξηρά», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι οι τιμές του πετρελαίου διεθνώς μπορεί να αυξηθούν κι άλλο αν η Ουκρανία συνεχίσει να πλήττει τις πετρελαϊκές υποδομές της Ρωσίας, σύμφωνα με τη ρωσική τηλεόραση.

«Εάν και άλλες ποσότητες από το πετρέλαιό μας βγουν από την αγορά, οι τιμές θα αυξηθούν κι άλλο από τα επίπεδα που βρίσκονται τώρα, που είναι ήδη πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι», είπε ο Πεσκόφ. «Αυτό θα σήμαινε ότι ακόμη και με μικρότερο όγκο εξαγωγών, οι εταιρίες μας θα κέρδιζαν περισσότερα χρήματα και το κράτος θα είχε περισσότερα έσοδα».

Ουκρανικές επιθέσεις καταγράφηκαν και σε άλλες ρωσικές περιφέρειες χθες Σάββατο και σήμερα.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ δήλωσε το Σάββατο το βράδυ ότι ένας 77χρονος άνδρας σκοτώθηκε σε χωριό έπειτα από πλήγμα με drone. Και ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν είπε ότι τέσσερα drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα καταρρίφθηκαν.

Ο Βασίλι Ανόχιν, κυβερνήτης της δυτικής περιφέρειας Σμολένσκ, σημείωσε ότι τρεις άνθρωποι, ανάμεσά τους και ένα παιδί, τραυματίστηκαν σήμερα όταν drone έπεσε σε κτίριο κατοικιών.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

