Οξύνεται το στεγαστικό πρόβληµα για φοιτητές κι εκπαιδευτικούς στα Χανιά

■ ∆άσκαλοι µένουν σε σκηνές

Ολοένα και οξύτερο είναι το στεγαστικό πρόβληµα για φοιτητές και εκπαιδευτικούς στα Χανιά, όπως τονίστηκε σε χθεσινή κινητοποίηση στην πλατεία Ελευθερίας (∆ικαστηρίων) έξω από το κτήριο της Αντιπεριφέρειας.

Φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης ανάρτησαν πανό ζητώντας λύση για όσους δεν «χωράνε» στις εστίες ενώ άσκησαν κριτική στην Πρυτανεία για τα ακαδηµαϊκά και οικονοµικά κριτήρια που έχει θέσει. Στο πλευρό τους στάθηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) και ο πρόεδρος του Σωµατείου Οικοδόµων που συµµετείχαν στην κινητοποίηση.

Οπως επισηµάνθηκε, φοιτητές βρίσκονται εκτός εστίας λόγω των ακαδηµαϊκών και οικονοµικών κριτηρίων ενώ εκπαιδευτικοί διανυχτερεύουν σε σκηνές!

Το µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Φοιτητών Εστίας Πολυτεχνείου Κρήτης, Κώστας Αποστόλου, σηµείωσε ότι «αυτή τη στιγµή στις εστίες ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις και έχουν βγει τα προσωρινά αποτελέσµατα των δικαιούχων. Συνολικά έχουν εισαχθεί 190 φοιτητές από όλο το Πολυτεχνείο Κρήτης, από το 2ο έτος και άνω και 22 πρωτοετείς, δηλαδή 212 άτοµα τη στιγµή που οι θέσεις είναι 300. 92 δωµάτια τα οποία είτε θα µείνουν κενά είτε θα αξιοποιηθούν για άλλους σκοπούς. Από αυτά τα 92 δωµάτια, περίπου 20 δίνονται σε φοιτητές οι οποίοι είναι αριστούχοι ενώ υπάρχουν 12 δωµάτια τα οποία µένουν κλειστά για τυχόν επισκέπτες της Πρυτανείας και κάποιες ειδικές κατηγορίες, για αθλητικές οµάδες κ.α., που ποτέ δεν είναι πάνω από 5 όλο το χρόνο».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η Πρυτανεία «έχει θέσει απαράδεκτα οικονοµικά και ακαδηµαϊκά κριτήρια τα οποία βάζουν µπλόκο σε πάρα πολλούς φοιτητές, ανεξαρτήτως έτους. Το οικονοµικό όριο οικογενειακού εισοδήµατος είναι κάτω από 30.000 ευρώ ενώ για το δεύτερο έτος είναι να περάσει ο φοιτητής τα µισά µαθήµατα, αν έχεις περάσει 4 αντί για 5 µαθήµατα κόβεσαι και δεν µπαίνεις στην εστία. Αυτή τη στιγµή τουλάχιστον 30 παιδιά έχουν κοπεί από ακαδηµαικά κριτήρια. Ούτε υπάρχει δεύτερη φάση αιτήσεων για να καλυφθούν τα κενά δωµάτια».

Ο αντιπρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών, Νίκος Κουσιούµης, ανέφερε:

«∆εν βλέπουµε φως στους προβληµατισµούς που έχουµε για τη φοιτητική µέριµνα. Πιστεύουµε πως υπάρχει λύση γιατί υπάρχουν πολλά αναξιοποίητα οικόπεδα του Πολυτεχνείου Κρήτης. Φυσικά έχουµε πρόβληµα και µε τη φοιτητική κάρτα µεταφορών. Ενας φοιτητής αν δεν έχει αυτή την κάρτα πρέπει να πληρώνει το µήνα 108 ευρώ σε εισιτήρια».

Το µέλος του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου, Στάθης Γαγάνης, ανέφερε ότι στα Χανιά το 70% των σπιτιών δίδονται µόνο για βραχυχρόνια µίσθωση. «Το πρόβληµα αφορά και τους δασκάλους και τους γιατρούς».

Ο πρόεδρος του Φοιτητικού Συλλόγου Αρχιτεκτονικής, Αγης Παπαδόπουλος, δήλωσε ότι «χρόνο µε το χρόνο στην πόλη των Χανίων συνεχώς αυξάνονται τα ζητήµατα σχετικά µε τη στέγαση και τη µέριµνα για τους φοιτητές», πρόσθεσε ότι «η πόλη, η Περιφέρεια αλλά και η κυβέρνηση» ενδιαφέρονται για « τα συµφέροντα σε σχέση µε τον τουρισµό, σε αντίθεση µε τους µόνιµους κατοίκους, τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που µένουµε χρόνια στην πόλη, που έχουµε έρθει να σπουδάσουµε και ούτε τα βασικά δεν υπάρχουν πλέον. Τα ενοίκια είναι πάνω από 400 ευρώ για σπίτια υπόγεια και ηµιυπόγεια τα οποία είναι ακατάλληλα να ζήσει άνθρωπος ενώ η στέγαση την οποία παρέχει το Πολυτεχνείο είναι ελάχιστη. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αυξήσει ακόµη περισσότερο τα κριτήρια τα οποία είναι και ακαδηµαϊκά και όχι αµιγώς κοινωνικά και οικονοµικά».

Ο γραµµατέας του Ενιαίου Φοιτητικού Συλλόγου, Βαγγέλης Λάγκας, υπογράµµισε ότι «οι φοιτητές έχουµε βαρεθεί πλέον να να καλούµε τη διοίκηση να βρεθεί µια λύση για το ζήτηµα της µέριµνας στους φοιτητές. Η ίδια η πόλη, είναι αφιλόξενη για τους φοιτητές. Πληρώνουµε όσοι δεν είµαστε στις εστίες 500 ευρώ νοίκι και η µόνη λύση για να έρθουµε να σπουδάσουµε είναι η συγκατοίκηση». Ο ίδιος κάλεσε «την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Πρυτανεία και γενικότερα όποια Αρχή µπορεί να βοηθήσει, να πάρει θέση, να βρεθεί στέγη για τους φοιτητές».

Η γραµµατέας του ΣΕΠΕ Χανίων, Αργυρώ Χαραλαµπάκη, σηµείωσε ότι «αποφασίσαµε να συµµετέχουµε σε αυτή την κινητοποίηση γιατι µας αφορά άµεσα. Απαιτούµε µέτρα να παρθούν από το υπουργείο, την Περιφέρεια, τον ∆ήµο για τους συναδέλφους µας».

Η κα Χαραλαµπάκη πρόσθεσε ότι «υπάρχουν συνάδελφοι που µένουν σε σκηνές, στο κάµπινγκ. Υπάρχει σοβαρό πρόβληµα. Ζητάµε µέτρα, το πρώτο διάστηµα µέχρι να βρεθεί σπίτι να φιλοξενούνται µε ευθύνη των ∆ήµων σε ξενοδοχεία».

Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Οικοδόµων, Μανώλης Ξανθουδάκης, δήλωσε ότι «η λαική στέγη έχει γίνει πολυτέλεια. Οι οικοδόµοι που περνάµε τη ζωή µας κτίζοντας ασταµάτητα κλίνες για τα ξενοδοχεία, έχει γίνει για εµάς αλλά και για τους φοιτητές και τους δασκάλους, πολυτέλεια το θέµα της λαικής στέγης. Αµεσα να στηριχθούν αυτοί που το έχουν πραγµατικά ανάγκη».