Ουκρανία : Πέντε νεκροί από ρωσικά πλήγματα

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικά πλήγματα στις περιφέρειες του Χαρκόβου και της Ζαπορίζια, στη βορειοανατολική και τη νότια Ουκρανία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, ύστερα από τέσσερα και πλέον χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά και στις δύο πλευρές του μετώπου και οι διπλωματικές διαπραγματεύσεις έχουν περιέλθει σε τέλμα.

Στο Τσουχούιβ, ρωσικό πλήγμα στοίχισε τη ζωή σε μια 22χρονη γυναίκα καθώς και σε δύο άνδρες, 56 και 70 ετών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που ανάρτησε στο Telegram ο περιφερειακός κυβερνήτης Όλεχ Σινεχούμποφ. Ο ίδιος είχε νωρίτερα κάνει λόγο για τέσσερις νεκρούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην ίδια την πόλη του Χαρκόβου, τη δεύτερη μεγαλύτερη της Ουκρανίας, κοντά στα σύνορα με τη Ρωσία, τα πλήγματα προκάλεσαν τον τραυματισμό τουλάχιστον 15 ανθρώπων.

Στη Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 32 άλλοι τραυματίστηκαν σε ρωσικό πλήγμα, όπως δήλωσε μέσω Telegram η ουκρανική υπηρεσία έκτακτης βοήθειας.

Σύμφωνα με την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, η Ρωσία εκτόξευσε συνολικά 166 μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς και δύο πυραύλους στη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 146 drones αναχαιτίστηκαν.