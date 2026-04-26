Ουάσινγκτον: Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών παρουσία Τραμπ και ανακοινώσεις για τη σύλληψη του δράστη – Ένας τραυματίας

Οι αρχές αναγνώρισαν, όπως αναμεταδίδει το ertnews.gr, τον ένοπλο ως τον 31χρονο Κόουλ Τόμας Άλεν από το Τόρανς της Καλιφόρνια, αναφορικά με τους πυροβολισμούς σε εκδήλωση στο Washington Hilton παρουσία του προεδρικού ζεύγους στην ετήσια εκδήλωση της Ένωσης Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

BREAKING: SUSPECT IDENTIFIED IN WHITE HOUSE CORRESPONDENTS’ DINNER SHOOTING Authorities have identified the suspect as 31-year-old Cole Tomas Allen of Torrance, California, after gunfire erupted near the magnetometer screening area at the Washington Hilton during the White House… pic.twitter.com/ZKnks6Dg4s — Sergeant News Network (@sgtnewsnetwork) April 26, 2026

Ο Ντόναλντ Τραμπ αργότερα επέστρεψε στον Λευκό Οίκο και έδωσε συνέντευξη Τύπου, ενώ για την εκδήλωση των ανταποκριτών ανέφερε ότι θα επαναπρογραμματιστεί εντός 30 ημερών.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ πυροβολήθηκε φορώντας τον προστατευτικό του εξοπλισμό και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, Τζέφρι Κάρολ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο ύποπτος για τους πυροβολισμούς «επιτέθηκε» σε σημείο ελέγχου της Μυστικής Υπηρεσίας.

«Ήταν οπλισμένος με ένα κυνηγετικό όπλο, ένα πιστόλι χειρός και πολλά μαχαίρια», είπε ο Κάρολ. «Καθώς έτρεχε μέσα από αυτό το σημείο ελέγχου, μέλη των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από την Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αναχαίτισαν αυτό το άτομο. Ο Κάρολ πρόσθεσε ότι ο ύποπτος και οι αστυνομικοί «αντάλλαξαν πυροβολισμούς».

Ο διευθυντής της Μυστικής Υπηρεσίας, Σον Κάραν, δήλωσε ότι οι πράκτορές του «απέδωσαν αξιοθαύμαστα», επισημαίνοντας την ταχεία σύλληψη του υπόπτου ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι είναι εκπαιδευμένη να κάνει η υπηρεσία.