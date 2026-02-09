menu
17.2 C
Chania
Δευτέρα, 9 Φεβρουαρίου, 2026
Συνδρομές
ΑρχικήΕιδήσειςΔιεθνή
Διεθνή

Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
0

Νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους ένα παιδί 10 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, που έγινε στόχος drones, δημοσιογράφοι του AFP είδαν διασώστες να κάνουν καρδιακές μαλάξεις σε ένα θύμα, υπό το φως ηλεκτρικών λαμπτήρων, μπροστά από κατεστραμμένα, φλεγόμενα κτίρια.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 149 drones -ανάμεσά τους και Shahed που κατασκευάζονται στο Ιράν-από το βράδυ της Κυριακής ως σήμερα τα ξημερώματα. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερα από 100 drones καθώς και πολλούς πυραύλους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ρωσία συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, την ώρα που διεξάγονται διαπραγματεύσεις, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην Οδησσό ένας 35χρονος άνδρας σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία 19χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην επαρχία του Χαρκόβου η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε ότι εντόπισε το πτώμα μίας γυναίκας και του 10χρονου γιου της, αφού επίθεση με drone κατέστρεψε το σπίτι τους.

Στην πόλη Νόβγκοροντ- Σιβέρσκι, στην επαρχία Τσερνίχιβ, ένα άνδρας 71 ετών σκοτώθηκε από ρωσικά drones την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, σημείωσαν οι αρχές.

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τη θέρμανση, εν μέσω του πιο κρύου χειμώνα από την αρχή του πολέμου.

Παράλληλα εδώ και μήνες εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες, υπό την προτροπή της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε κάποιο απτό αποτέλεσμα.

 

Ακολουθήστε τα Χανιώτικα Νέα στο Google News στο Facebook και στο Twitter.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Αφήστε ένα σχόλιο

Please enter your comment!
Please enter your name here

Μικρές αγγελίες

aggelies

Βήμα στον αναγνώστη

Στείλτε μας φωτό και video ή κάντε μία καταγγελία

Συμπληρώστε τη φόρμα

Social media

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

Ταυτότητα

Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Έδρα: Καραϊσκάκη 49, Χανιά
ΑΦΜ: 094381209, ΔΟΥ: ΧΑΝΙΩΝ
Ιδιοκτησία:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.
Ιδρυτής - Μέτοχος:
Γιάννης Γαρεδάκης
Νόμιμος Εκπρόσωπος - Διαχειριστής
Εκδότης - Διευθυντής:
Παρασκευάς Περάκης
Διευθύντρια Σύνταξης:
Γιάννα Μαρουλοσηφάκη
Δικαιούχος Domain name:
Χανιώτικα νέα Α.Ε.

Copyright © 2014-2025 | “Χανιώτικα Νέα” is a registered trademark. All rights reserved

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων | Όροι Χρήσης | Χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης

Design: THE DESIGN BAR | Development: TRP

close

Ειδήσεις

Σχόλια

Συνεργασίες

Διαδρομές

Podcasts

Επιστολές

Χρήσιμα

Web tv

Μόνιμες στήλες

E-shop
Μικρές αγγελίες
Χανιώτικα νέα
Επικοινωνία
type museum