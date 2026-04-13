Ουγγαρία: Μεγάλη νίκη Μάγιαρ – Τον συνεχάρη ο Όρμπαν

Μεγάλη νίκη, όπως όλα δείχνουν, πετυχαίνει ο Πέτερ Μάγιαρ.

Μάλιστα, ο ηγέτης του ουγγρικού αντιπολιτευόμενου κόμματος Tisza, Πέτερ Μάγιαρ, δήλωσε πως ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπάν τον συνεχάρη για την εκλογική νίκη του.

«Τα αποτελέσματα των εκλογών, αν και δεν είναι ακόμη τελικά, είναι σαφή και κατανοητά· για εμάς, είναι οδυνηρά αλλά ξεκάθαρα», δήλωσε ο Όρμπαν, ο οποίος κυβερνά τη χώρα της Κεντρικής Ευρώπης εδώ και 16 χρόνια.

«Δεν μας ανατέθηκε η ευθύνη και η ευκαιρία να κυβερνήσουμε. Συγχαίρω το νικηφόρο κόμμα»,

Το Εθνικό Εκλογικό Γραφείο ανακοίνωσε πως, με καταμετρημένο το 45,7% των ψήφων, οι προβολές δείχνουν ότι το Tisza θα κερδίσει 135 έδρες στη βουλή και θα έχει πλειοψηφία δύο τρίτων. Το κόμμα Fidesz του Ορμπάν αναμένεται να κερδίσει 57 έδρες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα.