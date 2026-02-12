Ουκρανία: Δύο άμαχοι νεκροί μετά τα νέα ρωσικά πλήγματα

Δύο άμαχοι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 2.600 πολυκατοικίες στο Κίεβο έμειναν χωρίς θέρμανση εν μέσω βαρυχειμωνιάς μετά τα νέα μαζικά ρωσικά πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με το ertnews, όπως ανέφερε ο τοπικός αξιωματούχος Σέρχιι Ζελένσκι, στην πόλη Λόζοβα, στην ανατολική Ουκρανία, η οποία δέχθηκε επίθεση από ρωσικούς πυραύλους και drones, ένας άνδρας και μία γυναίκα σκοτώθηκαν στο σπίτι τους, ενώ άλλα έξι άτομα τραυματίστηκαν.

«Ήταν μια από τις πιο τρομακτικές νύχτες για την κοινότητά μας από την έναρξη της εισβολής» των ρωσικών δυνάμεων το 2022, συμπλήρωσε.