Όταν οι στρατιωτικές μπάντες συνάντησαν την κρητική παράδοση

■ Η «Banda Orfeo», η Χωροφυλακή Κρήτης και η πρώτη ηχογράφηση του Πεντοζάλη!

Στις αρχές του 20ού αιώνα, τα Χανιά αποτελούσαν το πολιτικό και διοικητικό κέντρο της Κρητικής Πολιτείας, αλλά ταυτόχρονα και ένα μοναδικό σταυροδρόμι πολιτισμών. Η παρουσία των Μεγάλων Δυνάμεων στο νησί, μετά την αυτονόμηση της Κρήτης το 1898, δεν επηρέασε μόνο την πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου αλλά άφησε έντονο το αποτύπωμα της στον μουσικό πολιτισμό της εποχής, κυρίως μέσα από τις στρατιωτικές μπάντες που συνόδευαν τα ξένα στρατεύματα και αργότερα τα σώματα της Κρητικής Πολιτείας.

Για τους κατοίκους των Χανίων, που ήταν εξοικειωμένοι με τον ήχο της λύρας, του βιολιού και του λαούτου, οι μεγάλες ορχήστρες πνευστών αποτέλεσαν ένα νέο μουσικό άκουσμα. Στις πλατείες της πόλης, στον Δημοτικό Κήπο, στο Σιντριβάνι του παλιού λιμανιού και στις επίσημες τελετές της εποχής, οι στρατιωτικές μπάντες εκτελούσαν εμβατήρια, βαλς, αποσπάσματα από όπερες και δημοφιλή ευρωπαϊκά μουσικά έργα. Μέσα από αυτές τις δημόσιες εμφανίσεις, οι Κρητικοί ήρθαν για πρώτη φορά σε συστηματική επαφή με τη δυτική μουσική γραφή, την αρμονία και την ενορχήστρωση.

Ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα μουσικά σύνολα της εποχής κατείχε η Μπάντα της Κρητικής Χωροφυλακής. Η Κρητική Χωροφυλακή, οργανωμένη κατά τα πρότυπα των σύγχρονων ευρωπαϊκών σωμάτων ασφαλείας, διέθετε τη δική της μουσική μπάντα, η οποία συμμετείχε στις επίσημες τελετές της Πολιτείας, στις παρελάσεις, στις δημόσιες εκδηλώσεις και η παρουσία της ήταν ιδιαίτερα αισθητή στα Χανιά, όπου αποτελούσε αναπόσπαστο στοιχείο της καθημερινής δημόσιας ζωής.

Η σημασία των στρατιωτικών αυτών συνόλων υπήρξε πολύ μεγαλύτερη από τον καθαρά τελετουργικό τους ρόλο. Μέσα από τη δράση τους εισήγαγαν νέες μουσικές αντιλήψεις και εξοικείωσαν το κοινό με τα πνευστά όργανα και τις πολυφωνικές ενορχηστρώσεις. Παράλληλα, αποτέλεσαν έναν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στην τοπική παράδοση και τη δυτικοευρωπαϊκή μουσική κουλτούρα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου αστικού μουσικού περιβάλλοντος στην Κρήτη.

Στο ίδιο ιστορικό πλαίσιο εντάσσεται και ένα γεγονός εξαιρετικής σημασίας για την ιστορία της κρητικής μουσικής: η πρώτη γνωστή ηχογράφηση του Πεντοζάλη. Ο εμβληματικός αυτός χορευτικός σκοπός της Κρήτης ηχογραφήθηκε μεταξύ 1905 και 1912 από την μπάντα πνευστών «Orfeo» για λογαριασμό της ιταλικής δισκογραφικής εταιρείας Mondial Record. Πρόκειται για την παλαιότερη γνωστή ηχητική καταγραφή του Πεντοζάλη και μία από τις πρώτες παρουσίες της κρητικής μουσικής στη διεθνή δισκογραφία.

Η επιλογή μιας μπάντας πνευστών για την απόδοση ενός κατεξοχήν κρητικού χορού δεν ήταν τυχαία καθώς την περίοδο της Κρητικής Πολιτείας οι Ιταλοί διατηρούσαν έντονη στρατιωτική και πολιτιστική παρουσία στο νησί. Η «Banda Orfeo», ακολουθώντας την αισθητική των στρατιωτικών μουσικών συνόλων της εποχής, μετέφερε τον Πεντοζάλη από το περιβάλλον των παραδοσιακών οργάνων στον κόσμο των χάλκινων πνευστών και των τυμπάνων.

Η ηχογράφηση παρουσιάζει ιδιαίτερο μουσικολογικό ενδιαφέρον καθώς η μελωδία αποδίδεται με αυστηρό ρυθμό και οργανωμένη ενορχήστρωση, στοιχεία χαρακτηριστικά της δυτικής στρατιωτικής μουσικής. Απουσιάζουν οι αυτοσχεδιασμοί, τα στολίσματα και οι παραλλαγές που συναντώνται στις παραδοσιακές εκτελέσεις από λυράρηδες και βιολάτορες. Αντίθετα, ο σκοπός παρουσιάζεται σε μια πιο «πειθαρχημένη» μορφή, προσαρμοσμένη στις ανάγκες μιας πολυμελούς μπάντας που λειτουργεί με παρτιτούρα και συγκεκριμένη κατανομή ρόλων.

Κι όμως, ακριβώς αυτή η διαφορετική προσέγγιση καθιστά την ηχογράφηση ανεκτίμητη, διότι μέσα από αυτήν, διασώζεται η αρχαιότερη γνωστή μορφή του Πεντοζάλη και αποδεικνύεται ότι η κρητική μουσική είχε ήδη αρχίσει να υπερβαίνει τα γεωγραφικά της όρια. Η «Banda Orfeo» δεν κατέγραψε απλώς έναν τοπικό σκοπό· συνέβαλε, έστω και άθελά της, στη διάσωση ενός σημαντικού κομματιού της μουσικής κληρονομιάς της Κρήτης.

Περισσότερο από έναν αιώνα αργότερα, η μπάντα της Κρητικής Χωροφυλακής και η ιστορική ηχογράφηση της «Banda Orfeo» μας υπενθυμίζουν ότι η μουσική ιστορία του νησιού δεν γράφτηκε μόνο από τους μεγάλους κρητικούς καλλιτέχνες αλλά και μέσα από τις συναντήσεις διαφορετικών πολιτισμών, από τους ήχους των χάλκινων που αντήχησαν στις πλατείες των Χανίων και από τη δημιουργική αλληλεπίδραση της τοπικής παράδοσης με τα μουσικά ρεύματα της Ευρώπης. Μέσα από αυτές τις συναντήσεις γεννήθηκαν νέες επιρροές, διασώθηκαν πολύτιμα μουσικά τεκμήρια και καταγράφηκαν για πρώτη φορά ήχοι που συνεχίζουν μέχρι σήμερα να αποτελούν ζωντανό κομμάτι της κρητικής ταυτότητας.

*Οι Κώστας Κουρκουνάκης και Ηλίας Βλαμάκης είναι μουσικοί και μέλη του Παραδοσιακού Μουσικού Συλλόγου «Ο Χαρίλαος».