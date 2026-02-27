Ουκρανή άφησε την καριέρα της στη Wall Street και έγινε διασώστρια στην πρώτη γραμμή του πολέμου

Μέχρι τις αρχές του 2022, η Βικτόρια Χοντσαρούκ ζούσε μια ζωή που πολλοί θα χαρακτήριζαν ιδανική. Εργαζόταν στον χρηματοπιστωτικό τομέα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με επαγγελματική σταθερότητα και προοπτικές εξέλιξης. Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ωστόσο, ανέτρεψε τα πάντα.

Οπως μετέδωσε το ertnews, όταν ξέσπασε ο πόλεμος τον Φεβρουάριο του 2022, η Χοντσαρούκ αποφάσισε να εγκαταλείψει την καριέρα της στη Wall Street και να επιστρέψει στην πατρίδα της, επιλέγοντας να προσφέρει στην πρώτη γραμμή ως διασώστρια. Όπως περιγράφει, η απόφασή της δεν συνοδεύτηκε από δισταγμούς. Αντίθετα, τη θεωρεί την πιο ξεκάθαρη επιλογή που είχε μπροστά της.

Μιλώντας στο Sky News και την εκπομπή The World with Yalda Hakim, περιέγραψε τη στιγμή που συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε να μείνει μακριά. Οι γονείς της και η αδελφή της είχαν ήδη εμπλακεί στην άμυνα της χώρας, γεγονός που τη συγκλόνισε και την κινητοποίησε.

«Η ζωή μου πήγαινε πολύ καλά. Αλλά τότε η Ρωσία επιτέθηκε στη χώρα μου, την Ουκρανία. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου, η αδελφή μου… όλοι μπήκαν στο μέτωπο σχεδόν αμέσως. Μου είπαν ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψουν το σπίτι τους και ότι θα υπερασπιστούν την πόλη τους. Αυτό με σημάδεψε», ανέφερε, εξηγώντας πως αρχικά προσπάθησε να βοηθήσει από το εξωτερικό, όμως σύντομα κατάλαβε ότι αυτό δεν της αρκούσε.

«Δεν μπορούσα να στέκομαι πίσω και να βλέπω τη Ρωσία, τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, να επιτίθεται στη δική μου χώρα», τόνισε.

Παρά τις ανησυχίες φίλων στις ΗΠΑ, αλλά και της μητέρας της, πήρε την οριστική απόφαση να επιστρέψει. Όταν μίλησε στην αδελφή της για την πρόθεσή της να καταταγεί, η απάντηση ήταν άμεση και υποστηρικτική: της άνοιξε τον δρόμο για να ενταχθεί στις αρμόδιες δομές.

«Πολλοί πιστεύουν ότι ήταν μια δύσκολη απόφαση να αφήσω μια καλή καριέρα και μια άνετη ζωή. Αλλά, κοιτώντας πίσω, ήταν η πιο εύκολη απόφαση που έχω πάρει ποτέ», είπε.

Μετά από σύντομη εκπαίδευση, η Χοντσαρούκ βρέθηκε να εργάζεται ως διασώστρια σε συνθήκες πολέμου, παρότι – όπως παραδέχεται – πριν από την εισβολή φοβόταν ακόμα και τη θέα του αίματος. Σήμερα έχει περιθάλψει χιλιάδες τραυματίες, χωρίς διακρίσεις.

Ανάμεσά τους βρίσκονται και Ρώσοι αιχμάλωτοι πολέμου. «Η δουλειά μου δεν είναι να κρίνω. Δεν επιλέγω ποιον θα φροντίσω. Ακολουθούμε το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και φροντίζουμε όποιον έχει ανάγκη», σημειώνει.

Μέσα από τις επαφές της με αιχμαλώτους, δηλώνει ότι έχει αποκτήσει μια ανησυχητική εικόνα για τις προθέσεις της Ρωσίας. Εκτιμά ότι η σύγκρουση δεν περιορίζεται στα ουκρανικά σύνορα και ότι η αντίσταση του ουκρανικού λαού έχει ευρύτερη σημασία για την Ευρώπη.

«Καταλαβαίνεις ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να σταματήσει σε αυτό που κάνει τώρα. Είναι έτοιμοι να προχωρήσουν και προετοιμάζονται για κάτι μεγαλύτερο», λέει.

«Αν οι πολίτες είχαν επιλέξει να μείνουν αμέτοχοι, τα πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά σήμερα. Αν όλοι λέγαμε “δεν είναι δικός μου αυτός ο πόλεμος”, νομίζω ότι η Ρωσία θα είχε ήδη προχωρήσει στην υπόλοιπη Ευρώπη», προσθέτει. «Άνδρες και γυναίκες αποφάσισαν να σταθούν απέναντι στη βία και να υπερασπιστούν την ελευθερία τους. Αποφάσισαν να αντισταθούν σε έναν νταή».

Η ιστορία της Βικτόριια Χοντσαρούκ είναι μία από τις πολλές που αποτυπώνουν πώς ο πόλεμος στην Ουκρανία άλλαξε ριζικά ζωές, μετατρέποντας ανθρώπους της καθημερινότητας σε κρίσιμους κρίκους της αντίστασης και της ανθρωπιστικής προσπάθειας.