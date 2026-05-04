Δευτέρα, 4 Μαΐου, 2026
Ουκρανία: Πέντε νεκροί σε πλήγμα ρωσικού πυραύλου

Ρωσική πυραυλική επίθεση στην πόλη Μερέφα, στην περιφέρεια του Χαρκόβου στη βορειοανατολική Ουκρανία, στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους, δήλωσαν σήμερα Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ δήλωσε ότι από την επίθεση προκλήθηκαν ζημιές σε τουλάχιστον 10 σπίτια, ένα κτίριο διοικητικών υπηρεσιών, τέσσερα καταστήματα και ένα συνεργείο αυτοκινήτων.

«Σήμερα στη διάρκεια του πρωινού, οι κατακτητές επιτέθηκαν σε μη στρατιωτικές υποδομές μιας πόλης αρκετά μακριά από το μέτωπο με πύραυλο», δήλωσε ο ίδιος μέσω Telegram.

Πρόσθεσε ότι δύο άνδρες και τρεις γυναίκες σκοτώθηκαν και 18 άλλοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι τέσσερις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση.

Οι εισαγγελείς της περιφέρειας δήλωσαν ότι οι ρωσικές δυνάμεις φάνηκαν να έχουν χρησιμοποιήσει βαλλιστικό πύραυλο τύπου Iskander.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών ανάρτησαν φωτογραφίες ενός κτιρίου με κατεστραμμένη οροφή και σπασμένα παράθυρα, ενός πυροσβέστη που προσπαθούσε να σβήσει την πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε ένα όχημα και διασωστών που προσέφεραν βοήθεια σε μια γυναίκα στο έδαφος με το πρόσωπο και τα χέρια της καλυμμένα με αίμα.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τη Ρωσία.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

