Όταν τα κοτόπουλα τραγουδούν

» Lucie Rico (µτφρ. Μαρία Γυπαράκη, εκδόσεις Στίλβη)

Η Πολ, λίγο µετά τα τριάντα πέντε, έχει εγκαταλείψει το χωριό όπου µεγάλωσε, εκεί που η οικογένειά της εκτρέφει και πουλάει πουλερικά, για τη µεγάλη πόλη. Επιστρέφει σπάνια, αυτή τη φορά για τον επικείµενο θάνατο της µητέρας της. Εκείνη, λίγο πριν ξεψυχήσει, θα της ζητήσει/επιβάλει µια τελευταία επιθυµία. Να σφάξει τον Τεοντόρ, το µονόµατο κοτόπουλο. «Θα πρέπει κάποιος να σκοτώσει τον Τεοντόρ. Τον µονόµατο. Θα ήθελα να το αναλάβεις εσύ». Εκείνη δέχεται, είναι πιο εύκολο να δεχτεί παρά να αρνηθεί, ο θάνατός της, πιστεύει, θα την απαλλάξει από την υποχρέωση αυτή, τότε η µητέρα δεν θα υπάρχει. «Είναι, αναµφίβολα, δύσκολο να πει κάποιος στα παιδιά του τι στ’ αλήθεια προσδοκά εκ µέρους τους». Και τα παιδιά, από µικρά ακόµα, κουβαλούν αυτό το ανείπωτο παράπονο σταυρό στις πλάτες, το ανικανοποίητο των γεννητόρων, τη διαρκή µοµφή που αιωρείται, ακόµα και όταν τα παιδιά µεγαλώσουν και απογαλακτιστούν και αποκτήσουν βάδισµα και εγκαταλείψουν την οικογενειακή στέγη και πάρουν, πιστεύουν, τη ζωή στα χέρια του, εκείνη η µοµφή διαρκώς αιωρείται. Έτσι συµβαίνει.

«Η Πολ έκλεισε, για την εποµένη, ένα πάγκο στην αγορά. Θα µοσχοπουλήσει τον Τεοντόρ και, στη συνέχεια, θα αποδεσµευτεί. Λέει και ξαναλέει: έτσι πρέπει να γίνεται µε τα νεκρά κοτόπουλα». Πάνε είκοσι χρόνια τώρα που εκείνη δεν τρώει κρέας. Ήταν τα δέκατα έκτα γενέθλιά της, έφαγε µια µπριζόλα καπνιστή, κάπνισε το πρώτο της τσιγάρο, είδε τη µητέρα της να κάνει κάτι που έκανε σε όλη της τη ζωή, να πιάνει ένα κοτόπουλο που µε τόση αγάπη και φροντίδα είχε µεγαλώσει και να το στραγγαλίζει µε τα γυµνά της χέρια, της φάνηκε ξάφνου παράλογο. Τώρα όµως βρίσκεται εδώ, η τέφρα της µητέρας της σε ένα βάζο πάνω στο τραπέζι, ο Τεοντόρ ανύποπτος στην αγκαλιά της. Μια τελευταία υπόσχεση, να σφάξει τον Τέοντορ, και ύστερα θα είναι ελεύθερη να γυρίσει στη µεγάλη πόλη να συνεχίσει τη ζωή που επέλεξε για εκείνη, το τελευταίο νήµα θα έχει κοπεί. Παίρνει µολύβι και χαρτί. Σηµειώνει ό,τι της έρχεται στο κεφάλι για τον Τεοντόρ. «Κοτόπουλο εύρωστο και γλυκό, µαθηµένο στην προσήλωση και την τρυφερότητα, κοτόπουλο που αξίζει την αγάπη. Κι ύστερα «κοτόπουλο-κλόουν. Θα ήθελε εκείνοι που θα το καταβροχθίσουν να έχουν συνείδηση της κατάστασής του».

Την εποµένη θα πάει στην αγορά. Θα πουλήσει τον Τεοντόρ. Γυρίζοντας στο σπίτι των παιδικών της χρόνων έχει ξοφλήσει το τελευταίο γραµµάτιο που σύναψε µε τη µητέρα. Είναι πια ελεύθερη. Είναι πια ελεύθερη; «Είναι, αναµφίβολα, δύσκολο να πει κάποιος στα παιδιά του τι στ’ αλήθεια προσδοκά εκ µέρους τους». Η αντίδραση των παιδιών είναι συνήθης, επί αυτής σφυρηλατείται ο προθάλαµος της ενήλικης ζωής. Αρκεί µια ελάχιστη, στο µάτι του παρατηρητή τέτοια, για το υποκείµενο τεράστια και καθοριστική, διαφοροποίηση. Θα το κάνω, σκεφτόµαστε, µε τους δικούς µου όρους. Έτσι όπως εγώ το θέλω. Καµία σχέση µε όσα έκαναν εκείνοι. Καµία σχέση. Οι νεκρολογίες σε µορφή βιογραφικού σηµειώµατος, ξεχωριστή για κάθε πτώµα, είναι η καθοριστική διαφοροποίηση, µια πράξη αγάπης που έρχεται να ρίξει καθησυχαστικό µανδύα στη δολοφονία και την πώληση της νεκρής, ξεπουπουλιασµένης σάρκας. Η Πολ, χωρίς να το σχεδιάσει, χωρίς να το καταλάβει καλά-καλά, συνεχίζει την οικογενειακή επιχείρηση, είπαµε όµως, µε τους δικούς της όρους, ιδία επιλογή και βούληση, αναβάλει ολοένα και περισσότερο την επιστροφή, ο αγαπητικός απαντά στα τηλέφωνα, δείχνει κατανόηση σε αυτό που αντιλαµβάνεται ως πένθος.

Η Ρικό, γεννηµένη το 1988 στο Περπινιάν της Γαλλίας, κάνει το λογοτεχνικό της ντεµπούτο µε το µυθιστόρηµα αυτό, το οποίο µε µια πρώτη µατιά θα µπορούσε να το κατατάξει κανείς στην οικολογική πεζογραφία, άλλωστε το 2021 το Όταν τα κοτόπουλα τραγουδούν τιµήθηκε µε το βραβείο οικολογικού µυθιστορήµατος. Όµως, µε κάθε αυστηρή κατάταξη συµβαίνει αυτό, δεν είναι µόνο ένα οικολογικό µυθιστόρηµα. Σε µια εποχή που στη Γαλλία, όπως και στη χώρα µας, η κτηνοτροφία βρίσκεται στο επίκεντρο, ένας κλάδος που τις τελευταίες δεκαετίες έχει πλήρως βιοµηχανοποιηθεί, η Πολ, χορτοφάγος από επιλογή, νιώθει πως βιογραφώντας το κάθε κοτόπουλο διαφεύγει του αιµατοβαµµένου µοτίβου. Το εύρηµα αυτό, παιχνιδιάρικο περισσότερο παρά πρωτότυπο, επιτρέπει στη Ρικό να γλεντήσει τους τρόπους µε τους οποίους πείθουµε εαυτούς σχετικά µε την ηθική µας υπεροχή, τις δικαιολογίες που µετερχόµαστε για να αναδυθούµε ξεχωριστοί και ακέραιοι. Μαύρο χιούµορ, όπως το αίµα από τα σφαγµένα κοτόπουλα, στο όριο της φάρσας. Η συγγραφέας αξιοποιεί το εύρηµά της, το εντάσσει σε µια πλοκή ολοένα και πιο αποκαλυπτική για την τύχη που η αυτοπειθώ αναπόφευκτα έχει.

Το εύρηµα, ωστόσο, εξαρχής ταυτίζεται µε την ικανοποίηση της γονεϊκής επιθυµίας, καίτοι ανείπωτη, γενική και ανικανοποίητη, παγίδα, παρότι εµφανής, δύσκολο να αποφευχθεί κατά την αυτόνοµη βάδιση. Θυµήθηκα ένα µικρό µυθιστόρηµα που διάβασα πριν από δώδεκα χρόνια και ακόµα το θυµάµαι, το ∆είπνο µε µύδια, της Μπιργκίτ Βαντερµπέκε, τον τρόπο µε τον οποίο διαπραγµατεύτηκε τον πόλεµο εντός της οικογενειακής εστίας πίσω από ένα ξεχωριστό δείπνο µε µύδια. Σίγουρα το Όταν τα κοτόπουλα τραγουδούν ικανοποιεί τις συµβατικές υποχρεώσεις του οικολογικού µυθιστορήµατος, µε τρόπο ευφυώς πλάγιο αναφέρεται στην βιολογική κτηνοτροφία, στις αρετές µε τις οποίες ενδύονται οι οικογενειακές, µικρές φάρµες, το πλεονέκτηµα που διαθέτουν έναντι της βιοµηχανοποιηµένης κτηνοτροφίας, όχι µόνο σε επίπεδο ποιότητος αλλά και ηθικής. Και το κάνει µε ένα τρόπο έξυπνο, αποφεύγοντας το προφανές που όλοι γνωρίζουµε ή απλώς κάνουµε πως δεν γνωρίζουµε, δεν στοχεύει να ενηµερώσει το καταναλωτικό κοινό για τις συνθήκες διαβίωσης, εκτροφής και θανάτωσης των πτηνών, το πώς η αγορά καιροφυλακτεί να εκµεταλλευτεί το όποιο πλεονέκτηµα, αλλά κυρίως, όπως κάνει µε την ίδια την Πολ, έτσι και µε τον αναγνώστη, η Ρικό τοποθετεί στο επίκεντρο όλες αυτές τις δικαιολογίες, όλα αυτά τα κοµµάτια γαµατοσύνης που µας κάνουν να νιώθουµε ξεχωριστοί, και σε αυτή την επικράτεια.

∆εν εξαντλείται όµως σε αυτό το µυθιστόρηµα αυτό. Με τη µητέρα πια νεκρή και απενεργοποιηµένη, η Πολ θεωρητικά, έτσι πρόσµενε, είναι πλέον ελεύθερη και απαλλαγµένη από όλο αυτό το βάρος που εν ζωή οι δικοί της άφηναν µε τα χρόνια στους ώµους της. Η φυγή και η χάραξη µιας ζωής εντελώς διαφορετικής δεν ήταν, ποτέ δεν είναι, αρκετή. Το κοµµάτι της αυτογνωσίας απαιτεί πολλά περισσότερα, η απλή ερώτηση, ποια είµαι, µόνο απλή δεν είναι. Το αντιπαράδειγµα, το οποίο οι γονείς συχνά προσωποποιούν, αποδεικνύεται δυσκολοκατάβλητο, µοιάζει απλό το να µην γίνω σαν αυτούς αλλά µόνο απλό δεν είναι. Η Ρικό, εκτός από το οικολογικό κοµµάτι, µε το οποίο έρχεται να επιτεθεί στην αυτοεικόνα µας ως καταναλωτές, διαπραγµατεύεται, σε δεύτερο αλλά καθοριστικό επίπεδο, την προαιώνια διαµάχη γονέα-τέκνου, και δη νεκρού γονέα-τέκνου.

Η συγγραφέας µε τρόπο ευφάνταστο, χωρίς να απολύει τον βηµατισµό, δίνοντας την απαραίτητη προσοχή στις µικρές λεπτοµέρειες της πλοκής, διατηρώντας ένα διαολεµένο κέφι να κανιβαλίσει και να δει το γέλιο να παγώνει στο πρόσωπο του αναγνώστη, χωρίς να έχει και να εκφράζει πρόθεση να διδάξει, άλλωστε, κάποια που γράφει ένα τέτοιο µυθιστόρηµα θα έπρεπε να είναι η πρώτη που γνωρίζει πόσο τρωτή είναι η αυτοεικόνα µας στην εποχή της ιδιώτευσης και της ατοµικής ευθύνης, παραδίδει ένα χορταστικό µυθιστόρηµα, που διαφεύγει µε άνεση των ειδολογικών του περιορισµών, µια ευχάριστη έκπληξη.