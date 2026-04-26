Ουάσινγκτον: Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσία Τραμπ και ανακοινώσεις για τη σύλληψη του δράστη – Ένας τραυματίας

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
Οι αρχές αναγνώρισαν, όπως αναμεταδίδει το ertnews.gr, τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, αναφορικά με τους πυροβολισμούς σε εκδήλωση στο Washington Hilton παρουσία του προεδρικού ζεύγους στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

 

 

Ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και έδωσε συνέντευξη Τύπου, ενώ για την εκδήλωση των ανταποκριτών ανέφερε ότι θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ πυροβολήθηκε φορώντας τον προστατευτικό του εξοπλισμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς «επιτέθηκε» σε σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι χειρός και πολλά μαχαίρια», είπε ο Κάρολ. «Καθώς έτρεχε μέσα από αυτό το σημείο ελέγχου, μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισαν αυτό το άτομο. Ο Κάρολ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος και οι αστυνομικοί «αντάλλαξαν πυροβολισμούς».

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, δήλωσε ότι οι πράκτορές του «απέδωσαν αξιοθαύμαστα», επισημαίνοντας την ταχεία σύλληψη του υπόπτου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι είναι εκπαιδευμένη να κάνει η υπηρεσία.

Σχετικά άρθρα

Δημοφιλή άρθρα

Δημοσιογραφικό τμήμα

Μπουνιαλή 11-19, Χανιά
Tηλ: 28210 51003
Fax: 28210 51007
info@haniotika-nea.gr

Τμήμα διαχείρισης

Καραϊσκάκη 49, Χανιά
Tηλ: 28210 70563
Fax: 28210 91900
ads@haniotika-nea.gr

Τα Χανιώτικα Νέα συμμετέχουν στην Πρωτοβουλία Journalism Trust Initiative (JTI) των Δημοσιογράφων Χωρίς Σύνορα, έχοντας συμπληρώσει και δημοσιεύσει την Αναφορά Διαφάνειας. Η Πρωτοβουλία JTI είναι ένα διεθνές πρότυπο και έχει ως στόχο την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού στα ΜΜΕ μέσω της ανάδειξης και προώθησης της αξιόπιστης δημοσιογραφίας.

Συμμετέχοντας στην πρωτοβουλία αυτή, αναλαμβάνουμε την ευθύνη να συμβάλλουμε στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και να προάγουμε την αξιοπιστία και την ηθική στη δημοσιογραφία. Με αυτόν τον τρόπο, στηρίζουμε τις βασικές αρχές της ελευθερίας του τύπου και της δημοκρατίας, προσφέροντας στους πολίτες έναν αξιόπιστο πυλώνα πληροφόρησης.

