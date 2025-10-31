Ουκρανία: Έχουν πληγεί 160 ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας μέχρι στιγμής φέτος

Η Ουκρανία έχει πλήξει επιτυχώς 160 ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και ενέργειας μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU.

Ο Βασίλ Μαλιούκ πρόσθεσε σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους ότι τα πλήγματα θα συνεχιστούν και διευκρίνισε ότι αποσκοπούν στη μείωση της ικανότητας της Ρωσίας να χρηματοδοτεί τον πόλεμό της στην Ουκρανία.

Ο επικεφαλής της SBU σημείωσε επίσης ότι η Ουκρανία κατέστρεψε έναν από τους μέσου βεληνεκούς πυραύλους Ορέσνικ της Ρωσίας σε ειδική επιχείρησή της το καλοκαίρι του 2023.

Η επιχείρηση αυτή, πρόσθεσε ο Μαλιούκ, διεξήχθη από κοινού από την SBU, τη στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών GUR και την υπηρεσία εξωτερικών πληροφοριών, και σημείωσε ότι στέφθηκε “100% από επιτυχία”.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές τις πληροφορίες αυτές.