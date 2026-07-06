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Ουκρανία: Τουλάχιστον 14 νεκροί στους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην περιφέρεια του Κιέβου

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα στην περιφέρεια του Κιέβου, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παραμονές της συνόδου κορυφής του NATO στην Άγκυρα.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ κατά την σύνοδο αυτή, με την ελπίδα νέας ώθησης των ειρηνευτικών προσπαθειών που βρίσκονται σε αδιέξοδο, πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου ύστερα από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τα ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας στοίχισαν τη ζωή σε 11 ανθρώπους και τραυμάτισαν 64 στο Κίεβο, «μεταξύ των οποίων βρίσκονται δύο παιδιά», ενώ 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 16 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια του Κιέβου, διευκρίνισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Στην ουκρανική πρωτεύουσα οι αρχές δήλωσαν επίσης ότι γύρω στα τριάντα κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας ήταν αποτελεσματικές στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) και των ρωσικών πυραύλων κρουζ, «αλλά δυστυχώς όχι των βαλλιστικών πυραύλων (σ.σ.: που πετούν σε πολύ μεγαλύτερο ύψος και με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα)».

Ο Ζελένσκι κάλεσε ξανά τους συμμάχους του Κιέβου να του παρέχουν τους απαραίτητους πυραύλους αναχαίτισης. «Είναι κρίσιμο ο κόσμος -πρωτίστως οι ΗΠΑ και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας- να βγουν από τη σύνοδο κορυφής του NATO στην Άγκυρα με σθεναρές αποφάσεις υπέρ της αντιαεροπορικής μας άμυνας», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έκρινε επίσης ότι οι νέοι αυτοί ρωσικοί βομβαρδισμοί δείχνουν πως η Ουκρανία έχει «επείγουσα ανάγκη» αντιαεροπορικής άμυνας και πρόσθεσε ότι το θέμα αυτό θα συζητηθεί στην Άγκυρα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συναντηθεί στην τουρκική πρωτεύουσα με τον Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του NATO, όπου αναμένονται από αύριο, Τρίτη, οι επικεφαλής κρατών και αντιπροσωπείες 32 χωρών.

«Ο πρόεδρος θα τον συναντήσει προφανώς με σκοπό να συζητήσουν για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βάλουμε τέλος στον πόλεμο», δήλωσε υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο Τραμπ αναμένεται στη συνέχεια να έχει επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Επ’ ευκαιρία της συνόδου κορυφής του NATO, οι ευρωπαϊκές χώρες της συμμαχίας και ο Καναδάς αναμένεται να δεσμευτούν να χορηγήσουν στην Ουκρανία στρατιωτική βοήθεια ύψους 70 δισεκατομμυρίων ευρώ το 2026, όπως και το 2027, έγινε εξάλλου γνωστό από διπλωματικές πηγές.

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