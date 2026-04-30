Πέμπτη, 30 Απριλίου, 2026
Ουκρανία: Δεκαοκτώ τραυματίες από επίθεση ρωσικών drones στην Οδησσό

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν στη διάρκεια της νύκτας στη νότια ουκρανική πόλη της Οδησσού, για δεύτερη φορά αυτή την εβδομάδα, τραυματίζοντας τουλάχιστον 18 ανθρώπους και προκαλώντας ζημιές σε κτίρια κατοικιών, δήλωσαν σήμερα αξιωματούχοι.

Όπως μεταδίδει στην αρχική σελίδα το ΑΠΕ/ΜΠΕ, τα πλήγματα προκάλεσαν τη χειρότερη ζημιά στην κεντρική συνοικία Πριμόρσκι, όπου ψηλά και πενταώροφα κτίρια κατοικιών υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο Σέρχιι Λισάκ, ο επικεφαλής της τοπικής στρατιωτικής διοίκησης. Οι επιθέσεις προκάλεσαν μεγάλες πυρκαγιές σε πάνω ορόφους και σε σκεπή, οι οποίες έχουν πλέον τεθεί υπό έλεγχο, δήλωσε ο Λισάκ μέσω του Telegram.

Υπηρεσίες άμεσης δράσης ανακοίνωσαν ότι ο αριθμός των τραυματιών μπορεί να αλλάξει. Η Οδησσός, μείζον λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα και κέντρο ουκρανικών εξαγωγών, έχει στοχοθετηθεί επανειλημμένα από ρωσικές επιθέσεις στη διάρκεια του πολέμου που προκλήθηκε από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022. Δεκατέσσερις άνθρωποι είχαν τραυματισθεί σε επίθεση τη Δευτέρα.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως η Ρωσία εξαπέλυσε ένα βαλλιστικό πύραυλο και 206 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της χώρας από χθες, Τετάρτη, στις 6 μ.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας). Από αυτά, καταρρίφθηκαν ή εξουδετερώθηκαν 172 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα. Ένας πύραυλος και 32 μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν 22 τοποθεσίες, πρόσθεσε.

Ο Λισάκ δήλωσε ότι ένα 17χρονο αγόρι είναι μεταξύ των τραυματιών και δύο από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως κτίριο παιδικού σταθμού υπέστη σοβαρές ζημιές, ενώ ανέφερε επίσης ζημιές σε εμπορικό κέντρο, ένα ξενοδοχείο και κτίρια της δημόσιας διοίκησης.

Ο Λισάκ ανήρτησε φωτογραφίες στις οποίες εικονίζονται πυρκαγιά που μαίνεται σε κτίριο, ο επάνω όρφος του οποίου έχει υποστεί ζημιές, καθώς και φλόγες και πυκνός καπνός που αναδύονται από ένα πολυώροφο κτίριο.

Δεκάδες λεωφορεία και ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές σε χώρους στάθμευσης, πρόσθεσε.

Σε άλλη συνοικία, πλήγματα καταγράφηκαν σε εγκαταστάσεις υποδομής, αποθήκες και ένα συνεταιρισμό χώρων στάθμευσης, δήλωσε ακόμα.

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

