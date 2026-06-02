Ουκρανία: Στους 15 οι νεκροί από την ευρεία επίθεση της Ρωσίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ρωσικά drones και πύραυλοι στοχοθέτησαν νωρίς σήμερα το Κίεβο και άλλες πόλεις της Ουκρανίας με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 15 άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά, ανακοίνωσαν οι αρχές, έπειτα από ημέρες προειδοποιήσεων αναφορικά με τα σχέδια της Μόσχας για μια ευρεία επίθεση.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, την προηγούμενη εβδομάδα το Κρεμλίνο προειδοποίησε ότι σχεδιάζονται «συστηματικά πλήγματα» εναντίον στόχων στο Κίεβο σε απάντηση σε επίθεση με drone εναντίον κοιτώνα μαθητών στην υπό ρωσική κατοχή ουκρανική επαρχία του Λουχάνσκ. Στην επίθεση αυτή σκοτώθηκαν 21 άνθρωποι, αν και η Ουκρανία αρνείται την ευθύνη.

Φωτογραφίες δείχνουν μεγάλες εκρήξεις και στήλες καπνού να υψώνονται πάνω από πολυώροφα κτίρια στο Κίεβο, όπου τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 65 τραυματιστεί, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης Βιτάλι Κλίτσκο.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι διεξήγαγε «μαζικά πλήγματα» εναντίον θέσεων του στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος σε όλη την Ουκρανία «με όπλα υψηλής ακρίβειας», περιλαμβανομένων υπερηχητικών πυραύλων, «σε απάντηση σε τρομοκρατικές επιθέσεις».

Η επίθεση είχε στόχο κυρίως τις επαρχίες του Κιέβου, της Ζαπορίζια, του Χαρκόβου και της Ντνιπροπετρόφσκ. Επίσης χτυπήθηκαν ενεργειακές υποδομές και άλλες θέσεις που συνδέονται με τον ουκρανικό στρατό σε άλλες επαρχίες της Ουκρανίας, επεσήμανε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Στην πόλη της νοτιοανατολικής Ουκρανίας Ντνίπρο σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας 11 άνθρωποι, περιλαμβανομένων δύο παιδιών, σύμφωνα με τον περιφερειακό κυβερνήτη Ολεξάντρ Χάνζα.

Ο ίδιος είπε ότι τα πτώματα ενός οκτάχρονου αγοριού και μιας γυναίκας ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια ενός κατεστραμμένου τετραώροφου κτιρίου.

Νωρίτερα ο Χάνζα ανακοίνωσε ότι ένα αγόρι τριών ετών συγκαταλέγεται στα θύματα αυτής της επίθεσης από την οποία τραυματίστηκαν 37 άνθρωποι.

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

