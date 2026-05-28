Όταν μαθητές διδάσκουν μαθητές – Από το ΕΠΑ.Λ. Βρυσών στο Δημοτικό Σχολείο Βρυσών (φωτ.)

Για μία ημέρα, οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Βρυσών Αποκορώνου ανέλαβαν τον ρόλο του εκπαιδευτή, προετοιμάζοντας και παρουσιάζοντας εκπαιδευτικές δράσεις στους μαθητές του Δημοτικό Σχολείο Βρυσών.

Όπως αναφέρει η σχετική ενημέρωση του σχολείου «μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. δεν λειτούργησαν μόνο ως φορείς γνώσης, αλλά και ως ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν ουσιαστικά στην τοπική κοινωνία, αποδεικνύοντας στην πράξη ότι η επαγγελματική εκπαίδευση μπορεί να παράγει ουσιαστικό κοινωνικό, παιδαγωγικό και ανθρώπινο έργο.

Στο πλαίσιο της κοινής δράσης που πραγματοποιήθηκε στις 28/04/2026, οι μαθήτριες της Β’ τάξης του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας, ειδικότητας Νοσηλευτικής, σε συνεργασία με την εκπαιδευτικό Ευτυχία Ντρούβα, υλοποίησαν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα τις Πρώτες Βοήθειες και την αντιμετώπιση συχνών ατυχημάτων. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και πρακτικές οδηγίες, οι μαθητές του Δημοτικού εξοικειώθηκαν με βασικές δεξιότητες πρόληψης και αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.

Παράλληλα, μαθητές του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας παρουσίασαν δράση ενημέρωσης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ως συνέχεια της εκπαιδευτικής δράσης «Think Before You Click», η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ημέρας του Ενεργού Πολίτη. Με την καθοδήγηση της οικονομολόγου Μελπομένης Μπουραντά, οι μαθητές προσέγγισαν ζητήματα όπως η ασφαλής πλοήγηση, ο διαδικτυακός εκφοβισμός, η προστασία προσωπικών δεδομένων και το ψηφιακό αποτύπωμα, μέσα από παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, ενημερωτικές αφίσες και αναμνηστικούς σελιδοδείκτες.

Η δράση ανέδειξε τη δυναμική της επαγγελματικής εκπαίδευσης ως ενός ζωντανού και εξωστρεφούς χώρου μάθησης, όπου οι μαθητές δεν περιορίζονται μόνο στην απόκτηση τεχνικών γνώσεων, αλλά εκπαιδεύονται ώστε να μπορούν να προσφέρουν, να συνεργάζονται και να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Μέσα από την προετοιμασία και την παρουσίαση των δράσεων, οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Βρυσών καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, υπευθυνότητας, οργάνωσης και συνεργασίας, βιώνοντας παράλληλα τη χαρά της προσφοράς και της ενεργού συμμετοχής.

Για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Βρυσών, η εμπειρία αυτή αποτέλεσε μια διαφορετική και βιωματική μορφή μάθησης, καθώς ήρθαν σε επαφή με σημαντικά ζητήματα της καθημερινής ζωής μέσα από δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους και παρουσιασμένες από μεγαλύτερους μαθητές με άμεσο και κατανοητό τρόπο. Η αλληλεπίδραση αυτή ενίσχυσε τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και την εξοικείωσή τους με θέματα που αφορούν τόσο την προσωπική όσο και τη συλλογική ασφάλεια.

Η συνολική δράση ανέδειξε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ σχολείων και βαθμίδων εκπαίδευσης, αλλά και τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το σχολείο ως κύτταρο ενημέρωσης, πρόληψης και κοινωνικής συνοχής στην τοπική κοινωνία. Μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες, η γνώση αποκτά ουσιαστικό αντίκτυπο, συνδέεται με την καθημερινή ζωή και μετατρέπεται σε εργαλείο προσφοράς και ενεργού συμμετοχής για όλους»