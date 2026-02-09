Ουκρανία: Τέσσερις νεκροί από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές

Νυχτερινές αεροπορικές επιδρομές της Ρωσίας προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον τεσσάρων ανθρώπων σε διάφορες περιοχές της Ουκρανίας, ανάμεσά τους ένα παιδί 10 ετών, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Οπως μετέδωσε στην αρχική του σελίδα το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στην Οδησσό, στη νότια Ουκρανία, που έγινε στόχος drones, δημοσιογράφοι του AFP είδαν διασώστες να κάνουν καρδιακές μαλάξεις σε ένα θύμα, υπό το φως ηλεκτρικών λαμπτήρων, μπροστά από κατεστραμμένα, φλεγόμενα κτίρια.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εξαπέλυσε 11 βαλλιστικούς πυραύλους και 149 drones -ανάμεσά τους και Shahed που κατασκευάζονται στο Ιράν-από το βράδυ της Κυριακής ως σήμερα τα ξημερώματα. Η ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε περισσότερα από 100 drones καθώς και πολλούς πυραύλους, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η Ρωσία συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις της εναντίον της Ουκρανίας, την ώρα που διεξάγονται διαπραγματεύσεις, υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, για τον τερματισμό του πολέμου.

Στην Οδησσό ένας 35χρονος άνδρας σκοτώθηκε και δύο ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους μία 19χρονη γυναίκα, σύμφωνα με τις αρχές.

Στην επαρχία του Χαρκόβου η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε ότι εντόπισε το πτώμα μίας γυναίκας και του 10χρονου γιου της, αφού επίθεση με drone κατέστρεψε το σπίτι τους.

Στην πόλη Νόβγκοροντ- Σιβέρσκι, στην επαρχία Τσερνίχιβ, ένα άνδρας 71 ετών σκοτώθηκε από ρωσικά drones την ώρα που βρισκόταν στο κρεβάτι του, σημείωσαν οι αρχές.

Για να ασκήσει πίεση στο Κίεβο, η Μόσχα έχει πολλαπλασιάσει τους τελευταίους μήνες τα μαζικά πλήγματα εναντίον ενεργειακών υποδομών, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση, την ύδρευση και τη θέρμανση, εν μέσω του πιο κρύου χειμώνα από την αρχή του πολέμου.

Παράλληλα εδώ και μήνες εντείνονται οι διπλωματικές προσπάθειες, υπό την προτροπή της κυβέρνησης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό των εχθροπραξιών, χωρίς ωστόσο να έχουν καταλήξει σε κάποιο απτό αποτέλεσμα.